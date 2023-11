I 10 migliori libri sui ponti

La selezione di pubblicazioni sui ponti mette in mostra una miscela di conoscenze teoriche e applicazioni pratiche, vantaggiosa per vari lettori, dai professionisti dell’ingegneria agli appassionati di progettazione architettonica.

Di cosa parlano i libri sui ponti?

Ponti di Antonio Cirillo costituisce un manuale che approfondisce il design, la funzionalità e l’estetica dei ponti. È pensato su misura per ingegneri e architetti interessati a creare o mantenere tali strutture, offrendo una spiegazione semplificata di problemi ingegneristici complessi per una comprensione più ampia.

Passando a Ponti di Marco Cavalieri e Andrea Cavalieri. Analisi, progettazione, dimensionamento , questo lavoro affronta la progettazione del ponte con una visione esaustiva delle peculiarità costruttive e progettuali. È pratico per studenti di ingegneria civile e progettisti esperti, poiché fornisce algoritmi computazionali per assistere nella comprensione e nella progettazione dei ponti.

Per quanto riguarda la valutazione sismica emerge la Valutazione e consolidamento sismico dei ponti esistenti nell’ambito di un percorso professionale finalizzato alla riduzione del rischio sismico attraverso la competenza tecnica. Sottolinea la necessità di interventi tecnici qualificati nelle strutture dei ponti esistenti per migliorare la resilienza sismica.

Valutazione di ponti e viadotti esistenti soggetti a rischi strutturali fornisce un esame approfondito dei ponti e viadotti a rischio strutturale a causa dell’attività sismica e del degrado. Affronta specificamente il danno incorporato dovuto alla corrosione e presenta una metodologia aggiornata per l’analisi numerica in conformità con le linee guida contemporanee.

Riparazione e consolidamento di ponti e viadotti di Luigi F. Lamanna emerge come un trattato tecnico sul restauro e rinforzo dei ponti in calcestruzzo. Serve principalmente ingegneri e tecnici civili, offrendo una prospettiva pratica sull’utilizzo di materiali a base di resina per riparare e rinforzare varie strutture di ponti.

Il ponte di Genova in 365 scatti coglie l’evoluzione del Ponte di Genova. L’abilità fotografica di Roberto Bobbio viene mostrata attraverso un anno di immagini. Questo volume, che funge anche da calendario, si rivolge sia agli appassionati di fotografia che agli appassionati di ingegneria civile interessati agli aspetti artistici e costruttivi della costruzione di ponti.

In Ponti antichi di Sicilia , Luigi Santagati offre un inventario dettagliato degli antichi ponti siciliani, sfidando l’errata concezione dell’isola storica mancanza di vie di comunicazione. Questo ampio catalogo, rivolto a storici e archeologi, illustra il ruolo dei ponti nella connettività dell’isola dall’antichità classica fino al XVIII secolo.

Libri in inglese

Per uno sguardo storico più ampio, Bridges di Judith Dupré si distingue per la sua ampia interpretazione dei ponti più importanti di tutto il mondo. due millenni. Architetti, ingegneri e appassionati di storia troveranno particolarmente avvincenti i suoi contenuti fotografici aggiornati e il discorso analitico sull’evoluzione architettonica.

Bridges: Spanning the World di Marcus Binney offre un’analisi di oltre 200 ponti, mostrando l’innovazione umana nel superare la natura barriere. È un lavoro che incuriosirà sia i professionisti dell’ingegneria che coloro che hanno un vivo interesse per l’impatto socio-storico della costruzione di ponti tra diverse civiltà.

Lista dei migliori libri sui ponti su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sui ponti che sono disponibili per l’acquisto su Amazon italiano (gli ultimi 2 sono in inglese):

Ponti. Progettazione, tipologie, elementi

Titolo: Ponti

Sottotitolo: Progettazione, tipologie, elementi

Note: con software

ISBN-13: 978-8827700341

Autore: Antonio Cirillo

Editore: Grafill

Edizione: 1 marzo 2018

Pagine: 350

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Ponti. Analisi, progettazione, dimensionamento

Titolo: Ponti

Sottotitolo: Analisi, progettazione, dimensionamento

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8857905129

Autori: Marco Cavalieri, Andrea Cavalieri

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: seconda (7 giugno 2016)

Pagine: 431

Recensioni:

Formato: Turtleback







Valutazione e consolidamento sismico dei ponti esistenti

Titolo: Valutazione e consolidamento sismico dei ponti esistenti

ISBN-13: 978-8838783883

Autori: Paolo Franchin, Alessio Lupoi, Paolo E. Pinto

Editore: Maggioli Editore

Edizione: 0 (1 gennaio 2009)

Pagine: 132

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Valutazione di ponti e viadotti esistenti soggetti a rischi strutturale in condizioni statiche, sismiche e di degrado

Titolo: Valutazione di ponti e viadotti esistenti soggetti a rischi strutturale in condizioni statiche, sismiche e di degrado

ISBN-13: 978-8891666154

Autori: Matteo Felitti, Francesco Oliveto, Danilo Pelle, Filippo Valvona

Editore: Maggioli Editore

Edizione: 19 giugno 2023

Pagine: 488

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Controllo e manutenzione di ponti e viadotti. Dal controllo statico alla manutenzione

Titolo: Controllo e manutenzione di ponti e viadotti

Sottotitolo: Dal controllo statico alla manutenzione

ISBN-13: 978-8891658883

Autori: Franco Bontempi, Lucia Rosaria Mecca, Marina Mazzacane

Editore: Maggioli Editore

Edizione: I (15 luglio 2022)

Pagine: 118

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Riparazione e consolidamento di ponti e viadotti. Ediz. italiana e inglese

Titolo: Riparazione e consolidamento di ponti e viadotti

Sottotitolo: Ediz. italiana e inglese

ISBN-13: 978-8874486946

Autore: Luigi F. Lamanna

Editore: Gangemi Editore

Edizione: 14 aprile 1998

Pagine: 144

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Ponti antichi di Sicilia. Dai greci al 1778

Titolo: Ponti antichi di Sicilia

Sottotitolo: Dai greci al 1778

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8882434458

Autore: Luigi Santagati

Editore: Lussografica

Edizione: illustrata (29 giugno 2018)

Pagine: 566

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Bridges (New edition): A History of the World’s Most Spectacular Spans

Titolo: Bridges (New edition)

Sottotitolo: A History of the World’s Most Spectacular Spans

ISBN-13: 978-0316507943

Autore: Judith Dupré

Presentazione: Linda Figg

Editore: Black Dog & Leventhal

Edizione: Revised (30 novembre 2017)

Pagine: 176

Recensioni:

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Bridges: Spanning the World

Titolo: Bridges

Sottotitolo: Spanning the World

ISBN-13: 978-1910258170

Autore: Marcus Binney

Editore: Pimpernel Pr

Edizione: 5 ottobre 2017

Pagine: 256

Recensioni:

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











