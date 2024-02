I 10 migliori libri sui viaggi in Vespa

Questi libri dedicati ai viaggi in Vespa, uno degli scooter più famosi del mondo, ti condurranno attraverso continenti, culture e percorsi interiori alla scoperta di sé. Perfetti sia per chi cerca l’avventura che per i sognatori, ogni racconto offre uno sguardo unico sulle esperienze che cambiano la vita su due ruote.

Di cosa parlano i libri sui viaggi in Vespa

In vespa di Giorgio Bettinelli è un testamento allo spirito di avventura, descrivendo in dettaglio il suo lungo viaggio dall’Indonesia a Saigon. Questo racconto racchiude l’essenza della scoperta, sia di sé che di paesaggi diversi, attraverso l’obiettivo della sua amata Vespa, presentando un’intima esplorazione della complessità e del fascino dell’Asia.

Simone Sciutteri in Eurovespa racconta il suo viaggio invernale in solitaria attraverso l’Europa, privo di ausili tecnologici. La sua storia è un omaggio al fascino duraturo delle spedizioni in Vespa, riecheggiando lo spirito pionieristico di Bettinelli e offrendo una nuova prospettiva sul tessuto culturale europeo e sulla solitudine del viaggio.

21 Americhe di Ilario Lavarra racconta un epico viaggio in solitaria attraverso le Americhe. Sottolinea la natura imprevedibile del viaggio e il profondo sentimento personale crescita che lo accompagna. Le avventure di Lavarra attraverso terreni e incontri diversi presentano una narrazione avvincente di resilienza e ricerca di significato.

Il rettilineo è una tortura sposta gli ingranaggi verso un’esperienza collettiva, in cui quattro amici attraversano l’Italia da Milano alla Sicilia. Il loro viaggio, alimentato dal desiderio di fuga e connessione, cattura la quintessenza della cultura italiana e il cameratismo che definisce i viaggi in Vespa.

L’Europa in Vespa di Silla Dario Gambardella esplora il concetto di viaggio lento attraverso il suo viaggio a Copenaghen. Accompagnato da un amico, questo viaggio approfondisce l’aspetto introspettivo del viaggio, evidenziando il profondo impatto di vivere tranquillamente i paesaggi e le città d’Europa.

Paradiso di polvere e L’di Giorgio Serafino America in vespa illustrano rispettivamente l’attrazione magnetica dell’avventura attraverso il Sud-Est asiatico e l’iconica Route 66. Queste narrazioni sono vibranti arazzi di incontri, sfide e la cruda bellezza di esplorare l’ignoto su una Vespa, arricchendo la comprensione del lettore di mondi diversi.

Dove il mondo finisce di Lorenzo Franchini ci porta in un’emozionante spedizione lungo la Ruta 40 argentina fino alla punta più meridionale del mondo. Questo viaggio è una profonda riflessione sull’amicizia, sulle prove del viaggio e sull’indomabile spirito di avventura che condividono i ciclisti Vespa.

La Cina in Vespa di Giorgio Bettinelli offre un’esplorazione approfondita della Cina, navigando attraverso la sua vastità e diversità. Questa odissea non è solo un viaggio geografico ma un tuffo profondo nelle complessità della Cina moderna, vista attraverso gli occhi di un viaggiatore esperto.

Nepal in Vespa di Gianluca Pellegrinelli racconta una ricerca di trasformazione personale, intraprendendo un viaggio impegnativo attraverso l’Oriente fino al Nepal. Questa storia rappresenta un faro per coloro che desiderano il cambiamento, dimostrando che non è mai troppo tardi per perseguire le proprie passioni e ridefinire la propria vita.

Lista dei migliori libri sui viaggi in Vespa su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri sui viaggi in Vespa che si possono comprare su Amazon:

In vespa

Titolo: In vespa

ISBN-13: 978-8807885976

Autore: Giorgio Bettinelli

Editore: Feltrinelli

Edizione: quindicesima (7 gennaio 2015)

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Eurovespa: 15.580 chilometri in solitaria invernale su una Vespa 50

Titolo: Eurovespa

Sottotitolo: 15.580 chilometri in solitaria invernale su una Vespa 50

ISBN-13: 978-1973497820

Autore: Simone Sciutteri

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







21 Americhe. Viaggio in solitaria su una vecchia Vespa

Titolo: 21 Americhe

Sottotitolo: Viaggio in solitaria su una vecchia Vespa

ISBN-13: 978-8867764914

Autore: Ilario Lavarra

Editore: Ultra

Edizione: 30 giugno 2016

Pagine: 332

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paradiso di polvere. Nel cuore di Thailandia, Laos e Cambogia in Vespa 50 special

Titolo: Paradiso di polvere

Sottotitolo: Nel cuore di Thailandia, Laos e Cambogia in Vespa 50 special

ISBN-13: 978-8842551492

Autore: Giorgio Serafino

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 26 febbraio 2016

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’America in vespa. Sotto la pelle della Route 66

Titolo: L’America in vespa

Sottotitolo: Sotto la pelle della Route 66

ISBN-13: 9791220013703

Autore: Giorgio Serafino

Editore: Autopubblicato

Edizione: seconda (12 luglio 2017)

Pagine: 313

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dove il mondo finisce. In vespa lungo la ruta 40

Titolo: Dove il mondo finisce

Sottotitolo: In vespa lungo la ruta 40

ISBN-13: 978-8899340834

Autore: Lorenzo Franchini

Editore: Alpine Studio

Edizione: 20 giugno 2019

Pagine: 374

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Cina in Vespa

Titolo: La Cina in Vespa

ISBN-13: 978-8807881480

Autore: Giorgio Bettinelli

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 febbraio 2013

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nepal in Vespa. Non è mai troppo tardi per cambiare vita

Titolo: Nepal in Vespa

Sottotitolo: Non è mai troppo tardi per cambiare vita

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 9791221394467

Autore: Pellegrinelli Gianluca

Editore: StreetLib

Edizione: illustrata (6 settembre 2022)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui viaggi in Vespa