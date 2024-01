I 10 migliori libri sui giocattoli

Vuoi fare un viaggio nostalgico nel mondo dei giocattoli? Approfitta di questi libri. Dal loro significato storico agli elementi di design e all’impatto culturale, questi lavori descrivono tanti aspetti di questi oggetti che per certi versi, hanno modellato la nostra società.

Di cosa parlano i libri sui giocattoli?

Approfondendo Giocattologia di Vincenzo Capuano, i lettori vengono trattati in una profonda esplorazione della storia dei giocattoli e della loro teoria critica. Il testo discute di come i giocattoli agiscono come simboli e metafore, riflettendo il nostro passato e presente sia nella sfera pubblica che in quella privata.

In Il giocattolo e il suo design , Irene Guerrieri offre una guida stimolante per aspiranti designer di giocattoli. Non è solo un manuale tecnico; è un viaggio nella bellezza e nella creatività inerenti alla progettazione di giocattoli. Questo libro funge da fonte di ispirazione e conoscenza, enfatizzando l’ascolto e l’osservazione con meraviglia infantile per creare giocattoli accattivanti e innovativi.

Storie di giocattoli di Andrea Angiolino, illustrato da Alessandro Sanna, è un accattivante resoconto di vari giocattoli, dai classici senza tempo ai mode passeggere. Narra le storie di come questi giocattoli hanno catturato il cuore di bambini e adulti, influenzando molti, dai registi agli scienziati.

Giochi e giocattoli di una volta accompagna i lettori in un viaggio attraverso gli universi paralleli dei giochi e dei giocattoli, esplorando le loro culture e significato storico. A cura di Antonio Di Pietro, questo volume fa luce sugli aspetti ludici del nostro patrimonio e sul loro ruolo nel riflettere norme e pratiche sociali.

Gli anni d’oro della latta di Carlo Soldatini è uno sguardo nostalgico ai giocattoli di latta dall’inizio del XX secolo fino ai tempi moderni. Anni ’70. Questo libro ripercorre la loro evoluzione insieme ai cambiamenti tecnologici ed estetici della società. L’esplorazione dettagliata di questi affascinanti giocattoli realizzati a mano rivela il loro fascino duraturo e la malinconica nostalgia che evocano.

Il catalogo dei giocattoli di Sandra Petrignani presenta uno sguardo intimo e riflessivo sui giocattoli. Esplora come questi tesori infantili possano evocare emozioni complesse di nostalgia, inquietudine e persino crudeltà. Questo libro non è solo un catalogo di giocattoli; è un’esplorazione dell’infanzia come possibilità eterna, un universo colorato e scintillante che aspetta di essere riscoperto.

Come giocavamo? , del team dei giocattoli, è un ritorno nostalgico ai giocattoli degli anni ’60, ’70 e ’80. È una celebrazione dei giocattoli vintage, dalle action figure ai kit modello. Offre un viaggio nella memoria per coloro che sono cresciuti in questi decenni e uno sguardo affascinante nel passato per le generazioni più giovani.

Giocattoli per passione di Stefano Bertani approfondisce le connessioni emotive che creiamo con i giocattoli. È una testimonianza dei legami duraturi e dei ricordi creati da questi oggetti giocosi, supportati da approfondimenti storici e immagini vivide.

Libri in inglese

The History of Toys di Deborah Jaffe offre un’esplorazione approfondita dei giocattoli nel corso della storia, esaminando la loro evoluzione e le condizioni sociali e cambiamenti tecnologici che li hanno influenzati. È uno studio completo su come i giocattoli riflettono il cambiamento degli atteggiamenti nei confronti dell’infanzia e della creatività nel corso dei secoli.

Infine, Timeless Toys of the 50s and 60s di Tom DeMichael, a cura di Tom Edinger, offre uno sguardo nostalgico al i giocattoli della metà del XX secolo. Mette in risalto la semplicità e la gioia di questi giocattoli. Sottolinea il loro ruolo nel plasmare le esperienze infantili della generazione Baby Boomer.

Giocattologia: Storia e teoria critica del giocattolo e del giocare

Storie di giocattoli. Dall’aquilone al tamagotchi

Giochi e giocattoli di una volta

Gli anni d’oro della latta. Giocattoli di latta dal 1900 al 1970

Il catalogo dei giocattoli. Storia di un infanzia

Giocattoli per passione

The History of Toys: From Spinning Tops to Robots

Timeless Toys of the 50s and 60s

