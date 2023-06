I 10 migliori libri sui viaggi in moto

Sei appassionato di viaggi in moto? Se è così, sarai entusiasta di scoprire questa eccezionale raccolta di libri che approfondiscono l’emozionante mondo delle avventure in moto. Con una varietà di titoli tra cui scegliere, ogni libro offre una prospettiva unica e storie accattivanti che ispireranno e divertiranno qualsiasi appassionato di moto.

Di cosa parlano i libri sui viaggi in moto?

In questo assortimento troverai una vasta gamma di libri di viaggio in moto che coprono diversi aspetti dell’emozionante viaggio su due ruote. Questi libri ti portano in incredibili corse su vari terreni, dal comfort del tuo paese agli angoli più remoti del mondo. Forniscono preziose informazioni sulla pianificazione dei percorsi, sulla navigazione su strade impegnative e sull’immersione nei paesaggi e nelle culture maestose che incontri lungo il percorso.

Uno dei libri, Viaggi in moto , offre 40 itinerari attentamente curati, sia in Italia che all’estero, per soddisfare ai diversi interessi dei motociclisti. Sia che tu cerchi l’emozione di affrontare le strade alpine dell’Alto Adige o il fascino di esplorare i tortuosi sentieri della regione del Chianti, questo libro fornisce mappe dettagliate dei percorsi, tracce GPS e informazioni turistiche essenziali per migliorare il tuo viaggio.

Per coloro che desiderano una vera avventura intorno al mondo, I viaggi di Jupiter è un avvincente libro di memorie che racconta un viaggio in solitaria di quattro anni attraverso 45 paesi. Ted Simon, l’autore, ti porta in un viaggio avvincente attraverso deserti, montagne, oceani e giungle, condividendo le sfide, i trionfi e gli incontri con persone straordinarie lungo la strada.

Se sei particolarmente interessato a seguire l’antica Via della Seta, Vie della seta in moto è una lettura obbligata. Racconta l’avventura solitaria dell’autore attraverso 18 nazioni dell’Europa orientale, dell’Asia centrale, persiana e indiana, coprendo una distanza sbalorditiva di 30.000 chilometri.

Per coloro che cercano una storia di crescita personale e determinazione, Sola, in moto è un libro di memorie Elspeth Beard, una ragazza inglese di 24 anni che intraprende un ambizioso viaggio in moto intorno al mondo nel 1982. Con una moto tedesca come compagna fidata, attraversa i continenti, incontrando una serie di sfide, guasti e trionfi lungo la strada.

Il giro del mondo in moto in ottantatrè giorni offre un emozionante resoconto di un sogno che diventa realtà: un viaggio in moto intorno al mondo. L’avventura meticolosamente pianificata ed eseguita di Marcello Anglana ti porta attraverso 34.000 chilometri attraverso cinque continenti.

In generale, se letti da un certo punto di vista, questi libri possono diventare incredibili fonti di ispirazione per la vita in generale e non solo per quanto riguarda la passione per le motociclette.

Lista dei migliori libri sui viaggi in moto su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sui viaggi in moto che si possono trovare su Amazon:

I viaggi di Jupiter. Il giro del mondo in motocicletta

Titolo: I viaggi di Jupiter

Sottotitolo: Il giro del mondo in motocicletta

ISBN-13: 978-8861928145

Autore: Ted Simon

Traduttore: Claire Barzin

Editore: Elliot

Edizione: 31 gennaio 2015

Pagine: 382

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Sola, in moto

Titolo: Sola, in moto

ISBN-13: 978-8412143669

Autore: Elspeth Beard

Traduttore: Marina Cianferoni

Editore: La Mala Suerte Ediciones

Edizione: prima

Pagine: 336

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







In moto sulle più belle strade delle Alpi. Dalle Alpi Marittime alla Slovenia

Titolo: In moto sulle più belle strade delle Alpi

Sottotitolo: Dalle Alpi Marittime alla Slovenia

ISBN-13: 978-8877072993

Autore: Fabrizio Bruno

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 21 luglio 2016

Pagine: 157

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







In moto in Toscana

Titolo: In moto in Toscana

ISBN-13: 978-8877072924

Autore: Fabrizio Bruno

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 6 luglio 2017

Pagine: 158

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Gli itinerari in moto più belli d’Europa

Titolo: Gli itinerari in moto più belli d’Europa

ISBN-13: 978-8872129708

Autori: vari

Collaboratori: vari

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 19 ottobre 2017

Pagine: 208

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











