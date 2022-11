I 10 migliori libri sui fiumi

I fiumi sono corsi d’acqua (di solito dolce) naturali che scorre, per effetto della gravità, da un determinato punto (la fonte, di solito un punto rialzato come una montagna) ad un altro (ad esempio il mare o un lago). I fiumi possono essere molto diversi tra loro: alcuni possono essere larghi e profondi, altri bassi e stretti (in taluni casi si può parlare di “torrenti” o “ruscelli”). Su Amazon ci sono diversi libri dedicati ai fiumi ma quelli che trattano l’argomento in maniera generale sono pochi.

Tra di essi, il più utile per chi vuole affrontare in maniera generale l’argomento dei fiumi, c’è Fiumi – Le arterie della vita sulla Terra, un libro di Guido Caroselli che spiega le varie caratteristiche dei fiumi non solo a livello geomorfologico o geografico ma anche a livello storico visto che gli stessi fiumi sono stati da sempre sorgenti di civiltà e luoghi di origine delle città.

Lista dei migliori libri sui fiumi su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sui fiumi che si possono trovare su Amazon versione italiana:

Fiumi. Le arterie della vita sulla Terra

Titolo: Fiumi. Le arterie della vita sulla Terra

ISBN-10: 8863458473

ISBN-13: 9788863458473

Autore: Guido Caroselli

Editore: Il Sole 24 Ore

Edizione: 20 maggio 2021

Pagine: 272

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Il mio Danubio. In bicicletta lungo il fiume d’Europa

Titolo: Il mio Danubio. In bicicletta lungo il fiume d’Europa

ISBN-10: 8865491799

ISBN-13: 9788865491799

Autore: Guillaume Prébois

Traduttore: L. Stroppa

Editore: Ediciclo

Edizione: 11 febbraio 2016

Pagine: 108

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Tra Russia e Cina. Lungo il fiume Amur

Titolo: Tra Russia e Cina. Lungo il fiume Amur

ISBN-10: 8833318035

ISBN-13: 9788833318035

Autore: Colin Thubron

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: seconda (28 aprile 2022)

Pagine: 336

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







E mi mostrò un fiume di acqua viva

Titolo: E mi mostrò un fiume di acqua viva

ISBN-10: 8895737706

ISBN-13: 9788895737706

Autore: Aïvanhov, Omraam Mikhaël

Traduttore: Isabella Scarpolini Re

Editore: Prosveta

Edizione: 1 maggio 2022

Pagine: 586

Formato: Copertina rigida

Recensioni:







Fiume Po fronte di guerra. La seconda guerra mondiale lungo il grande fiume in cento fotografie

Titolo: Fiume Po fronte di guerra

Sottotitolo: La seconda guerra mondiale lungo il grande fiume in cento fotografie

ISBN-10: 8898840564

ISBN-13: 9788898840564

Autore: S. Guidorzi (a cura di), C. Mondani (a cura di)

Editore: Azzurra Publishing

Edizione: 3 febbraio 2015

Pagine: 176

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Lungo i fiumi. Fotografie e conversazioni

Titolo: Lungo i fiumi. Fotografie e conversazioni

ISBN-10: 8852601880

ISBN-13: 9788852601880

Autore: Robert Adams

Editore: Itaca (Castel Bolognese)

Edizione: illustrata (1 gennaio 2008)

Pagine: 144

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici

Titolo: Contratti di fiume

Sottotitolo: Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici

ISBN-10: 8857900735

ISBN-13: 9788857900735

Autore: M. Bastiani (a cura di)

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 1 marzo 2011

Pagine: 616

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Che cos’è un fiume? Ediz. a colori

Titolo: Che cos’è un fiume?

ISBN-10: 8833700175

ISBN-13: 9788833700175

Autore: Monika Vaicenaviciené

Editore: TopiPittori

Edizione: illustrata (13 marzo 2019)

Note: ediz. a colori

Pagine: 48

Formato: Copertina rigida

Recensioni:











