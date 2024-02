I 10 migliori libri sui veterinari per bambini

Per tutti i bambini appassionati di animali, in particolare della loro cura, abbiamo creato questa nuova selezione di libri. Ideali per i giovani lettori, questi titoli esplorano la nobile professione del veterinario offrendo approfondimenti sulla loro vita quotidiana, sulle sfide che devono affrontare e sulla gioia di aiutare gli animali.

Di cosa parlano i libri sui veterinari per bambini

Una settimana da veterinaria di Mathilde Bonetti e illustrato da Chiara Di Vivona, trasporta i giovani lettori in una fattoria dove il disprezzo di Prissy per la vita rurale si trasforma in una sentita avventura. Una capra problematica di nome Nerofumo la introduce alle sfide e alle ricompense delle cure veterinarie, trasformando la sua visita in un inaspettato viaggio di scoperta e compassione.

In Voglio fare il veterinario! Kids Vet Academy , Renato Assin realizza una guida per aspiranti giovani veterinari. Attraverso le avventure di Doc Assin e degli studenti della Kids Vet Academy, i lettori acquisiscono informazioni sulla cura degli animali, sul riconoscimento dei sintomi delle allergie negli animali domestici e sulla risposta alle emergenze della fauna selvatica. È ricco di oltre cinquanta profili di animali e numerose schede di cura, insieme a quiz per testare le nuove conoscenze.

Le avventure della veterinaria Eleonora di Aurora Meloni racconta l’ambizioso viaggio di Eleonora, una giovane veterinaria che si trasferisce per inseguire il suo sogno di aprire un nuovo ospedale veterinario. Questa storia, che celebra lo spirito delle piccole e medie imprese, è una testimonianza della dedizione necessaria per trasformare tali sogni in realtà, ricca di avventure che sottolineano l’importanza della perseveranza.

Il mestiere più bello del mondo di Guido Sgardoli, illustrato da Mauro De Toffol, offre un racconto accorato su come trovare la propria vocazione. Attraverso il racconto di Guido, i lettori apprendono che la passione per la cura degli animali da sola non basta; diventare un veterinario richiede determinazione, dedizione e resilienza. Questo resoconto avvincente fornisce consigli pratici, aneddoti divertenti e approfondimenti sulla comunicazione animale.

Cris fa la veterinaria fa parte della serie “Storie a Belleville”, che presenta una vivace comunità dove bambini e gli animali interagiscono in racconti stravaganti. Questo libro si concentra su Cris, un personaggio la cui storia si intreccia con altri della serie, creando un ricco arazzo di vita comunitaria e mostrando le gioie delle cure veterinarie attraverso narrazioni avvincenti e bellissime illustrazioni.

Il veterinario di Antonio Ferrara e Agnese Innocente, parte della serie “Cino e Tempesta”, descrive le sfide e le avventure di visitare il veterinario. Cino e il suo coraggioso cucciolo, Tempesta, affrontano paure e amicizia. Offre una commovente esplorazione della cura, del coraggio e del legame speciale tra gli animali domestici e i loro compagni umani.

Giochiamo al veterinario? di Tourbillon introduce un’esperienza interattiva unica per i bambini. Questo ibrido libro-gadget consente ai giovani lettori di mettersi nei panni di un veterinario, usando l’immaginazione e il gioco per conoscere la cura degli animali attraverso l’impegno pratico e la creatività, promuovendo l’amore per gli animali e la comprensione della professione veterinaria.

Una brava veterinaria di Donata Quagliotti e Silvia Baroncelli immerge i lettori nel mondo delle cure veterinarie attraverso gli occhi di una compassionevole veterinario. Mette in risalto la pazienza, l’amore e la dedizione necessari per prendersi cura degli animali, grandi e piccoli, e l’esperienza gratificante di fare la differenza nelle loro vite.

Vorrei essere… una veterinaria di Nathalie Bélineau e Emilie Beaumont è un’affascinante introduzione alla professione veterinaria per i più piccoli dei lettori. Le sue pagine robuste e scintillanti sono piene di deliziosi cuccioli che necessitano di cure e attenzioni, incoraggiando l’empatia e coltivando sogni di cura degli animali fin dalla tenera età.

Infine, Un giorno io sarò veterinaria di Cee Cee Mia e illustrato da Fabien Öckto Lambert, offre uno sguardo stravagante la professione veterinaria attraverso scenari fantasiosi in cui una giovane ragazza sogna di curare animali in tutto il mondo. Dagli animali domestici comuni alla fauna esotica, le sue aspirazioni incarnano lo spirito della medicina veterinaria: compassione, dedizione e gioia di aiutare gli animali.

Lista dei migliori libri sui veterinari per bambini su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori libri per bambini sui veterinari che sono in vendita su Amazon:

Una settimana da veterinaria

Titolo: Una settimana da veterinaria

Note: edizione ad alta leggibilità

ISBN-13: 978-8804752042

Autore: Mathilde Bonetti

Illustratore: Chiara Di Vivona

Editore: Mondadori

Edizione: High Readability (17 maggio 2022)

Pagine: 89

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Voglio fare il veterinario! Kids Vet Academy

Titolo: Voglio fare il veterinario! Kids Vet Academy

ISBN-13: 978-8856688832

Autore: Renato Assin

Editore: Piemme

Edizione: 7 febbraio 2023

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le avventure della veterinaria Eleonora

Titolo: Le avventure della veterinaria Eleonora

ISBN-13: 978-8831696098

Autore: Aurora Meloni

Editore: Youcanprint

Edizione: 6 ottobre 2020

Pagine: 50

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mestiere più bello del mondo. Faccio il veterinario

Titolo: Il mestiere più bello del mondo

Sottotitolo: Faccio il veterinario

ISBN-13: 978-8817143738

Autore: Guido Sgardoli

Illustratore: Mauro De Toffol

Editore: Rizzoli

Edizione: prima ed. (26 novembre 2019)

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cris fa la veterinaria

Titolo: Cris fa la veterinaria

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867217977

Autore: Autori Vari

Editore: Edizioni del Baldo

Edizione: illustrata (1 maggio 2016)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Il veterinario. Cino e Tempesta

Titolo: Il veterinario

Sottotitolo: Cino e Tempesta

ISBN-13: 978-8869668685

Autore: Antonio Ferrara

Illustratore: Agnese Innocente

Editore: Il Castoro

Edizione: 27 gennaio 2022

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Una brava veterinaria. Facciamo che ero

Titolo: Una brava veterinaria

Sottotitolo: Facciamo che ero

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8869664816

Autori: Donata Quagliotti, Silvia Baroncelli

Editore: Il Castoro

Edizione: illustrata (19 settembre 2019)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vorrei essere… una veterinaria

Titolo: Vorrei essere..

Sottotitolo: una veterinaria

ISBN-13: 978-8868900199

Autori: Nathalie Bélineau, Emilie Beaumont

Traduttore: G. Mantegazza

Editore: La Coccinella

Edizione: 1 settembre 2014

Pagine: 14

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Un giorno io sarò veterinaria

Titolo: Un giorno io sarò veterinaria

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8897007579

Autori: Cee Cee Mia, Lambert, Fabien Öckto (Illustratore)

Editore: Notes Edizioni

Edizione: illustrata (30 marzo 2017)

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui veterinari per bambini