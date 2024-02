I 10 migliori libri sui polimeri

In un mondo in cui la comprensione dei polimeri è sempre più essenziale, questi lavori selezionati forniscono spunti preziosi. Ogni titolo approfondisce diversi aspetti della scienza dei polimeri, soddisfacendo una vasta gamma di competenze, dai principianti agli specialisti. Che si tratti della chimica dietro questi affascinanti materiali, delle loro applicazioni o della loro sintesi e carattere, questi testi sono un tesoro di conoscenza.

Di cosa parlano i libri sui polimeri?

Scienza e tecnologia dei materiali polimerici di S. Brückner è una guida per chi approfondisce la scienza dei polimeri. Altamente tecnico ma lucido, integra concetti fondamentali con applicazioni pratiche. Pensato per ingegneri e lettori con inclinazioni scientifiche, questo volume è un must per gli esami e fornisce una solida base, anche se si consigliano testi aggiuntivi per una conoscenza approfondita della sintesi.

Passando all’affascinante narrazione dei polimeri, C’era una volta un polimero di Polo Eleonora racconta la storia di queste molecole giganti che hanno caratterizzato il nostro mondo. Dalle scoperte accidentali ai risultati rivoluzionari, è un resoconto vivido della chimica molecolare che ha trasformato la vita di tutti i giorni. Coinvolgente sia per i chimici che per i curiosi, è un’esplorazione unica della storia e dell’impatto del polimero.

Per chi cerca conoscenze specialistiche, Sintesi di polimeri di Princi Elisabetta offre uno sguardo approfondito sulla sintesi dei polimeri. Questo testo, sebbene privo di recensioni, si distingue per la sua attenzione alle polimerizzazioni stereospecifiche e agli sviluppi contemporanei.

Polimeri di sintesi per la conservazione della pietra di Leonardo Borgioli è una lettura di nicchia ma essenziale per restauratori e ambientalisti. Presenta i polimeri sintetici utilizzati nel restauro della pietra, discutendone l’applicazione, la longevità e la sicurezza.

Fondamenti di scienza dei polimeri , sebbene privo di recensioni, è probabilmente un testo completo ed essenziale per comprendere la scienza dei polimeri. Con il suo volume considerevole, promette un’ampia esplorazione dell’argomento, vantaggiosa sia per gli studenti che per i professionisti.

Riutilizzo dei materiali polimerici di Aglietto Mauro e Coltelli Maria-Beatrice affronta l’aspetto cruciale del riciclo della plastica. Esamina i processi di raccolta, separazione e purificazione. Offre approfondimenti sul riciclo dei polimeri e sulla loro trasformazione in nuovi materiali. È particolarmente rilevante per la sua enfasi sulle pratiche sostenibili nell’industria della plastica.

Per il pubblico più giovane, degna di nota è Chimica più di Posca Vito e Fiorani Tiziana.

Infine, Tecniche di caratterizzazione dei polimeri di Vicini Silvia e Princi Elisabetta sembra essere una guida tecnica incentrata sull’analisi strumentale tecniche per i polimeri. Sebbene una revisione critica ne evidenzi i limiti, essa costituisce comunque una risorsa per comprendere i principi e le applicazioni della caratterizzazione dei polimeri.

Lista dei migliori libri sui polimeri su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sui polimeri che si possono comprare su Amazon:

Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

Titolo: Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

ISBN-13: 978-8879599191

Autore: S. Brückner

Editore: Edises

Edizione: terza (1 ottobre 2016)

Pagine: 404

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sintesi di polimeri

Titolo: Sintesi di polimeri

ISBN-13: 978-8861348110

Autore: Elisabetta Princi

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 15 aprile 2012

Pagine: 178

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Polimeri di sintesi per la conservazione della pietra

Titolo: Polimeri di sintesi per la conservazione della pietra

ISBN-13: 978-8863365764

Autore: Leonardo Borgioli

Editore: Il Prato

Edizione: 3 giugno 2022

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di scienza dei polimeri

Titolo: Fondamenti di scienza dei polimeri

ISBN-13: 978-8889362907

Autori: M. Guaita, F. Ciardelli, F. La Mantia, E. Pedemonte (a cura di)

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 29 marzo 2021

Pagine: 946

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di struttura, proprietà e tecnologia dei polimeri

Titolo: Fondamenti di struttura, proprietà e tecnologia dei polimeri

ISBN-13: 978-8861347229

Autore: E. Pedemonte (a cura di)

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 1 settembre 2011

Pagine: 282

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Riutilizzo dei materiali polimerici

Titolo: Riutilizzo dei materiali polimerici

ISBN-13: 978-8868125240

Autori: Mauro Aglietto, Maria-Beatrice Coltelli

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 26 giugno 2015

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caratterizzazione di materiali polimerici. Tecniche per polimeri in soluzione

Titolo: Caratterizzazione di materiali polimerici

Sottotitolo: Tecniche per polimeri in soluzione

ISBN-13: 978-8868123048

Autori: Mauro Aglietto (a cura di), Roberta Bongiovanni (a cura di), Alberto Mariani (a cura di)

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 6 maggio 2014

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chimica più. I polimeri e i materiali S

Titolo: Chimica più

Sottotitolo: I polimeri e i materiali S

Note: per le scuole superiori; con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-13: 978-8808519276

Autori: Vito Posca, Tiziana Fiorani

Editore: Zanichelli

Edizione: 3 aprile 2017

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tecniche di caratterizzazione dei polimeri

Titolo: Tecniche di caratterizzazione dei polimeri

ISBN-13: 978-8868120269

Autori: Silvia Vicini, Elisabetta Princi

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 1 febbraio 2013

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui polimeri