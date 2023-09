I 10 migliori libri sui narcos messicani

I libri sui narcotrafficanti messicani possono interessare chi è curioso di conoscere la criminalità organizzata, la storia messicana o i retroscena dietro il traffico di droga. Sono utili anche per comprendere le complesse dinamiche, le questioni sociali e le sfide delle forze dell’ordine legate a questo argomento.

Di cosa parlano i libri sui narcos messicani?

El Chapo di Malcolm Beith offre uno sguardo esclusivo sulla vita e l’ascesa di Joaquín “El Chapo” Guzmán, una narcos che è stato uno degli uomini più ricercati del mondo. L’indagine approfondita di Beith fa luce sulla vasta ricchezza di Guzmán, sui numerosi omicidi e sugli informatori del governo,.

La terra dei Narcos di Anabel Hernández ci porta nel cuore del traffico di droga messicano, rivelando come la povertà spinga molte popolazioni rurali famiglie a impegnarsi nella produzione della droga. Il coraggioso giornalismo di Hernández esplora le complesse relazioni tra i vari cartelli della droga, che hanno portato a una guerra brutale che ha causato migliaia di vittime.

I narcos mi vogliono morto di Alejandro Solalinde è una prospettiva unica, poiché racconta la storia di un prete in Messico che si oppone alla tratta di esseri umani da parte dei cartelli della droga. Sebbene breve, questo libro offre uno sguardo sui pericoli affrontati da coloro che sfidano l’influenza dei cartelli.

Storia segreta dei narcos di Cecilia González approfondisce il mondo del traffico di droga, affrontando domande sulle origini del narcotraffico, attori chiave e il suo impatto sull’economia globale. Questo libro offre uno sguardo schietto e senza censure al problema della droga, concentrandosi sulle strategie emergenti per combattere questo traffico illegale.

I cartelli dei narcos di Melissa Del Bosque presenta l’avvincente racconto della missione di un agente dell’FBI per infiltrarsi in uno dei luoghi più pericolosi cartelli della droga.

Narcoguerra è un’esplorazione giornalistica della guerra alla droga in Messico e delle devastanti conseguenze della strategia di militarizzazione del governo.

La Lucha di Jon Sack e Adam Shapiro racconta la storia di Lucha Castro, un avvocato che lotta per i diritti umani nel violento stato di Chihuahua, in Messico. Questa graphic novel mette in luce le lotte degli attivisti, delle famiglie colpite da sparizioni forzate e la pervasiva cultura dell’impunità. Serve come un potente promemoria dei rischi affrontati dai difensori dei diritti umani in tutto il mondo.

Z. La guerra dei narcos di Diego E. Osorno offre un viaggio agghiacciante attraverso l’epicentro della guerra alla droga in Messico. Osorno descrive l’emergere degli Zeta, uno dei cartelli della droga più brutali, e il loro impatto sulla regione.

Infine, abbiamo inserito un libro in inglese: El Narco di Ioan Grillo. Il libro fornisce un ritratto dei cartelli della droga messicani, illustrando la loro trasformazione in un’industria influente e mortale.

Lista dei migliori libri sui narcos messicani su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sui narcos messicani che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (l’ultimo è in inglese):

El Chapo. L’ultimo dei narcos

Titolo: El Chapo

Sottotitolo: L’ultimo dei narcos

ISBN-13: 978-8822762771

Autore: Malcolm Beith

Traduttore: Gianni Pannofino

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 10 febbraio 2022

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La terra dei Narcos. Inchiesta sui signori della droga

Titolo: La terra dei Narcos

Sottotitolo: Inchiesta sui signori della droga

ISBN-13: 978-8804648659

Autore: Anabel Hernández

Traduttori: Eleonora Gallitelli, Celeste Carminati, Sara Margherita Cavarero

Editore: Mondadori

Edizione: 2 dicembre 2014

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I narcos mi vogliono morto. Messico, un prete contro i trafficanti di uomini

Titolo: I narcos mi vogliono morto

Sottotitolo: Messico, un prete contro i trafficanti di uomini

ISBN-13: 978-8830723795

Autori: Alejandro Solalinde, Lucia Capuzzi

Prefazione: Luigi Ciotti

Editore: EMI

Edizione: 4 maggio 2017

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia segreta dei narcos. Da Pablo Escobar a El Chapo tutta la verità sul narcotraffico

Titolo: Storia segreta dei narcos

Sottotitolo: Da Pablo Escobar a El Chapo tutta la verità sul narcotraffico

ISBN-13: 978-8822713490

Autore: González Cecilia

Traduttore: Marta Lanfranco

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 4 gennaio 2018

Pagine: 310

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I cartelli dei narcos. La vera storia

Titolo: I cartelli dei narcos

Sottotitolo: La vera storia

ISBN-13: 978-8822715593

Autore: Melissa Del Bosque

Traduttore: Marzio Petrolo

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 4 aprile 2019

Pagine: 331

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Narcoguerra. Cronache dal Messico dei cartelli della droga

Titolo: Narcoguerra

Sottotitolo: Cronache dal Messico dei cartelli della droga

ISBN-13: 978-8862882798

Autore: Fabrizio Lorusso

Editore: Odoya

Edizione: 28 maggio 2015

Pagine: 414

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mais rosso. Viaggio in Messico tra narcos, farfalle e indios ribelli

Titolo: Mais rosso

Sottotitolo: Viaggio in Messico tra narcos, farfalle e indios ribelli

ISBN-13: 978-8832206746

Autore: Francesco Forgione

Editore: Zolfo

Edizione: 2 giugno 2023

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Z. La guerra dei narcos

Titolo: Z

Sottotitolo: La guerra dei narcos

ISBN-13: 978-8883732362

Autore: Diego E. Osorno

Traduttore: F. Bianchi

Editore: La Nuova Frontiera

Edizione: 10 aprile 2013

Pagine: 377

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Lucha. La storia di Lucha Castro e dei diritti umani in Messico

Titolo: La Lucha

Sottotitolo: La storia di Lucha Castro e dei diritti umani in Messico

ISBN-13: 978-8898715909

Autori: Jon Sack, Adam Shapiro

Traduttori: Lorena Cotza, Lucia Guarano

Editore: Round Robin Editrice

Edizione: 8 marzo 2018

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







El Narco: The Bloody Rise of Mexican Drug Cartels

Titolo: El Narco

Sottotitolo: The Bloody Rise of Mexican Drug Cartels

ISBN-13: 978-1978666412

Autori: Ioan Grillo, Thornley, Paul (Narratore)

Editore: Audible Studios on Brilliance audio

Edizione: Unabridged (5 novembre 2019)

Recensioni: vedi

Formato: Audio CD

Note: in inglese











FAQ sui libri sui narcos messicani





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui narcos messicani