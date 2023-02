I 10 migliori libri sui manicomi

Con la parola “manicomio”, oggi comunque desueta e non più applicata (si preferisce “istituto psichiatrico” oppure “ospedale psichiatrico”) si intendono le strutture per il ricovero e il trattamento di persone con patologie di natura psichiatrica. I manicomi, oggi in Italia non più operativi, erano spesso luoghi dove i pazienti venivano sottoposti a trattamenti disumani o comunque non utili e ciò riguarda soprattutto la storia dell’800 e del primo 900. Tra lobotomie, terapia elettroconvulsivante e reclusioni prolungate, i trattamenti in molti casi peggioravano e non miglioravano le condizioni di vita dei pazienti. A questo si aggiunge che questi istituti erano spesso squallidi, sovraffollati e con stanze in condizioni anguste e antiigieniche.

La situazione è comunque migliorata nella seconda metà del XX secolo anche perché sono stati introdotti nuovi farmaci e nuove terapie per curare le malattie mentali. Tuttavia i diversi movimenti per la deistituzionalizzazione di questo tipo di strutture ha portato alla chiusura non solo in Italia ma in molti paesi del mondo. Oggi l’eredità dei manicomi continua ad influenzare le modalità con le quali viene percepita e a volte trattata la malattia mentale.

Libri da leggere sui manicomi

Tra i vari libri presenti su Amazon che trattano l’argomento dei manicomi segnaliamo Ci chiamavano matti , un libro che racconta le esperienze di alcune persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici italiani tra gli anni 60 e gli anni 70 del secolo scorso. Molto interessante è anche Parole e immagini dal manicomio , edito da Mondadori nel 2011, un libro che si concentra su diversi materiali, perlopiù cartelle cliniche, rinvenuti in un ex manicomio di Reggio Emilia.

Consigliamo anche il libro fotografico Manicomi , che contiene tante foto toccanti, crude e dirette, come le definisce uno dei recensori che ha già letto il libro, scattate in diversi manicomi italiani negli anni 70.

Lista dei migliori libri sui manicomi su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sui manicomi che sono presenti su Amazon in versione italiana:

Ci chiamavano matti. Voci dal manicomio (1968-1977)

Titolo: Ci chiamavano matti

Sottotitolo: Voci dal manicomio (1968-1977)

ISBN-13: 978-8842827771

Autore: Anna Maria Bruzzone, Marica Setaro (a cura di), Silvia Calamai (a cura di)

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 4 febbraio 2021

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parole e immagini dal manicomio. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento

Titolo: Parole e immagini dal manicomio

Sottotitolo: Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento

ISBN-13: 978-8861596375

Autore: R. Panattoni (a cura di)

Editore: Mondadori Bruno

Edizione: 17 novembre 2011

Pagine: 339

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manicomi. Psichiatria e antipsichiatria nelle immagini degli anni settanta

Titolo: Manicomi

Sottotitolo: Psichiatria e antipsichiatria nelle immagini degli anni settanta

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8869655883

Autore: Gianni Berengo Gardin

Editore: Contrasto

Edizione: illustrata (2 aprile 2015)

Pagine: 167

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Un manicomio dismesso. Frammenti di vita, storie e relazioni di cura

Titolo: Un manicomio dismesso

Sottotitolo: Frammenti di vita, storie e relazioni di cura

ISBN-13: 978-8846757746

Autore: Maria Antonella Galanti, Mario Paolini

Prefazione: Gerardo Favaretto

Editore: ETS

Edizione: 19 giugno 2020

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento

Titolo: Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia

Sottotitolo: una storia del Novecento

ISBN-13: 978-8815149503

Autore: Valeria P. Babini

Editore: Il Mulino

Edizione: 22 settembre 2011

Pagine: 364

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dieci giorni in manicomio

Titolo: Dieci giorni in manicomio

ISBN-13: 978-8865966921

Autore: Nellie Bly

Traduttore: Barbara Gambaccini

Editore: Edizioni Clandestine

Edizione: 12 settembre 2017

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I matti del Duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista

Titolo: I matti del Duce

Sottotitolo: Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista

ISBN-13: 978-8868431310

Autore: Matteo Petracci

Editore: Donzelli

Edizione: 22 ottobre 2014

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manicomi torinesi. Dal ‘700 alla legge Basaglia

Titolo: Manicomi torinesi

Sottotitolo: Dal ‘700 alla legge Basaglia

ISBN-13: 978-8868040567

Autore: Nico Ivaldi

Editore: Il Punto PiemonteinBancarella

Edizione: 19 aprile 2018

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Donne e follia in Piemonte. Storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi

Titolo: Donne e follia in Piemonte

Sottotitolo: Storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi

ISBN-13: 978-8897933595

Autore: Bruna Bertolo

Prefazione: Alberto Sinigaglia

Editore: Susalibri

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Resti tra noi. Etnografia di un manicomio criminale

Titolo: Resti tra noi

Sottotitolo: Etnografia di un manicomio criminale

ISBN-13: 978-8883539411

Autore: Luigigiovanni Quarta

Editore: Meltemi

Edizione: 7 febbraio 2019

Pagine: 315

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











