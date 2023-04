I 10 migliori libri sui tessuti

I tessuti sono particolari materiali che vengono costruiti con fibre, sia naturali che sintetiche. Si usano di solito per l’abbigliamento ma vengono usati oggi in tantissime applicazioni. I tessuti naturali più diffusi sono la lana, il cotone, la seta e il lino mentre tra le fibre sintetiche spiccano il poliestere, il nylon e il rayon. I tessuti variano in consistenza, spessore e durata in base al tipo di fibra utilizzata e al processo di tessitura o lavorazione a maglia.

Di cosa parlano i libri sui tessuti

Sono varie le tipologie di persone che possono far ricorso a guide o a libri dedicati ai tessuti. Ci sono, per esempio, i sarti, gli stilisti, i tappezzieri, o tutte quelle persone che amano cucire o lavorare con tessuti per hobby. in generale possono essere utili anche per chi è interessato cucito, all’artigianato, all’interior design o al design tessile.

Su Amazon non mancano i testi per accontentare queste persone. Ci sono vari libri dedicati all’argomento, alcuni anche abbastanza tecnici, che spiegano la consistenza dei tessuti, come vengono costruiti (sia quelli naturali che quelli sintetici) e quali sono i più famosi e i più rinomati. Possono discutere, solo per fare qualche esempio, della storia della produzione tessile, della scienza che si cela diversi tipi di fibre, di come debbono essere lavati o puliti determinate tipologie di tessuti e del significato culturale di alcuni di essi. Alcuni libri possono concentrarsi su tecniche specifiche come la tintura, la tessitura o il lavoro a maglia.

Lista dei migliori libri sui tessuti su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri sui tessuti che si possono trovare su Amazon Italia:

La trama del mondo. I tessuti che hanno fatto la storia

Titolo: La trama del mondo

Sottotitolo: I tessuti che hanno fatto la storia

ISBN-13: 978-8851174309

Autore: Kassia St Clair

Traduttore: Claudia Durastanti

Editore: UTET

Edizione: 12 novembre 2019

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La grammatica dei tessuti

Titolo: La grammatica dei tessuti

ISBN-13: 978-8858043127

Autore: Michela Finaurini

Editore: Gribaudo

Edizione: 29 novembre 2022

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Guida ai tessuti per realizzare progetti di sartoria

Titolo: Guida ai tessuti per realizzare progetti di sartoria

ISBN-13: 978-8827600634

Autore: Christelle Beneytout

Traduttore: Silvia Cavenaghi

Editore: Il Castello

Edizione: 11 settembre 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







C’è tessuto e tessuto

Titolo: C’è tessuto e tessuto

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8848808378

Autore: Elena Gandelli

Editore: Lampi di Stampa

Edizione: illustrata (16 ottobre 2009)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trame d’artista. Il tessuto nell’arte contemporanea

Titolo: Trame d’artista

Sottotitolo: Il tessuto nell’arte contemporanea

ISBN-13: 978-8874900794

Autore: Marina Giordano

Editore: Postmedia Books

Edizione: 20 novembre 2012

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il tessuto e la moda. Conoscere per scegliere

Titolo: Il tessuto e la moda

Sottotitolo: Conoscere per scegliere

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8899913427

Autore: Augusto Calzini

Editore: Aras Edizioni

Edizione: seconda (20 marzo 2018)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tessuti del Rinascimento nei repertori ornamentali

Titolo: Tessuti del Rinascimento nei repertori ornamentali

ISBN-13: 978-8872422922

Autore: Aa. Vv.

Editore: S.P.E.S. Studio per Scelte

Edizione: 1 gennaio 1990

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Textilepedia: the complete fabric guide (in inglese)

Titolo: Textilepedia

Sottotitolo: the complete fabric guide

ISBN-13: 978-9887711094

Autore: Fashionary (Collaboratore)

Editore: Fashionary International Limited

Edizione: 01 (17 dicembre 2020)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in lingua inglese











FAQ sui libri sui tessuti





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui tessuti