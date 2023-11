I 10 migliori libri sui registri akashici

I libri sui registri akashici, un compendio metafisico di tutti gli eventi, pensieri ed emozioni universali, affascinano coloro che sono incuriositi dalla conoscenza esoterica. Offrono inestimabili spunti per ricercatori spirituali e studiosi metafisici, fornendo una prospettiva unica sull’interconnessione del cosmo e sui profondi misteri dell’esistenza.

Di cosa parlano i libri sui registri akashici?

Il primo, Oracolo dei registri akashici di Lianka Trozzi, funge da ponte tra la dimensione umana e quella Akashica. Con le sue 44 carte disegnate a mano, è uno strumento essenziale sia per i principianti che per gli iniziati, guidando gli utenti a connettersi con gli Esseri di Luce e ad abbracciare il percorso dell’anima.

Come leggere i registri akashici di Linda Howe trasforma quella che una volta era appannaggio delle persone spiritualmente dotate in una risorsa accessibile per tutti. Howe condivide i suoi 15 anni di esperienza, offrendo un percorso di preghiera e approfondimenti sul lavoro con maestri e persone care nel regno Akashico.

E ancora, I registri akashici di Sandra Anne Taylor approfondisce i registri Akashici come serbatoio di informazioni ed energia, facendo eco attraverso le nostre vite e l’universo. Si distingue sottolineando il ruolo di questi documenti nel plasmare il nostro passato, la creatività e le scelte di vita, offrendo una guida pratica per la trasformazione personale.

Un’altra opera di Linda Howe, I registri akashici , rivela l’Akasha come la sostanza primaria della vita, precedentemente accessibile solo a chi è spiritualmente avanzato. Gli insegnamenti di Howe si concentrano sull’accesso a queste memorie universali per comprendere la storia della propria anima, offrendo un approccio più meditativo ai Registri Akashici.

Letture dall’Akasha di Cristina Vignato offre un’esplorazione più leggera ma profonda delle letture Akashiche. Segue in modo univoco la mappa dell’arcobaleno, collegando le esperienze di vita alla saggezza trascendentale e rispondendo alle comuni domande esistenziali dei Maestri Akashici.

L’altro suo lavoro, Akasha , presenta i Registri Akashici in un contesto contemporaneo, sottolineando l’importanza di connettersi con la propria anima per una vita armoniosa. Questo testo si distingue per la sua semplicità e il suo approccio narrativo personale.

La scienza e il piano akashico di Ervin László prende una svolta distinta, fondendo misticismo e scienza. Esplora il campo Akashico come concetto scientifico, collegando la fisica quantistica, la biologia e la cosmologia a questa antica saggezza.

Gli annali dell’Akasha di Daniel Meurois presenta una prospettiva unica sul viaggio nel tempo attraverso l’esplorazione della coscienza, offrendo una miscela intrigante di intuizioni mistiche e storiche sulla memoria del pianeta.

Passando dal mistico al terapeutico, Ho’Oponopono e Costellazioni Familiari di Ulrich Emil Duprée unisce Ho’Oponopono e Famiglia Costellazioni. Questo lavoro si distingue per il suo approccio alla guarigione delle relazioni e al raggiungimento dell’armonia nella vita attraverso queste potenti tecniche

Akasha Umana – Kryon di Monica Muranyi fornisce un’esplorazione completa del viaggio dell’anima, affrontando domande profonde sulla personalità, paure e vite passate, attingendo alla saggezza canalizzata di Kryon.

Lista dei migliori libri sui registri akashici su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri sui registri akashici che si possono trovare su Amazon:

Oracolo dei registri akashici. Con 44 Carte

Titolo: Oracolo dei registri akashici

Sottotitolo: Con 44 Carte

ISBN-13: 978-8863654639

Autore: Lianka Trozzi

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 25 ottobre 2018

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile







Come leggere i registri akashici

Titolo: Come leggere i registri akashici

ISBN-13: 978-8834432150

Autore: Linda Howe

Traduttore: Daniel Panizza

Editore: Armenia

Edizione: 21 febbraio 2018

Pagine: 204

Formato: copertina flessibile







I registri akashici. Accedere alle memorie universali per scoprire la storia della propria anima

Titolo: I registri akashici

Sottotitolo: Accedere alle memorie universali per scoprire la storia della propria anima

ISBN-13: 978-8834430583

Autore: Linda Howe

Traduttore: D. Panizza

Editore: Armenia

Edizione: 28 gennaio 2016

Pagine: 222

Formato: copertina flessibile







Letture dall’Akasha. Apriti cielo!

Titolo: Letture dall’Akasha

Sottotitolo: Apriti cielo!

ISBN-13: 978-8863655698

Autore: Cristina Vignato

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 14 gennaio 2021

Pagine: 140

Formato: copertina flessibile







Akasha. La via all’indipendenza spirituale

Titolo: Akasha

Sottotitolo: La via all’indipendenza spirituale

ISBN-13: 978-8863653731

Autore: Cristina Vignato

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 12 gennaio 2017

Pagine: 120

Formato: copertina flessibile







La scienza e il piano akashico

Titolo: La scienza e il piano akashico

ISBN-13: 978-8807893827

Autore: Ervin László

Traduttore: Marco Massignan

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Gli annali dell’Akasha. Accedere alla memoria del pianeta

Titolo: Gli annali dell’Akasha

Sottotitolo: Accedere alla memoria del pianeta

ISBN-13: 978-8889382264

Autore: Daniel Meurois

Editore: Amrita

Edizione: 18 giugno 2008

Pagine: 129

Formato: copertina flessibile







Ho’Oponopono e Costellazioni Familiari

Titolo: Ho’Oponopono e Costellazioni Familiari

ISBN-13: 978-8893198226

Autore: Duprèe Ulrich Emil

Editore: MACRO EDIZIONI – BIS

Edizione: 2 ottobre 2018

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Akasha Umana – Kryon

Titolo: Akasha Umana – Kryon

ISBN-13: 978-8828537526

Autore: Muranyi Monica

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 2ª (17 luglio 2023)

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile











