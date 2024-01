I 10 migliori libri sui DJ

Questi libri offrono un’esplorazione approfondita del dinamico mondo dei DJ. La selezione è caratterizzata da un mix accattivante di viaggi personali, impatti culturali ed evoluzione della scena musicale. Potrebbero essere consigliati sia agli appassionati che ai disc-jockey dei professionisti.

Di cosa parlano i libri sui DJ?

God is a DJ di Joe T Vannelli è un vibrante viaggio dagli scantinati degli anni ’70 ai festival internazionali, mostrando L’evoluzione di Vannelli come DJ e produttore. Il suo libro è un tributo alla musica house e alla sua ricerca del suono perfetto, descrivendo in dettaglio le sue esperienze dai club iconici di tutto il mondo ai programmi radiofonici innovativi. È una storia stimolante di passione, innovazione e del potere della musica di connettere le persone.

Io, DJ di Claudio Coccoluto e Pierfrancesco Pacoda. Perché il mondo è una gigantesca pista da ballo approfondisce il mutevole panorama dell’intrattenimento e il modo in cui i DJ hanno rimodellato gli stili di vita e il consumo culturale. Riflette sull’impatto sociale dei nightclub e sulla trasformazione dei DJ in moderne rockstar. Offre spunti dalle esperienze internazionali di Coccoluto e dalla prospettiva critica di Pacoda.

Confessioni di una dj di Manuela Doriani è un resoconto onesto e talvolta comico della vita dietro il giradischi. Contrasta le avventure esilaranti con le sfide e i sacrifici della vita di un DJ. Offre uno sguardo al mondo glamour ma esigente del clubbing da una prospettiva femminile, spaziando dai club romagnoli all’élite di Ibiza.

In Anni vinilici , Corrado Rizza rievoca il viaggio suo e di Marco Trani attraverso la musica e la moda della fine del XX secolo. È un viaggio nostalgico attraverso la scena dei club degli anni ’70 e ’80, riflettendo sui loro contributi pionieristici alla professione dei DJ italiani e sulle amicizie durature e sulle lezioni apprese lungo il percorso.

Club confidenziale di Lele Sacchi è una storia aneddotica della scena della musica dance e del clubbing degli ultimi cinquant’anni. Le esperienze personali di Sacchi si fondono con eventi culturali significativi, portando i lettori dai club underground di New York ai festival di musica elettronica di oggi, illustrando l’evoluzione dei DJ in superstar globali.

Radio-grafia di un dj che non piace di Marco Mazzoli offre un racconto schietto e avvincente della sua vita e della sua storia dello “Zoo di 105”. È un misto di umorismo, aneddoti dietro le quinte e un viaggio attraverso gli alti e bassi delle trasmissioni radiofoniche, rivelando il lato meno glamour della professione del DJ.

In Prometto di perderti , Valeria Imbrogno e Simona Voglino Levy raccontano la storia profonda di DJ Fabo e la sua scelta di assistito morte. Questo commovente racconto approfondisce la loro storia d’amore, le difficoltà affrontate e il dibattito sulla dignità nella morte. Fornisce uno sguardo sincero al lato umano di una figura pubblica.

In radio curata da Luca Martini e Barbara Panetta è una raccolta di racconti che evidenziano il ruolo integrale della radio nel modellare la musica e la cultura. È un viaggio nostalgico attraverso le onde radio, che offre varie prospettive su come la radio ha messo in contatto le persone, influenzato gli artisti ed è diventata un punto fermo nella vita di tutti i giorni.

Io, DJ di Claudio Coccoluto esplora il ruolo del DJ oltre la curatela musicale, influenzando stili di vita e tendenze culturali. Il libro approfondisce l’influenza di Coccoluto sulla club culture internazionale e le sue prospettive sul passato, presente e futuro del mondo dei DJ. Offre uno sguardo sulla vita di un DJ come innovatore culturale.

Solo l’amore ci salverà di Gianni Schiuma fonde la biografia con gli aneddoti della vita notturna. Il viaggio di Schiuma dal sopravvivere a un’esperienza di pre-morte al diventare un amato DJ è una testimonianza del potere di trasformazione dell’amore e della musica. Offre ai lettori una narrazione avvincente di resilienza, passione e gioia di riunire le persone attraverso la musica.

