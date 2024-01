I 10 migliori libri sui mercanti

Per molti versi i mercanti hanno fatto la storia dell’umanità. Queste opere offrono uno sguardo unico su epoche e culture diverse, intrecciando storie di mercanti, commercio, matematica, avventura ed esperienza umana. Ideali per coloro che amano la ricchezza storica e l’evoluzione del commercio, questi libri abbracciano un ampio spettro di argomenti, dalla matematica medievale alle narrazioni personali e alle intuizioni sociali.

Di cosa parlano i libri sui mercanti?

Arrigo di Massimo Arcangeli presenta un vivido ritratto di Roma nel 1300 attraverso la vita di un mercante di libri immaginario, Arrigo. Il romanzo intreccia in modo intricato la storia sociale e linguistica dell’epoca, mescolando misteriosi omicidi con enigmi ed enigmi. I lettori sono invitati a immergersi in questa narrazione profondamente ricercata. Offre la scelta tra impegnarsi nella storia o approfondire note storiche dettagliate per una comprensione più ricca.

Monete, mercanti e matematica , scritto da Lucia Travaini, svela la complessità delle monete medievali europee. Questa edizione ampliata fornisce approfondimenti sui trattati aritmetici e sui libri mercantili, rivelando l’abilità richiesta per riconoscere vari tipi di monete, zecche e leghe. È un tesoro di informazioni, che mostra la sorprendente varietà di valute medievali e l’intricata relazione tra la matematica e il mondo mercantile.

Il mercante arabo di Raffaele Barba è ambientato sullo sfondo dell’era coloniale dell’Eritrea, intrecciando una storia di complotti e omicidi nascosti. Descrive in dettaglio il brutale dominio coloniale, gli scandali e la storia di Mussa el Akkad, un ricco mercante arabo. Questo racconto offre un’intensa esplorazione degli albori del colonialismo italiano, fondendo fatti storici con una trama avvincente.

Mercanti e società tra mercanti di Umberto Santarelli approfondisce l’intricato mondo dei commercianti e le loro interazioni sociali. Sebbene privo di recensioni, questo libro promette un’analisi approfondita del ruolo e dell’influenza dei commercianti nella società, evidenziando il loro contributo e la complessità delle loro reti commerciali.

Mercanti avventurieri di Attilio Brilli cattura lo spirito avventuroso dei mercanti medievali. Ne ritraggono le imprese epiche, aprendo nuove rotte via terra e via mare e dipingendo il ricco mondo del continente asiatico e delle Indie orientali con i loro empori esotici. Questa narrazione offre uno sguardo affascinante sul vivace commercio e sulle esplorazioni che hanno caratterizzato la nostra comprensione di terre lontane.

Algoritmi, monaci e mercanti di Giorgio Ausiello esplora l’evoluzione degli algoritmi e la loro applicazione nella vita quotidiana durante il Medioevo. Evidenzia i contributi significativi di matematici come Fibonacci e il ruolo di mercanti e monaci nel progresso della conoscenza matematica. Il libro sottolinea gli sviluppi fondamentali della matematica che hanno gettato le basi per le pratiche contemporanee.

Donne, madonne, mercanti e cavalieri di Alessandro Barbero offre un vivido ritratto della vita medievale attraverso sei storie. Presenta personaggi storici come Fra’ Salimbene, Dino Compagni e Jean de Joinville, dando vita alle loro esperienze e prospettive. Questo lavoro avvincente presenta una finestra unica sull’epoca, fondendo aneddoti personali con narrazioni storiche più ampie.

Il Visual merchandising di Cristina Ravazzi è una versione moderna dell’arte della vendita, incentrata sulla presentazione estetica dei prodotti nel commercio al dettaglio spazi. Fornisce una guida sulla classificazione e l’esposizione della merce. Offre preziosi spunti per migliorare le vendite visive in vari contesti di vendita al dettaglio. Questo lavoro è una testimonianza della natura in evoluzione del commercio e dell’importanza dell’attrattiva visiva nella vendita al dettaglio moderna.

Marco Polo di Vito Bianchi rivisita l’enigmatica figura del famoso mercante ed esploratore. Offre una comprensione più profonda della vita di Marco Polo al di là delle sue avventure, evidenziando il suo ruolo nel plasmare il rapporto tra Oriente e Occidente. Questo libro fornisce una ricca esplorazione della vita di Polo e dell’era di trasformazione in cui visse. Offre ai lettori un affascinante viaggio storico.

L’occhio del mercante di Gabriella Airaldi esplora il ruolo dei mercanti nel plasmare la cultura e l’economia delle città italiane durante il tardo Medioevo. Il libro esamina la miscela di esperienza diretta e apprendimento accademico nella vita di queste élite imprenditoriali, evidenziando il loro contributo alla letteratura, alla scienza e alle arti.

Lista dei migliori libri sui mercanti su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori libri sui mercanti che sono presenti su Amazon.it:

Arrigo. Un mercante nella Roma nel Trecento

Titolo: Arrigo

Sottotitolo: Un mercante nella Roma nel Trecento

ISBN-13: 978-8833936994

Autore: Massimo Arcangeli

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: seconda (10 giugno 2022)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Monete, mercanti e matematica. Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di mercatura

Titolo: Monete, mercanti e matematica

Sottotitolo: Le monete medievali nei trattati di aritmetica e nei libri di mercatura

Note: edizione ampliata

ISBN-13: 978-8878016583

Autore: Lucia Travaini

Editore: Editoriale Jouvence

Edizione: seconda (22 luglio 2020)

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mercante arabo: Complotti e omicidi segreti nella colonia Eritrea

Titolo: Il mercante arabo

Sottotitolo: Complotti e omicidi segreti nella colonia Eritrea

ISBN-13: 9798362759995

Autore: Raffaele Barba

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 390

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mercanti e società tra mercanti

Titolo: Mercanti e società tra mercanti

ISBN-13: 978-8834880173

Autore: Umberto Santarelli

Editore: Giappichelli

Edizione: terza (1 giugno 1998)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mercanti avventurieri. Storie di viaggi e di commerci

Titolo: Mercanti avventurieri

Sottotitolo: Storie di viaggi e di commerci

ISBN-13: 978-8815245243

Autore: Attilio Brilli

Editore: Il Mulino

Edizione: 23 maggio 2013

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Algoritmi, monaci e mercanti. Il calcolo nella vita quotidiana del Medioevo

Titolo: Algoritmi, monaci e mercanti

Sottotitolo: Il calcolo nella vita quotidiana del Medioevo

ISBN-13: 9791254500330

Autore: Giorgio Ausiello

Editore: Codice

Edizione: 7 settembre 2022

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali

Titolo: Donne, madonne, mercanti e cavalieri

Sottotitolo: Sei storie medievali

ISBN-13: 978-8858119280

Autore: Alessandro Barbero

Editore: Laterza

Edizione: quattordicesima (19 marzo 2015)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marco Polo. Storia del mercante che capì la Cina

Titolo: Marco Polo

Sottotitolo: Storia del mercante che capì la Cina

ISBN-13: 978-8842089742

Autore: Vito Bianchi

Editore: Laterza

Edizione: 7 maggio 2009

Pagine: 376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’occhio del mercante. Commercio e cultura nel Medioevo italiano

Titolo: L’occhio del mercante

Sottotitolo: Commercio e cultura nel Medioevo italiano

ISBN-13: 978-8893597432

Autore: Gabriella Airaldi

Editore: Storia e Letteratura

Edizione: 15 aprile 2023

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui mercanti