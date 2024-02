I 10 migliori libri sui viaggi in treno

Se sei attratto dal romanticismo e dall’avventura dei viaggi in treno probabilmente questa selezione di libri potrebbe essere di tuo interesse. Si tratta di testi che offrono racconti di esperienze di viaggi in treno oppure sono vere e proprie guide per chi intende fare una vacanza utilizzando questo splendido mezzo di trasporto.

Di cosa parlano i libri sui viaggi in treno

In treno 27 itinerari per viaggiare in Europa invita i lettori a intraprendere un affascinante viaggio attraverso le panoramiche tratte ferroviarie d’Europa. Dalle aspre coste atlantiche alle tranquille valli dei Balcani, questa guida presenta itinerari brevi e concentrati ed esplorazioni più lunghe e piacevoli. Completo di grafica leggera, descrizioni concise e mappe per una rapida consultazione, mette in evidenza diversi paesaggi come le Highlands scozzesi, i vigneti austriaci e il sentiero degli artisti del Mediterraneo.

Storia del mondo in 500 viaggi in treno di Sarah Baxter è un ricco compendio che trasporta i lettori in giro per il mondo via treno, dai lussuosi vagoni letto alla ferrovia ad alta velocità. Questo volume spazia da epici viaggi continentali a brevi escursioni panoramiche. Offre una finestra sulla storia umana e un commovente panorama del mondo. Mettendo in evidenza percorsi come la Ferrovia del Grand Canyon e la Ferrovia Transiberiana, è un libro essenziale sia per i sognatori che per gli avventurieri.

Vacanze in treno di F. Ardito raccoglie 27 ferrovie panoramiche in tutta Italia, fondendo il fascino del viaggio con panorami mozzafiato e ricchezza culturale. Dalla verdeggiante linea Cuneo-Ventimiglia alla storica Circumvesuviana, questa guida propone incantevoli viaggi attraverso i diversi paesaggi italiani.

In Europa senza aereo presenta 80 itinerari in tutta Europa accessibili in treno, barca, bicicletta e a piedi. Sottolinea il viaggio sostenibile. Questa guida esplora il continente dalle principali città alle meraviglie naturali, consigliando attività e cucina locale. Sostiene una prospettiva unica sul viaggio, come vedere i Paesi Bassi da una bicicletta o le Alpi svizzere da un treno ad alta quota.

Storia meravigliosa dei viaggi in treno di J. Andersson approfondisce l’incantevole storia dei viaggi in treno, dai suoi inizi rivoluzionari al suo ruolo nel moderno viaggio lento. La narrativa di Andersson intreccia racconti di viaggi iconici, crimini letterari e il fascino rustico dei viaggi in treno, invitando i lettori a un viaggio nostalgico attraverso il mondo.

La libertà viaggia in treno di Federico Pace è una raccolta di racconti che racchiudono l’essenza del viaggio in treno, collegando diverse città e paesaggi di tutta Europa. Pace esplora le connessioni e le riflessioni uniche portate avanti dai viaggi in treno.

Incredibili viaggi in treno di Philippe Gougler cattura l’essenza di straordinari viaggi in treno attraverso il mondo, dagli altopiani boliviani alle montagne Campagna scozzese. Basato sulla serie TV “Des train pas comme les autres”, questo volume illustrato condivide storie accattivanti e oltre 500 fotografie.

La vicevita di Valerio Magrelli propone una raccolta di microracconti e riflessioni sul viaggio in treno cogliendo gli aspetti tragicomici dell’esistenza umana. Dagli incontri con passeggeri diversi ai ricordi dei trenini e alla tragedia dell’attentato al treno di Bologna, Magrelli presenta un ricco arazzo dell’impatto dei viaggi in treno sulla vita e sulla società.

Sulla Transmongolica di Mauro Buffa accompagna i lettori in un viaggio affascinante da Mosca a Pechino, attraversando le terre selvagge della Siberia, Steppe mongole e deserto del Gobi. Buffa condivide gli incontri con i russi post-sovietici, i pastori nomadi e i vasti paesaggi incontaminati del viaggio.

Trenomania di Jaroslav Rudis condivide la passione incessante dell’autore per i treni, intrecciando una narrazione che spazia dalla Sicilia alla Svezia. Rudis offre un vivace resoconto della cultura ferroviaria europea, ricco di consigli pratici e aneddoti personali.

Lista dei migliori libri sui viaggi in treno su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sui viaggi in treno che si possono comprare su Amazon:

In treno 27 itinerari per viaggiare in Europa

Titolo: In treno 27 itinerari per viaggiare in Europa

ISBN-13: 978-8836578368

Editore: Touring

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del mondo in 500 viaggi in treno

Titolo: Storia del mondo in 500 viaggi in treno

ISBN-13: 978-8891817136

Autore: Sarah Baxter

Prefazione: Christian Wolmar

Traduttore: Stefano Chiapello

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 22 maggio 2018

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Vacanze in treno

Titolo: Vacanze in treno

ISBN-13: 978-8836564613

Autore: F. Ardito (a cura di)

Editore: Touring

Edizione: 16 aprile 2014

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La libertà viaggia in treno

Titolo: La libertà viaggia in treno

ISBN-13: 978-8858131534

Autore: Federico Pace

Editore: Laterza

Edizione: 29 marzo 2018

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Incredibili viaggi in treno. Ediz. illustrata (Vol. 1)

Titolo: Incredibili viaggi in treno

Note: ed. illustrata (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8860592910

Autore: Philippe Gougler

Traduttore: Lorenza Mangioni

Editore: Polaris

Edizione: illustrata (1 dicembre 2021)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La vicevita. Treni e viaggi in treno

Titolo: La vicevita

Sottotitolo: Treni e viaggi in treno

ISBN-13: 978-8806240660

Autore: Valerio Magrelli

Editore: Einaudi

Edizione: 16 aprile 2019

Pagine: 107

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trenomania! Viaggio meraviglioso sui binari d’Europa

Titolo: Trenomania! Viaggio meraviglioso sui binari d’Europa

ISBN-13: 978-8859283324

Autore: Jaroslav Rudis

Traduttore: Chiara Ujka

Editore: EDT

Edizione: 30 giugno 2023

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui viaggi in treno