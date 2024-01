I 10 migliori libri sui giganti per bambini

Questi che proponiamo di seguito sono libri per bambini di storia ed avventure che hanno come personaggi i giganti. Ogni titolo in questo elenco offre immaginazione, lezioni di vita e racconti avventurosi. Perfetti per i giovanissimi (ma ce ne sono alcuni anche per i ragazzi), questi libri esplorano temi come la gentilezza, il coraggio e la magia del quotidiano.

Di cosa parlano i libri sui giganti per bambini?

Il gigante più elegante di Julia Donaldson racconta la commovente storia di Adalberto, un gigante la cui trasformazione da trasandato a elegante richiede una svolta inaspettata. La sua generosità lo porta a regalare i suoi nuovi vestiti a chi ne ha bisogno, rimanendo infine in mutande. Questa storia, splendidamente illustrata da Axel Scheffler, è una deliziosa esplorazione dell’altruismo e della semplicità, in risonanza con i bambini attraverso la sua narrativa in rima.

In Passi da gigante , Anaïs Lambert crea una storia incantevole in cui l’avventura di un bambino nel cortile si trasforma in un’esplorazione straordinaria con un gigante gentile. Questo libro illustra magnificamente come la natura può trasformarsi in un mondo fantastico attraverso gli occhi di un bambino. Sottolinea l’importanza della guida e dell’incoraggiamento degli adulti nel coltivare la crescita e l’immaginazione di un bambino.

Giganti di Dami Editore, pur mancando di recensioni dettagliate, promette un viaggio mistico. Il libro approfondisce il regno delle foreste, degli gnomi e dei giganti, accennando a un arazzo di racconti che intrecciano la magia e il mistero della tradizione boschiva.

Il segreto del gigante di Matteo Goggia è un romanzo ricco di mistero e avventura. Layana, cresciuta nell’isolata Villa Valmerlara, intraprende un viaggio per scoprire le verità sul suo gigantesco padre e sul loro mondo. Questa storia unisce umorismo, intrigo e ricerca della scoperta di sé.

Odd e il gigante di ghiaccio di Neil Gaiman è la vivida storia di Odd, un ragazzo resiliente in un villaggio vichingo. Il suo incontro con gli dei nordici Thor, Loki e Odino, travestiti da animali, lo porta in una missione contro un formidabile gigante di ghiaccio. Questa storia è una miscela di mitologia, coraggio e trionfo di un perdente, in risonanza con i giovani lettori.

Il gigante egoista di Oscar Wilde è una raccolta di racconti senza tempo, inclusa la commovente storia di un gigante egoista che apprende il valore della condivisione e della gentilezza. È un viaggio attraverso narrazioni incantevoli, che offre lezioni morali avvolte nel fascino della fantasia e della stravaganza.

Il gigante piscione di Riccardo Francaviglia presenta una storia divertente e un po’ maliziosa. La ricerca del gigante di un posto dove liberarsi porta ad avventure inaspettate e situazioni comiche. Questo libro, con le sue rime giocose e le illustrazioni vivaci, è una lettura deliziosa per i bambini. Sottolinea il valore di abbracciare la propria unicità.

Il gigante e il cavaliere di Michele Marchitto intreccia una storia di profonda amicizia tra un gigante e un cavaliere, trascendendo i confini della guerra e del tempo. Raccontata in rima, questa storia è una sincera esplorazione della compagnia e della comprensione, splendidamente illustrata per catturare le emozioni e l’essenza di questo legame duraturo.

Il gigante salterino , scritto da Julia Donaldson e illustrato da Helen Oxenbury, è una narrazione affascinante. Una voce misteriosa nella tana di un coniglio dà il via a una serie di eventi, portando gli amici animali in una missione per scoprire l’identità del “Gigante che salta”. Questo racconto giocoso e fantasioso, con il suo testo ritmato e la trama avvincente, è una deliziosa aggiunta alla collezione di ogni giovane lettore.

Infine, Il gigante, la bambina e il dizionario di Jean Leroy è una storia divertente e stimolante. L’incomprensione della parola “orco” da parte di un gigante porta a un viaggio stravagante ma illuminante. Questo racconto, con le sue bellissime illustrazioni e il suo sottofondo educativo, è una meravigliosa esplorazione del linguaggio, della percezione e dell’importanza di non saltare alle conclusioni.

