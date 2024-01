I 10 migliori libri sui terremoti in Giappone in inglese

Approfondendo il regno dei disastri naturali, questa selezione di libri offre narrazioni approfondite su terremoti e tsunami avvenuti in Giappone. Questi testi non solo presentano storie avvincenti di sopravvivenza e resilienza, ma forniscono anche una comprensione più profonda delle dimensioni scientifiche, storiche e personali di questi eventi catastrofici.

Di cosa parlano i libri sui terremoti in Giappone?

Strong in the Rain racconta vividamente il catastrofico terremoto giapponese del 2011, lo tsunami e il disastro nucleare di Fukushima. Scritto da Birmingham, Lucy e altri, intreccia storia e scienza con narrazioni avvincenti. Questo volume offre uno sguardo approfondito sulla resilienza del Giappone, concentrandosi su storie personali come quella di un operaio dell’impianto di Fukushima e gli incessanti sforzi di un sindaco in mezzo a un destino familiare sconosciuto.

2:46: Aftershocks , una raccolta guidata dalla comunità, The quakebook e curata da Abiko, Our Man in, è emerso da una collaborazione su Twitter per aiutare la Croce Rossa giapponese. Presenta saggi, opere d’arte e foto di contributori globali, inclusi nomi importanti come Yoko Ono. Questo libro cattura l’impatto emotivo e sociale immediato del disastro del 2011.

In The Orphan Tsunami of 1700 , autori come Atwater e Brian F. svelano un romanzo poliziesco scientifico. Collegando un enigmatico tsunami in Giappone a un terremoto nordamericano del 1700, il libro combina geologia, storia e oceanografia, offrendo approfondimenti sui rischi sismici transpacifici e sulla comprensione storica dei disastri naturali.

Schencking, The Great Kanto Earthquake and the Chimera of National Reconstruction in Japan di J. Charles offre una narrazione sul devastante Terremoto di Tokio del 1923. Questo volume indaga le trasformazioni sociali e urbane avvenute in Giappone dopo il disastro, evidenziando le sfide nel bilanciare la rapida urbanizzazione con la conservazione storica.

When the Earth Roars , scritto da Matthäus, Jürgen, fornisce una panoramica storica dei terremoti del Giappone. Esamina criticamente il ciclo di eccessiva fiducia nelle tecnologie sismiche, utilizzando il terremoto del 2011 come caso di studio per mettere in discussione la preparazione sociale e tecnologica contro le calamità naturali.

Il lavoro curato da Karan, Pradyumna P. e altri, Japan After 3/11 , offre un’analisi completa del L’impatto multiforme del disastro del 2011. Questo volume unisce geografia, economia e scienze sociali. Fornisce una descrizione delle conseguenze del disastro e delle sfide nella ricostruzione e nella riabilitazione.

Seismic Japan di Smits, Gregory esplora l’intersezione tra scienza, politica e tradizione nella storia sismica del Giappone. Concentrandosi sul terremoto di Ansei Edo del 1855, indaga l’evoluzione della previsione dei terremoti e le sue implicazioni socio-politiche, offrendo una prospettiva unica sul rapporto del Giappone con i disastri naturali.

The Culture of the Quake , senza recensioni, è presumibilmente un’esplorazione stimolante dei cambiamenti culturali e sociali in seguito al Grande Terremoto del Kanto. Scritto da Bates, Alex, probabilmente approfondisce l’impatto del disastro sul Giappone Taishô, esaminando l’interazione tra trauma nazionale ed espressione culturale.

Per i lettori più giovani, Meltdown di Langeland, Deirdre è una narrazione accattivante pensata per un pubblico di livello medio, incentrata sui Disastro di Fukushima nel 2011. Presenta un’esplorazione fattuale e adatta all’età del terremoto, dello tsunami e della crisi nucleare. Sottolinea la scienza dietro questi eventi e la resilienza umana sulla loro scia.

Infine, March Was Made of Yarn , coordinato da Karashima, David e Luke, Elmer, è una raccolta di opere letterarie risposte al terremoto, allo tsunami e alla fusione nucleare del Giappone del 2011. Presenta un mix di narrativa, saggistica, poesia e manga, riflettendo sul profondo impatto del disastro sulla società giapponese e sul resto del mondo.

Lista dei migliori libri sui terremoti in Giappone

In basso la classifica dei 10 migliori libri sui terremoti in Giappone che si trovano su Amazon:

