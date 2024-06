I 10 migliori libri sui viaggi in natura

Di cosa parlano i libri sui viaggi in natura

Viaggiare in Italia offre 365 esperienze outdoor in tutta Italia. Scritto da Annalisa Bruni, Sara Cabras e Linda Cottino, esplora diversi ambienti naturali tra cui campagne, laghi, mari, fiumi, montagne e foreste. Il libro include consigli per viaggi sostenibili e suggerimenti per alternative al maltempo, insieme a specialità locali da gustare.

National Geographic – Cammini Italia , scritto da Stefano Ardito, è una guida per gli appassionati di escursionismo. Presenta mappe dettagliate e splendide fotografie dei migliori percorsi escursionistici italiani. Coprendo vette alpine, coste soleggiate e sentieri storici, questa guida fornisce consigli pratici per tutti i livelli di esperienza. È un must per gli amanti della natura che desiderano esplorare l’Italia a piedi.

Una scelta d’amore di Stefano Tiozzo racconta il suo viaggio verso il vegetarianismo attraverso vari viaggi nel mondo. Tiozzo condivide le sue esperienze personali, le sfide e le differenze culturali che ha incontrato. Questo libro offre uno sguardo intimo su come le sue scelte alimentari abbiano influenzato i suoi viaggi e la sua vita. Fornisce una prospettiva unica sul rapporto tra esseri umani e animali.

Andare in montagna è tornare a casa di John Muir è una raccolta di dieci saggi che celebrano i paesaggi selvaggi dell’America. Gli scritti di Muir trasmettono il suo profondo rispetto per la natura, combinando l’osservazione scientifica con l’espressione poetica. Il libro evidenzia il valore spirituale e intrinseco della natura selvaggia. È un’opera fondamentale nella letteratura naturalistica.

Wild Swimming Italia di Michele Tameni guida i lettori nei luoghi naturali balneabili più belli d’Italia. Dai ruscelli di montagna e le piscine color smeraldo della Sicilia alle acque termali della Toscana e alle cascate delle Dolomiti, questo libro offre mappe dettagliate, informazioni pratiche e fotografie mozzafiato per ispirare avventure di nuoto selvaggio in tutto il paese.

100 trekking imperdibili di Kate Siber presenta una guida ai percorsi di trekking più spettacolari del mondo, arricchita con la fotografia di National Geographic. Coprendo paesaggi diversi, dalle giungle della Costa Rica ai sentieri alpini svizzeri e ai fiordi dell’Alaska, fornisce consigli pratici di viaggio, approfondimenti sulla natura e storie di avventure per gli appassionati di escursionismo.

Sentieri nel Parco dei Monti Sibillini di Stefano Ardito descrive nel dettaglio 92 itinerari escursionistici e le nove tappe del Grande Anello. Comprende percorsi famosi verso la Gola dell’Infernaccio, il Lago di Pilato e il Monte Vettore, nonché salite in alta quota e siti culturali come Norcia e Castelluccio. La guida contiene foto, mappe e descrizioni tecniche dei percorsi.

I 50 sentieri più belli della Liguria di Sergio Grillo e Cinzia Pezzani esplora i diversi sentieri escursionistici della Liguria. Dalle scogliere costiere di Lerici e Portovenere alle vette alpine del Monte Saccarello, mette in mostra la bellezza naturale della regione.

ITALIA SELVAGGIA della Piccini e Hattermax è una guida a 101 fughe di fine settimana nella natura incontaminata d’Italia. Coprendo 225 destinazioni, offre le migliori spiagge, piatti regionali e consigli sugli alloggi. Il libro include mappe dettagliate, indicazioni stradali e oltre 138 fotografie. Offre una guida per esplorare le meraviglie naturali dell’Italia.

Il mio viaggio in Valtellina di Thomas Ruberto è il racconto dettagliato di un viaggio attraverso la Valtellina, alla scoperta dei suoi borghi, della storia e natura.

