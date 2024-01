I 10 migliori libri sui notai

Se ti interessa l’intrigante mondo del diritto e della storia notarile attraverso questa selezione di libri. Ogni titolo approfondisce vari aspetti della professione notarile, dalla scrittura di documenti medievali alle pratiche legali moderne. Queste pubblicazioni offrono preziosi spunti per studenti, professionisti e appassionati di storia, svelando argomenti legali complessi e contesti storici.

Di cosa parlano i libri sui notai?

Manuale notarile di Guglielmino, Luca e altri costituisce una guida essenziale per chi si prepara ai concorsi notarili. Offre una panoramica di importanti questioni giuridiche in vari ambiti. È anche uno strumento pieno di risorse per i professionisti legali che necessitano di risposte aggiornate e chiare su argomenti complessi e discutibili. L’ultima edizione comprende nuovi aggiornamenti giuridici, in particolare l’introduzione di una legge riguardante la protezione degli orfani dai crimini domestici.

Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale , scritto da Bartoli Langeli, Attilio, offre una prospettiva storica sul sistema notarile italiano. Il libro esplora l’evoluzione della scrittura notarile in diversi periodi e regioni, compresi i notai lombardi e italici, la trasformazione del XII secolo e la solida professionalità dei secoli XIII e XIV. Contrasta le pratiche notarili in varie città italiane. Fornisce un contesto nazionale.

Chiese e notai (secoli XII-XV), di più autori, è un testo in gran parte non revisionato ma che presenta potenziale come esplorazione unica del rapporto tra chiese e notai tra il XII e il XV secolo. La mancanza di recensioni non ne pregiudica l’eventuale valore nella comprensione delle dinamiche storiche e sociali del periodo.

Notai, cancellieri e ceto politico nell’Italia nord-orientale fra Due e Quattrocento di Zacchigna, Michele approfondisce il vita di un notaio udinese del XV secolo, intrecciando i suoi scritti professionali e personali con il più ampio contesto socio-politico del dominio veneziano. Questo ampio studio comprende anche l’analisi dei cancellieri di Trieste e della loro influenza culturale e sociale durante un periodo significativo.

Una vita da notaio di Puglisi, Salvatore, rimane senza recensioni ma promette un ritratto intimo della professione notarile. Probabilmente offre approfondimenti sulla vita quotidiana e sulle responsabilità di un notaio. Fornisce una prospettiva personale su questa professione.

Del Notaio E Dell’Atto Notarile di Salito gelsomina, approfondisce i meandri della professione notarile e dell’atto notarile. Affronta il significato storico e culturale dei notai. Sottolinea il loro ruolo nel garantire la certezza del diritto all’interno dell’ordinamento giuridico.

Notai e notariato in Calabria in età moderna di Naymo, Vincenzo, esplora il ruolo unico e le responsabilità dei notai nell’età moderna Età Calabrese. Il libro evidenzia la loro influenza sui rapporti privati e istituzionali e il loro contributo allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, supportato da un’ampia ricerca su documenti per lo più inediti.

Notai genovesi in Sardegna di Enrico Basso e Alessandro Soddu si concentra sul notaio Francesco da Silva, attivo nel XIV secolo Sardegna. Questo studio approfondito offre spunti sugli aspetti sociali, economici e istituzionali della Sardegna nord-occidentale dell’epoca, sotto l’influenza del dominio della famiglia Doria.

Il giuramento dei notai di Caputo, Antonio e altri presenta un’interessante analisi del giuramento notarile e delle sue implicazioni etiche. Il testo, che sorprendentemente rivela paralleli con altre professioni intellettuali, è destinato ad attirare coloro che sono interessati agli aspetti etici e di rilevanza statale della carriera notarile.

Un notaio nella Ferrara del secondo Quattrocento di Saletti, Beatrice, svela la vita del notaio Ugo Caleffini nel XV- Ferrara del secolo. L’opera, attraverso documenti d’archivio inediti, fa luce sul suo duplice ruolo di notaio e cronista, contribuendo a comprendere le dinamiche della classe notarile locale.

Lista dei migliori libri sui notai su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sui notai che si possono trovare su Amazon in italiano:

Manuale notarile

Titolo: Manuale notarile

ISBN-13: 978-8858210086

Autori: Luca Guglielmino, Barbara Nastrino, Paolo Simonetti, Lodovico Genghini (a cura di)

Editore: Dike Giuridica

Edizione: seconda (21 gennaio 2019)

Pagine: 596

Formato: copertina rigida







Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale

Titolo: Notai

Sottotitolo: Scrivere documenti nell’Italia medievale

ISBN-13: 978-8883342011

Autore: Attilio Bartoli Langeli

Editore: Viella

Edizione: 23 marzo 2006

Pagine: 269

Formato: copertina flessibile







Chiese e notai (secoli XII-XV)

Titolo: Chiese e notai (secoli XII-XV)

ISBN-13: 978-8883142703

Autore: AA. VV.

Collaboratore: AA. VV.

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 25 gennaio 2008

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile







Una vita da notaio. Autoritratto di una professione

Titolo: Una vita da notaio

Sottotitolo: Autoritratto di una professione

ISBN-13: 978-8831329057

Autore: Salvatore Puglisi

Editore: Epigraphia

Edizione: 28 marzo 2020

Formato: copertina flessibile







Del Notaio E Dell’Atto Notarile

Titolo: Del Notaio E Dell’Atto Notarile

ISBN-13: 978-8849535440

Autore: Salito gelsomina

Collaboratore: Salito gelsomina

Editore: E.S.I.

Edizione: 15 marzo 2018

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Notai e notariato in Calabria in età moderna

Titolo: Notai e notariato in Calabria in età moderna

ISBN-13: 978-8849824667

Autore: Vincenzo Naymo

Editore: Rubbettino

Edizione: 31 dicembre 2008

Pagine: 270

Formato: copertina flessibile







Notai genovesi in Sardegna. Il cartulare di Francesco da Silva (1320-1326)

Titolo: Notai genovesi in Sardegna

Sottotitolo: Il cartulare di Francesco da Silva (1320-1326)

ISBN-13: 978-1291208733

Autore: Alessandro Soddu – Enrico Basso

Editore: Lulu.com

Edizione: 19 novembre 2012

Pagine: 235

Formato: copertina flessibile







Il giuramento dei notai. E il prologo del Vangelo di Giovanni

Titolo: Il giuramento dei notai

Sottotitolo: E il prologo del Vangelo di Giovanni

ISBN-13: 978-8878982420

Autori: Antonio Caputo, Angelo Scelzo, Antonio Aliani

Editore: Grafiche Step

Edizione: 15 aprile 2022

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui notai