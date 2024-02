I 10 migliori libri sui phrasal verb

Benvenuto in un viaggio curato attraverso il mondo dei verbi frasali, una componente chiave per padroneggiare la lingua inglese. Questa selezione di testi è essenziale per gli studenti che desiderano esplorare le complessità della grammatica e dell’uso dell’inglese.

Di cosa parlano i libri sui phrasal verb?

Il dizionario dei verbi frasali di Laura Montixi Comoglio è una risorsa importante per gli appassionati di lingue. Ottenendo elogi per la sua copertura esaustiva di verbi frasali ed esempi pratici, è un punto di riferimento per i traduttori o per chiunque desideri perfezionare il proprio inglese. Alcuni utenti ritengono che potrebbe essere più completo, ma la maggioranza concorda sulla sua utilità e sulla facile portabilità.

Inglese per tutti – Verbi frasali inglesi di Thomas Booth è una guida visivamente ricca. Semplifica oltre un migliaio di verbi frasali comuni. Sono più facili da comprendere. Gli utenti apprezzano il suo metodo chiaro e assistito da immagini, trovandolo vantaggioso sia per l’uso personale che professionale.

Verbi frasali compatti. Inglese-italiano di Laura Montixi Comoglio offre uno sguardo compatto ma completo sui verbi frasali. I lettori ne apprezzano la completezza e le pratiche traduzioni italiano-inglese ed è uno strumento ideale sia per studenti che per professionisti.

Il Dizionario d’uso dei phrasal verbs. Inglese-italiano di Fernando Picchi è una guida, elogiata per le sue traduzioni ed esempi dettagliati. Questo dizionario bilingue aiuta a comprendere e applicare i verbi frasali in modo efficace.

Il Phrasal verbs di Hoepli si concentra sull’uso quotidiano dei phrasal verbs. È apprezzato per la sua chiarezza e precisione, anche se alcuni utenti trovano limitante il suo approccio monolingue.

101 Phrasal Verbs imprescindibili in inglese di Ryan Scott è una panoramica concisa ma efficace dei 101 Phrasal Verbs essenziali. È ben accolto per le sue spiegazioni chiare e la sua praticità, anche se alcuni desideravano più esempi.

Quaderno d’esercizi per imparare le parole dell’inglese di Silvia Monti combina 240 verbi frasali con esercizi coinvolgenti. È lodato per la sua efficacia nella memorizzazione e per il suo approccio divertente all’apprendimento.

Verbi frasali di Piera Zichella. Dizionario di consultazione rapida è uno strumento di consultazione rapida, apprezzato per le sue spiegazioni concise e la sua convenienza. È una risorsa essenziale per coloro che desiderano approfondire la propria comprensione dei verbi frasali.

Libri in inglese

English Phrasal Verbs in Use Intermediate Book with Answers di Michael McCarthy e Felicity O’Dell è una vasta risorsa per studenti di livello intermedio. Copre circa 1.000 verbi frasali in vari contesti, altamente raccomandato per il suo approccio dettagliato e pratico.

Infine, il Cambridge Phrasal Verbs Dictionary offre un ampio elenco di circa 6.000 verbi frasali. Le sue chiare spiegazioni ed esempi lo rendono uno strumento fondamentale per gli studenti di inglese a vari livelli.

Lista dei migliori libri sui phrasal verb su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sui phrasal verb che sono disponibili su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Il dizionario dei phrasal verbs

Titolo: Il dizionario dei phrasal verbs

ISBN-13: 978-8808088154

Autore: Laura Montixi Comoglio

Editore: Zanichelli

Edizione: 16 ottobre 2006

Pagine: 768

Recensioni: vedi

English for everyone – English Phrasal verbs

Titolo: English for everyone – English Phrasal verbs

ISBN-13: 978-8858036730

Autore: Thomas Booth

Editore: Gribaudo

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Phrasal verbs compatto. Inglese-italiano

Titolo: Phrasal verbs compatto

Sottotitolo: Inglese-italiano

ISBN-13: 978-8808249760

Autore: Laura Montixi Comoglio

Editore: Zanichelli

Edizione: 3 marzo 2008

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Phrasal verbs

Titolo: Phrasal verbs

ISBN-13: 978-8820332020

Autore: Hoepli

Editore: Hoepli

Edizione: 1 giugno 2003

Pagine: 172

Recensioni: vedi

101 Phrasal Verbs imprescindibili in Inglese

Titolo: 101 Phrasal Verbs imprescindibili in Inglese

ISBN-13: 9798211220089

Autore: Ryan Scott

Editore: Blurb

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Phrasal verbs. Dizionario di rapida consultazione

Titolo: Phrasal verbs

Sottotitolo: Dizionario di rapida consultazione

ISBN-13: 978-8843309177

Autore: Piera Zichella

Editore: Bignami

Edizione: 8 luglio 1996

Pagine: 368

Recensioni: vedi

English Phrasal Verbs in Use Intermediate Book with Answers: Vocabulary Reference and Practice

Titolo: English Phrasal Verbs in Use Intermediate Book with Answers

Sottotitolo: Vocabulary Reference and Practice

ISBN-13: 978-1316628157

Autori: Michael McCarthy, Felicity O’Dell

Editore: Cambridge University Press

Edizione: seconda (27 luglio 2017)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Cambridge Phrasal Verbs Dictionary

Titolo: Cambridge Phrasal Verbs Dictionary

ISBN-13: 978-0521677707

Autore: Cambridge University Press

Editore: Cambridge University Press

Edizione: Updated edition (25 maggio 2006)

Pagine: 428

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Tabella riepilogativa dei migliori libri sui phrasal verb