I 10 migliori libri sui disastri ambientali

Questa selezione di libri offre una profonda comprensione delle complessità e degli impatti dei disastri ambientali. Sono essenziali per chiunque cerchi di comprendere come questi disastri modellano il nostro mondo. Copre argomenti come le prospettive antropologiche, la violenza invisibile e le strategie proattive di gestione delle catastrofi.

Di cosa parlano i libri sui disastri ambientali?

Percezioni di rischio , a cura di Gianluca Ligi, svela una lente antropologica sui disastri ambientali. Scopre i processi graduali e dinamici che portano alle catastrofi. Sottolinea il ruolo delle strutture sociali, delle credenze e delle dinamiche di potere nel plasmare la percezione del rischio e la vulnerabilità. L’analisi approfondita del libro abbraccia vari disastri globali.

Violenza invisibile di Adriano Zamperini porta alla luce i silenziosi e lenti disastri ambientali che spesso passano inosservati. Il libro approfondisce la violenza invisibile inflitta agli esseri umani attraverso l’inquinamento industriale, svelando la complessa interazione tra impatti economici, sofferenza fisica, disagio psicologico e sfiducia sociale.

In Protezione civile e riduzione del rischio disastri , Daniele F. Bignami presenta una visione completa delle strategie di protezione civile italiana contro disastri naturali. Il libro discute l’evoluzione dei metodi di prevenzione delle catastrofi, evidenziando i ruoli e le sfide della protezione civile nel mitigare i rischi e salvaguardare le comunità. Riflette inoltre sull’importanza dello spirito civico responsabile e delle strategie proattive negli scenari pre-disastro.

I 10 disastri climatici che hanno cambiato il mondo di Marcus Rosenlund esamina il profondo impatto dei disastri climatici nel corso della storia. Il libro mostra come eventi come uragani, eruzioni vulcaniche e cambiamenti climatici abbiano caratterizzato la storia umana, influenzando grandi eventi e cambiamenti sociali. La narrazione di Rosenlund collega le catastrofi climatiche del passato alle preoccupazioni del presente, esortando i lettori a riflettere sull’attuale crisi climatica e sulle sue implicazioni per il futuro.

Le calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo fa un tuffo storico nei disastri ambientali del tardo Medioevo europeo. Questo lavoro collaborativo, a cura di M. Matheus, GM Varanini e G. Pinto, esplora il modo in cui queste calamità sono state percepite e come si è risposto, esaminando le strategie e le mentalità di governi, intellettuali e figure religiose.

Il mare colore veleno di Fabio Lo Verso è un viaggio investigativo su uno dei più gravi disastri ambientali italiani. Il libro racconta l’impatto devastante dell’inquinamento industriale nella regione costiera siciliana, combinando reportage narrativi con toccanti testimonianze di attivisti, ex lavoratori e famiglie colpite. Il lavoro di Lo Verso fa luce sulla lotta in corso tra interessi economici e salute ambientale.

Un pianeta in crisi di nervi di Fausto Altavilla, con una prefazione di Luca Mercalli, affronta il tema spesso trascurato della sovrappopolazione in relazione al disastro ambientale. Il libro esamina criticamente il concetto insostenibile di crescita infinita su un pianeta finito, presentando dati e prospettive storiche sul crescente rischio di collasso ambientale e climatico.

2 minuti all’Apocalisse di Noam Chomsky affronta la duplice minaccia del cambiamento climatico e della guerra nucleare. Chomsky analizza questi pericoli imminenti, criticando l’indifferenza e la disinformazione che li circonda. Evidenzia pratiche distruttive come il fracking e la deforestazione, esortando i lettori a considerare le gravi conseguenze del continuo abbandono ambientale e della crescente minaccia di un conflitto nucleare.

Libri in inglese

In Disaster by Choice , Ilan Kelman sostiene che i disastri sono una conseguenza delle scelte umane piuttosto che degli inevitabili naturali. Il libro esamina il modo in cui le decisioni politiche, sociali e individuali contribuiscono a questi eventi.

Environmental Education And Disaster Management di Varun Dutt Sharma costituisce una risorsa educativa fondamentale sull’inquinamento ambientale e sulla gestione dei disastri. Pensato per gli studenti, il libro sottolinea l’importanza di comprendere e controllare l’inquinamento per bilanciare l’ecosistema.

