I 10 migliori libri sui filler

I filler dermici sono un tipo di iniezione utilizzata per ottenere varie tipologie di effetti sulla pelle come levigare le rughe, migliorare le labbra, rimpolpare le guance e sostituire il volume perso del viso. I filler possono essere basati sull’acido ialuronico, una sostanza presente naturalmente nel corpo che aiuta la pelle a rimanere idratata, rimpolpata e senza rughe. L’acido ialuronico è formulato in una sostanza gelatinosa che viene iniettata nella pelle e, almeno di solito, onde creare un aspetto più liscio e giovanile. Possono essere basati, però, anche su altre tipologie di sostanze come collagene, idrossiapatite di calcio e acido poli-L-lattico.

Di cosa parlano i libri sui filler

I libri sui filler di solito trattano le basi dei filler dermici, come i tipi di filler e i loro usi, le diverse tecniche di iniezione e i rischi e i benefici associati al trattamento. Possono anche fornire informazioni sui potenziali effetti collaterali dei filler, nonché suggerimenti e trucchi su come ottenere i migliori risultati. Molti libri sui filler includono anche informazioni sulle diverse marche e formulazioni di filler disponibili, nonché su come scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Alcuni libri possono anche discutere la storia dei filler e la loro evoluzione nel tempo.

Chi può trovare utili i libri sui filler

I libri sui filler dermici possono essere utili innanzitutto per i professionisti che fanno uso di queste tecniche ma anche per chiunque stia pensando di sottoporsi al trattamento. Possono infatti contenere informazioni, anche se spesso di livello tecnico, sugli ultimi trattamenti e aiutare le persone a decidere se i filler sono la scelta giusta per loro. Per i professionisti questi libri possono fornire informazioni dettagliate sui diversi tipi di filler, sulle tecniche di iniezione e sui potenziali rischi e benefici associati al trattamento.

Lista dei migliori libri sui filler su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sui filler che sono acquistabili su Amazon versione italiana:

Filler dermici. Guida pratica

Titolo: Filler dermici

Sottotitolo: Guida pratica

ISBN-13: 978-8829922475

Autore: Rebecca Small, Delena Hoang

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 30 luglio 2013

Pagine: 163

Formato: copertina flessibile







Filler. Le tecniche iniettive per il terzo medio inferiore

Titolo: Filler

Sottotitolo: Le tecniche iniettive per il terzo medio inferiore

ISBN-13: 978-8897986591

Autore: Luca Piovano

Editore: OEO

Edizione: 1 gennaio 2020

Pagine: 110

Formato: Cartonato







Filler dermici. Anatomia del volto e tecniche iniettive

Titolo: Filler dermici

Sottotitolo: Anatomia del volto e tecniche iniettive

ISBN-13: 978-8829932672

Autore: André Braz, Thais Sakuma

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 6 aprile 2022

Pagine: 564

Formato: copertina rigida







Iniezioni di tossina botulinica e filler in medicina estetica. Testo atlante e video

Titolo: Iniezioni di tossina botulinica e filler in medicina estetica

Sottotitolo: Testo atlante e video

ISBN-13: 978-8829930906

Autore: T. C. Kontis, V. G. Lacombe

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 4 agosto 2020

Pagine: 210

Formato: copertina rigida







Anatomia clinica del volto per filler e tossina botulinica

Titolo: Anatomia clinica del volto per filler e tossina botulinica

ISBN-13: 978-8829930340

Autore: Hee-Jin Kim, Kyle K. Seo, Hong-ki Lee, Jisoo Kim

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 26 maggio 2020

Pagine: 173

Formato: Cartonato







Filler evolution. Iniezioni volumizzanti e tecniche avanzate per il ringiovanimento facciale

Titolo: Filler evolution

Sottotitolo: Iniezioni volumizzanti e tecniche avanzate per il ringiovanimento facciale

ISBN-13: 978-8897986249

Autore: Salvatore Piero Fundarò

Editore: OEO

Edizione: 1 febbraio 2017

Pagine: 190

Formato: copertina flessibile







Filler. Manuale illustrato di tecniche iniettive

Titolo: Filler

Sottotitolo: Manuale illustrato di tecniche iniettive

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8897438618

Autore: Giuseppe Sito

Illustratore: Davide Gamberini

Editore: Acta Medica Edizioni

Edizione: illustrata (30 luglio 2020)

Pagine: 207

Formato: copertina rigida







Filler dermici

Titolo: Filler dermici

ISBN-13: 978-8886786706

Autore: Antonello Tulli, Angela Motta, Gianluca Proietto

Editore: Poletto Editore

Edizione: 18 novembre 2003

Pagine: 48

Formato: copertina flessibile







come fare il filler senza aghi: la tecnica rivoluzionaria

Titolo: come fare il filler senza aghi

Sottotitolo: la tecnica rivoluzionaria

ISBN-13: 9798562518705

Autore: euroestetica corsi, Nataliya Dudar, Angela D’Agostino, Livia D’Agostino

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 39

Formato: copertina flessibile











