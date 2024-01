I 10 migliori libri sui parchi nazionali italiani

Esplorare i parchi nazionali italiani è un viaggio attraverso la bellezza naturale e la diversità ecologica. Questi libri offrono approfondimenti sui paesaggi mozzafiato, sulla ricca biodiversità e sulle profonde radici storiche di queste aree protette. Forniscono non solo una guida di viaggio, ma approfondiscono anche il significato geografico, ecologico e culturale di questi spazi.

Di cosa parlano i libri sui parchi nazionali italiani?

Geografia dei parchi nazionali italiani di Giacomo Zanolin è una lettura fondamentale, che segna un secolo dalla fondazione della prima parchi. Adotta una lente geografica per esaminare l’intreccio delle dinamiche ecologiche e umane all’interno di queste aree. Il libro funge da strumento educativo. Offre una prospettiva unica sul ruolo e il significato delle aree protette nella riflessione sull’impatto dell’umanità sulla Terra.

Passando dalle teorie geografiche alla guida pratica, il Parco nazionale della Majella è un tesoro di informazioni. Scritto da William Santoleri e Massimo Cerceo, descrive in dettaglio 30 diversi sentieri attraverso il Parco Nazionale della Majella, adatti a vari livelli di abilità, compresi percorsi per famiglie. È elogiato per le sue descrizioni dettagliate e gli approfondimenti storici, nonostante alcuni errori tipografici rilevati e la necessità di una mappa più dettagliata.

Per chi è interessato all’isola dell’Asinara in Sardegna, Asinara. Parco nazionale di Enrico Casolari e Remo Nardini ha un valore utile. Questa carta topografica in scala 1:25.000, accompagnata da una guida ufficiale, è l’ideale per escursionisti e ciclisti, con il dettaglio dei più piccoli sentieri e dei punti di interesse, il tutto raccolto tramite dispositivi GPS.

Belli di natura si distingue come una guida riccamente illustrata che copre i 25 parchi nazionali italiani. Offre oltre un centinaio di itinerari escursionistici, approfondimenti sulla diversificata fauna selvatica e opportunità per varie attività all’aria aperta, come gite in barca e trekking a cavallo. Il libro precede le descrizioni del parco con capitoli che evidenziano l’importanza del sistema di conservazione della natura italiano.

Parco nazionale dello Stelvio è un numero di “Meridiani Montagne”, rivista bimestrale incentrata sulla cultura della montagna. Fornisce un’esplorazione completa del Parco Nazionale dello Stelvio, tra cui alpinismo, storia e cucina locale, integrata da una mappa unica che descrive in dettaglio sentieri escursionistici e rifugi.

Sentieri nel Parco Nazionale d’Abruzzo di Stefano Ardito celebra il centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il libro offre una vivida descrizione dei suoi diversi sentieri e degli incontri con la fauna selvatica, insieme ad approfondimenti sulla storia della regione, compresi i resti della Seconda Guerra Mondiale.

Monti Sibillini. Il Parco nazionale di Raffaele Monti è una dettagliata carta dei sentieri in scala 1:25.000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Questa mappa aggiornata, divisa in quattro parti per una facile consultazione, include descrizioni dei sentieri in più lingue ed è molto apprezzata dagli escursionisti per la sua precisione.

Andare per parchi nazionali di Antonio Canu è una guida attraverso i 24 parchi nazionali italiani. Intreccia natura e cultura. Copre non solo la bellezza naturale dei parchi ma anche siti storici come aree preistoriche, zone archeologiche e borghi medievali.

In Il parco nazionale d’Aspromonte , Francesco Bevilacqua e Alfonso Picone Chiodo forniscono una guida in tre parti a uno dei I parchi nazionali più giovani d’Italia. Presenta 53 itinerari escursionistici illustrati attraverso l’Aspromonte, svelandone le bellezze culturali e paesaggistiche nascoste.

Infine, Alta via dei parchi di Mario Vianello e Sandro Bassi descrive un percorso di 500 chilometri attraverso l’Appennino, attraversando due parchi nazionali e diversi regionali. La guida racconta il viaggio degli autori, arricchito da approfondimenti naturalistici, storici e culturali, insieme a informazioni pratiche per gli escursionisti che intendono intraprendere questo ampio itinerario.

Lista dei migliori libri sui parchi nazionali italiani su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri sui parchi nazionali italiani che sono presenti su Amazon.it:

