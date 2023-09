I 10 migliori libri sui tarocchi

I libri sui tarocchi affascinano vari individui grazie alla loro mistica, offrendo spunti nell’arcana arte della divinazione. Si rivolgono a coloro che sono incuriositi dal simbolismo, dalla psicologia o che cercano una guida spirituale, fornendo un portale per esplorare le profondità della psiche umana e dell’esoterico.

Di cosa parlano i libri sui tarocchi?

La selezione include I Tarocchi dei Veggenti di Luce di Chris-Anne. Questa collezione presenta 78 carte dei tarocchi splendidamente illustrate che reinventano il classico simbolismo dei tarocchi in modo moderno e originale. Accompagnate da una guida di 128 pagine, queste carte sono ideali per uso personale e costituiscono squisiti oggetti da collezione per gli appassionati di tarocchi.

Un’altra scelta accattivante è I tarocchi dello zodiaco , che esplora l’antico legame tra astrologia e divinazione. Questo mazzo di tarocchi incorpora elementi astrologici come potenti simboli divinatori, fornendo una svolta unica alle tradizionali letture dei tarocchi.

Per chi è interessato ai mazzi di tarocchi storici, Antichi tarocchi italiani è un’opzione degna di nota. Questa pubblicazione presenta le carte dei tarocchi italiani che traggono ispirazione dai disegni del XV secolo. Conosciute per la loro eccellenza artistica e ricchezza simbolica, queste carte fungono da eccellente strumento per la divinazione e sono disponibili in più lingue.

In un viaggio nell’antico Egitto, Tarocchi egizi offre uno sguardo nel mondo magico e misterioso del simbolismo egizio. Con 78 carte adornate con illustrazioni originali, questo set viene fornito con una guida completa per aiutarti a decifrare i significati ed esplorare gli aspetti mistici dei tarocchi di questa antica civiltà.

I tarocchi zen di Osho presenta un approccio unico ai tarocchi, radicato nella filosofia Zen. Questo mazzo è composto da 79 carte che incarnano l’armonia e le contraddizioni della vita. Il libro di Osho che accompagna le carte offre approfondimenti e interpretazioni, rendendolo adatto a chi cerca una prospettiva spirituale e filosofica sui tarocchi.

Per una prospettiva storica abbiamo anche Tarocchi d’oro Visconti Sforza che introduce il lettore a uno dei tarocchi più antichi e preziosi mazzi mai creati. Commissionate nel XV secolo da Filippo Maria Visconti e Francesco Sforza, queste carte non sono solo capolavori artistici ma anche strumenti per la divinazione.

I tarocchi della strega verde ti invitano ad entrare nel mondo delle streghe, un mondo in cui puoi allinearti con gli elementi, le energie naturali e l’antica religione attraverso pratiche di stregoneria ancestrali, connessioni vegetali e simbolismo animale. Illustrato da Kiri Østergaard Leonard, questo kit include una guida all’utilizzo.

Nel regno della positività e della trasformazione personale, I tarocchi dell’intuizione offrono un tocco moderno ai classici tarocchi. Radicate nella psicologia positiva e nella trasformazione personale, queste carte corrispondono ai quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Lista dei migliori libri sui tarocchi su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sui tarocchi che sono presenti su Amazon Italia:

I tarocchi dello zodiaco. Con 78 Carte

Titolo: I tarocchi dello zodiaco

Sottotitolo: Con 78 Carte

ISBN-13: 978-8854050457

Autore: Cecilia Lattari (a cura di)

Illustratore: Ana Chávez

Editore: Vivida

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Antichi tarocchi italiani

Titolo: Antichi tarocchi italiani

ISBN-13: 978-8883950551

Autore: Italiana Cartiera

Collaboratore: Italiana Cartiera

Editore: Lo Scarabeo

Edizione: 1 gennaio 2019

Formato: Cartonato







Tarocchi egizi. Con 78 Carte

Titolo: Tarocchi egizi

Sottotitolo: Con 78 Carte

ISBN-13: 978-8841252987

Autore: Laura Tuan

Editore: De Vecchi

Edizione: 20 luglio 2022

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







I tarocchi zen di Osho. Il gioco trascendente dello zen. Con 79 carte

Titolo: I tarocchi zen di Osho

Sottotitolo: Il gioco trascendente dello zen. Con 79 carte

ISBN-13: 978-8883958595

Autore: Osho

Traduttore: S. A. Videha

Editore: Lo Scarabeo

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 87

Formato: copertina flessibile







Tarocchi d’oro Visconti Sforza. Con 78 Carte

Titolo: Tarocchi d’oro Visconti Sforza

Sottotitolo: Con 78 Carte

ISBN-13: 978-8841216989

Autore: Mary Packard

Editore: De Vecchi

Edizione: 25 settembre 2019

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







I tarocchi dell’intuizione. Con 78 carte

Titolo: I tarocchi dell’intuizione

Sottotitolo: Con 78 carte

ISBN-13: 978-8834440872

Autore: Colette Baron-Reid

Illustratore: Jena Della Grottaglia

Traduttore: Eleonora Baron

Editore: Armenia

Edizione: 25 gennaio 2023

Pagine: 127

Formato: copertina flessibile







Tarocchi RWS. Kit. Ediz. italiana. Con 78 Carte

Titolo: Tarocchi RWS. Kit

Sottotitolo: italiana. Con 78 Carte

ISBN-13: 978-8865277423

Autori: Pamela Colman Smith, Arthur Edward Waite, Sasha Graham

Editore: Lo Scarabeo

Edizione: 17 febbraio 2022

Pagine: 192

Formato: copertina rigida







I tarocchi della strega verde. Con 74 Carte

Titolo: I tarocchi della strega verde

Sottotitolo: Con 74 Carte

ISBN-13: 978-8834434369

Autore: Ann Moura

Illustratore: Kiri Ostergaard Leonard

Traduttore: Roberta Zuppet

Editore: Armenia

Edizione: 4 novembre 2020

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile











