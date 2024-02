I 10 migliori libri sui tetti

Tuffati nelle meraviglie strutturali ed estetiche dei tetti con questa selezione che offre approfondimenti dalla progettazione di base alle implementazioni tecnologiche avanzate; questi testi guidano attraverso l’arte e la scienza delle coperture, essenziali per architetti, costruttori e appassionati.

Di cosa parlano i libri sui tetti

Il sistema tetto di Luigi Paolino ne svela le complessità dei sistemi di copertura, sottolineando il loro ruolo critico in architettura. Questa guida completa approfondisce l’integrazione sinergica di vari componenti, offrendo una profonda comprensione del significato funzionale ed estetico dei tetti.

Capriate e tetti in legno esplora la progettazione e il recupero di capriate e tetti in legno. Umberto Barbisan e Franco Laner forniscono un’analisi dettagliata delle coperture tradizionali ed evolute, evidenziando l’importanza dei nuovi materiali e delle esigenze prestazionali.

In Coperture discontinue , Luigi Paolino affronta la complessità delle coperture discontinue o dei tetti spioventi. Questo testo si concentra sugli aspetti progettuali legati alla resistenza all’acqua, all’isolamento termico e alla durabilità, arricchito con esempi dettagliati e disegni tecnici.

Tetti e coperture di Barbara Del Corno e Giovanna Mottura funge da guida operativa per la progettazione delle coperture. Copre vari materiali e forme, sottolineando la necessità dell’impermeabilizzazione per garantire prestazioni di copertura ottimali.

Solai e tetti in legno lamellare e massiccio di Stefano Cascio abbina una guida pratica al software per il calcolo delle strutture in legno, affrontandone gli aggiornamenti nelle normative e fornendo esempi per i calcoli su vento, neve e stabilità.

Progettare tetti e coperture di Alessandro Perago rimane senza recensioni, ma il titolo suggerisce un focus sulla progettazione del tetto, dalle tegole tradizionali alle innovativi sistemi solari fotovoltaici, che riflettono le moderne tendenze architettoniche.

Il sistema tetto , a cura del Consorzio Italiano Produttori Cementine, sembra essere un manuale visivo e tecnico sulla progettazione delle coperture, sottolineando l’integrazione delle tegole nei vari contesti architettonici.

Sistemi anticaduta per tetti e coperture di Alessio Masoni e David Guidi offre spunti critici nella progettazione di sistemi di sicurezza per il lavoro in quota, in particolare sui tetti. Questo manuale evidenzia la valutazione del rischio e la scelta dei sistemi di protezione adeguati.

Libri in inglese

Goss’s Roofing Ready Reckoner di CN Mindham è uno strumento completo per i professionisti del settore delle coperture in legno, che fornisce informazioni su angoli di taglio, dimensionamento del legname e guida pratica per i metodi di copertura sia tradizionali che moderni, comprese le installazioni di pannelli solari.

Infine, Framing Roofs di Fine Homebuilding approfondisce i fondamenti della struttura del tetto, offrendo preziosi spunti sulla costruzione delle capriate e sul processo di intelaiatura, progettato per assistere falegnami e progettisti nel padroneggiare gli aspetti tecnici.

Lista dei migliori libri sui tetti su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sui tetti che sono acquistabili su Amazon in italiano (gli ultimi 2 sono in inglese):

Il sistema tetto

Titolo: Il sistema tetto

ISBN-13: 978-8838768484

Autore: Luigi Paolino

Editore: Maggioli Editore

Edizione: prima (1 giugno 2013)

Pagine: 496

Formato: copertina flessibile







Capriate e tetti in legno. Progetto e recupero

Titolo: Capriate e tetti in legno

Sottotitolo: Progetto e recupero

ISBN-13: 978-8846422743

Autori: Umberto Barbisan, Franco Laner

Editore: Franco Angeli

Edizione: 31 maggio 2010

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Coperture discontinue. Elementi di progettazione e disegni di dettaglio per tetti e falde

Titolo: Coperture discontinue

Sottotitolo: Elementi di progettazione e disegni di dettaglio per tetti e falde

ISBN-13: 978-8891624819

Autore: Luigi Paolino

Editore: Maggioli Editore

Edizione: I (30 novembre 2017)

Pagine: 185

Formato: copertina flessibile







Tetti e coperture

Titolo: Tetti e coperture

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8838782596

Autori: Barbara Del Corno, Giovanna Mottura

Editore: Maggioli Editore

Edizione: illustrata (1 ottobre 2013)

Pagine: 162

Formato: copertina flessibile







Solai e tetti in legno lamellare e massiccio. Software per il calcolo di tetti piani o inclinati

Titolo: Solai e tetti in legno lamellare e massiccio

Sottotitolo: Software per il calcolo di tetti piani o inclinati

Note: con software

ISBN-13: 978-8827700600

Autore: Stefano Cascio

Editore: Grafill

Edizione: terza (1 gennaio 2019)

Pagine: 198

Formato: copertina flessibile







Progettare tetti e coperture. Dalla tegola al fotovoltaico

Titolo: Progettare tetti e coperture

Sottotitolo: Dalla tegola al fotovoltaico

ISBN-13: 978-8838734922

Autore: Alessandro Perago

Editore: Maggioli Editore

Edizione: terza (1 aprile 2006)

Pagine: 420

Formato: copertina flessibile







Il sistema tetto. Manuale di progettazione

Titolo: Il sistema tetto

Sottotitolo: Manuale di progettazione

ISBN-13: 978-8838791246

Autore: Consorzio italiano produttori tegole in cemento (a cura di)

Editore: Maggioli Editore

Edizione: 1 agosto 1992

Pagine: 215

Formato: copertina flessibile







Sistemi anticaduta per tetti e coperture. Manuale per la progettazione e la valutazione dei rischi

Titolo: Sistemi anticaduta per tetti e coperture

Sottotitolo: Manuale per la progettazione e la valutazione dei rischi

ISBN-13: 978-8849631012

Autori: Masoni Alessio, Guidi David

Editore: DEI

Edizione: 26 ottobre 2016

Pagine: 321

Formato: copertina flessibile







Framing Roofs

Titolo: Framing Roofs

ISBN-13: 978-1561583287

Autore: Fine Homebuilding

Editore: Taunton Press Inc

Edizione: 2nd ed. (15 giugno 2001)

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











