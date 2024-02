I 10 migliori libri sui sindaci

Questa raccolta di libri offre uno sguardo unico sulle sfide e sulle strategie della governance cittadina. Copre argomenti dalla gestione delle crisi durante una pandemia alle complessità della politica locale e della pubblica amministrazione.

Di cosa parlano i libri sui sindaci

Diario di bordo dei sindaci rivela le intense emozioni e decisioni dei sindaci italiani durante i primi giorni del blocco del COVID-19. È un racconto di resilienza, che mostra come questi leader si sono mobilitati per affrontare una crisi senza precedenti, condividendo le loro paure, strategie e solidarietà in un momento che ha rimodellato le loro comunità e i loro approcci politici.

Fare il sindaco di Riccardo Nocentini e F. Gallelli funge da guida pratica e da riflessione sulle complessità della governance locale. Attraverso le interviste, approfondisce le esperienze dei sindaci, dalle campagne elettorali alla gestione delle fusioni municipali, illustrando la miscela di intuizioni politiche e capacità manageriali necessarie per navigare nell’intricato panorama dell’amministrazione locale.

I principi del buongoverno di Valeria Mancinelli e Paolo Marasca offre spunti sulla gestione efficace della città attraverso la lente del premio sindaco vincente. È una testimonianza del potere della competenza, della visione a lungo termine e del coinvolgimento dei cittadini nella trasformazione della governance urbana nel mezzo delle sfide contemporanee.

Per fare il sindaco di Valentino Castellani e Matteo Bagnasco esplora il ruolo multiforme dei sindaci nel rinnovamento urbano italiano. Combina le esperienze personali di Castellani con riflessioni più ampie sulla governance, sulla collaborazione e sul mantenimento della vita privata durante gli incarichi pubblici.

Il Sindaco di tutti di Franco Brugnola offre una prospettiva innovativa sulle funzioni di sindaco. Sottolinea il rispetto democratico e i risultati sostenibili. Discute della gestione quotidiana, della pianificazione finanziaria e dell’importanza di bilanciare l’autorità con un approccio collaborativo alla governance, rivolgendosi sia ai politici esperti che ai nuovi arrivati nella pubblica amministrazione.

di Davide Ferrari Signor Sindaco, domani pioverà? cattura un decennio di interazioni tra un sindaco e i suoi elettori su Facebook. Evidenziando gli aspetti a volte divertenti, a volte stimolanti del servizio pubblico nell’era digitale, illustra l’evoluzione del rapporto tra i cittadini e il loro governo locale, sottolineato dal desiderio di comunicazione e comprensione diretta.

Sindaci e manager nel capitalismo municipale di M. Tullia Galanti analizza la trasformazione delle aziende municipalizzate nel Nord Italia, analizzandone l’impatto delle privatizzazioni e delle modifiche normative sulla governance locale e sui servizi pubblici. Mette in discussione le dinamiche in evoluzione tra i governi municipali, la gestione e le influenze statali più ampie nel contesto dei settori delle politiche pubbliche.

L’Italia dei sindaci di Antonello Canzano riflette sull’evoluzione del ruolo dei sindaci nella politica italiana, da figure importanti a depoliticizzati imprenditori politici. Questo studio colloca il sindaco all’interno del mutevole panorama politico locale, segnato dalle riforme e dal mutevole rapporto tra governo centrale e locale, suggerendo un nuovo modello di leadership locale.

I sindaci di Roberto Segatori offre un’analisi storica e sociologica dell’amministrazione locale in Italia dall’Unità a oggi. Attraverso dati empirici e narrativa, traccia la trasformazione della carica di sindaco.

Un sindaco al femminile in un piccolo comune: Mompeo di Silvana Forniti condivide il viaggio dell’autore come sindaco di una piccola Sabine città, Mompeo. Combina riflessioni personali con l’impegno per la tradizione e la conservazione culturale.

