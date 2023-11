I 10 migliori libri sui semi

I libri sui semi sono guide che descrivono i vari tipi di semi, la loro coltivazione e i loro usi così come la storia stessa della coltivazione. Incuriosiscono appassionati di giardinaggio, agricoltori e botanici che cercano una conoscenza approfondita sulla propagazione delle piante e sulla biodiversità.

Di cosa parlano i libri sui semi?

In un seme di Beti Piotto e Gioia Marchegiani, questo colorato manuale introduce i bambini all’incredibile varietà e adattabilità di semi, che simboleggiano l’essenza della vita. È una lettura avvincente per le giovani menti, dai 6 anni in su, desiderose di conoscere le meraviglie della natura che ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva su Amazon.

Passando a una prospettiva più scientifica, La vita segreta dei semi di Jonathan Silvertown svela il mondo nascosto dei semi. Il libro mette a confronto i regni fantasiosi dei romanzi gotici e delle storie d’avventura con il dramma della vita reale del viaggio evolutivo dei semi, fondendo scienza e meraviglia. È l’ideale per i lettori interessati alla relazione tra natura, letteratura e scienza.

Semi di Thor Hanson ci accompagna in un viaggio attraverso l’origine del mondo vegetale. Hanson collega i semi alla storia umana, alla dieta e all’industria, rivelando il loro ruolo in ogni cosa, dall’abbigliamento al cibo. Questo lavoro è perfetto per coloro che sono interessati a comprendere l’impatto più ampio dei semi sulla civiltà umana.

Per gli appassionati della pratica, Produciamo i nostri semi di Salvatore Ceccarelli è un manuale incentrato sulla produzione di sementi e sulla biodiversità in agricoltura. Permette agli agricoltori e ai giardinieri di assumere il controllo della loro fornitura di sementi, contrastando il monopolio del settore. Questo volume è particolarmente rilevante per i professionisti dell’agricoltura sostenibile.

Nel regno delle arti culinarie, Tutti i tipi di germogli di Belda Sisso offre una guida per far germogliare vari semi a casa, arricchendo i pasti con benefici nutrizionali. Questo libro è un tesoro per i cuochi casalinghi che cercano di aggiungere un tocco salutare ai loro piatti.

Per coloro che esplorano le diete a base vegetale, Frutta secca e semi vegolosi di Federica Giordani e altri funge da cucina creativa guida. Si concentra sull’uso di noci, frutta secca e semi oleosi nelle ricette vegane. È una risorsa di riferimento per i vegani e gli appassionati di cibo attenti alla salute.

Tutta la carica di semi e frutta secca approfondisce ulteriormente la cucina vegetariana, offrendo una varietà di ricette che incorporano semi e noci. È un testo perfetto per chi cerca di arricchire la propria dieta vegetariana con opzioni nutrienti e saporite.

Per uno sguardo completo al risparmio dei semi, The Seed Garden di Micaela Colley e Jared Zystro è una guida pluripremiata. È utile per giardinieri e orticoltori che cercano di preservare le varietà di verdure ed erbe aromatiche, unendo l’arte e la scienza del risparmio dei semi.

Nel Manuale di identificazione dei semi , Alexander Martin e William Barkley forniscono un riferimento vitale per identificare i semi, essenziali per agricoltori e silvicoltori e biologi della fauna selvatica.

The Seed Detective di Adam Alexander offre un’esplorazione avventurosa nella storia delle verdure. È una lettura accattivante per chi è interessato agli aspetti culturali e storici della coltivazione degli ortaggi.

Lista dei migliori libri sui semi su Amazon

Ed ora la “classifica” dei 10 migliori libri sui semi che sono acquistabili su Amazon italiano (gli ultimi 3 sono in inglese):

In un seme. Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie

Titolo: In un seme

Sottotitolo: Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8833700717

Autori: Beti Piotto, Gioia Marchegiani

Illustratore: Gioia Marchegiani

Editore: TopiPittori

Edizione: illustrata (9 giugno 2021)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La vita segreta dei semi

Titolo: La vita segreta dei semi

ISBN-13: 978-8833925707

Autore: Jonathan Silvertown

Traduttore: Daria Restani

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 5 giugno 2014

Pagine: 243

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Semi. Viaggio all’origine del mondo vegetale

Titolo: Semi

Sottotitolo: Viaggio all’origine del mondo vegetale

ISBN-13: 978-8842822325

Autore: Thor Hanson

Traduttore: Allegra Panini

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 12 ottobre 2017

Pagine: 367

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Frutta secca e semi vegolosi. Ricette 100% vegetali con frutta secca, essiccata e semi oleosi

Titolo: Frutta secca e semi vegolosi

Sottotitolo: Ricette 100% vegetali con frutta secca, essiccata e semi oleosi

ISBN-13: 978-8858022535

Autori: Federica Giordani, Silvia De Bernardin, Simone Paloni, Valentina Pellegrino, Sonia Maccagnola

Editore: Gribaudo

Edizione: 31 ottobre 2018

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tutta la carica di semi e frutta secca

Titolo: Tutta la carica di semi e frutta secca

ISBN-13: 978-8858019351

Autore: AA. VV.

Editore: Gribaudo

Edizione: 23 gennaio 2020

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







The Seed Garden: The Art and Practice of Seed Saving

Titolo: The Seed Garden

Sottotitolo: The Art and Practice of Seed Saving

ISBN-13: 978-0988474918

Autori: Micaela Colley, Jared Zystro, Lee Buttala (a cura di), Shanyn Siegel (a cura di)

Editore: Seed Saver Pubns

Edizione: Illustrato (3 giugno 2015)

Pagine: 390

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Seed Identification Manual

Titolo: Seed Identification Manual

ISBN-13: 978-1932846034

Autori: Alexander C. Martin, William D. Barkley

Editore: Blackburn Pr

Edizione: 1 settembre 2000

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Seed Detective: Uncovering the Secret Histories of Remarkable Vegetables

Titolo: The Seed Detective

Sottotitolo: Uncovering the Secret Histories of Remarkable Vegetables

ISBN-13: 978-1915294005

Autore: Adam Alexander

Editore: Chelsea Green Publishing UK

Edizione: 29 settembre 2022

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











