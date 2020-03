I 10 migliori libri sui virus su Amazon

Il virus è è una struttura organica infettiva che ha bisogno delle cellule per diffondersi e per riprodursi (al di fuori di esse vengono denominate virioni). Non si tratta di microrganismi unicellulari in quanto non sono fatti da una cellula o da più cellule, ma sono strutture che contengono sostanzialmente il “programma” per la loro replicazione e la loro diffusione.

Non hanno un vero e proprio sistema di replicazione indipendente e un proprio metabolismo (anche per quest’ultimo sono dipendenti dalla cellula ospitante). Proprio per questo la maggior parte dei virologi, ormai, ritiene che non si tratti di organismi viventi ma di organismi “vicini alla vita” perché hanno alcune delle più importanti caratteristiche che determinano il concetto di vita stessa, ossia la capacità di replicarsi e di evolversi.

Ad oggi sono conosciute poco meno di 2 milioni di specie di virus ma a tutti virologi sono concordi che ne esistono molte altre, probabilmente centinaia di milioni. Questo perché i virus sono molto adattabili e la loro evoluzione li fa cambiare spesso in relazione al corpo in cui sono entrati o alle modalità per passare da un corpo all’altro, anche da una specie animale all’altra.

In questo periodo in cui si sta diffondendo il virus SARS-CoV-2, virus che provoca la patologia respiratoria COVID-19, abbiamo pensato di dare un’occhiata su Amazon italiano per verificare la presenza di libri e testi sui virus. Non ce ne sono tantissimi e sostanzialmente quelli che ci sono si dividono in due categorie: quelli più “semplici” e divulgativi, spesso scritti da noti virologi e medici, come Roberto Burioni o Ilaria Capua, e quelli pensati per lettori un po’ più avanzati. Tra questi ultimi si possono elencare anche veri e propri manuali di virologia, epidemiologia o infettivologia.

Lista dei migliori libri sui virus su Amazon

Ed ora la scaletta dei 10 migliori libri sui virus che si possono trovare su Amazon versione .it al 18 marzo 2020:

Virus, la grande sfida. Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità Titolo: Virus, la grande sfida

Sottotitolo: Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità

ISBN-10: 9788817148856

ISBN-13: 9788817148856

Autore: Burioni Roberto (Autore)

Editore: Rizzoli

Edizione: 10 marzo 2020

Pagine: 240

Formato: Copertina rigida



I virus non aspettano. Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter Titolo: I virus non aspettano

Sottotitolo: Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter

ISBN-10: 9788831712958

ISBN-13: 9788831712958

Autore: Capua, Ilaria (Autore)

Editore: Marsilio

Edizione: 19 settembre 2012

Pagine: 180

Formato: Copertina flessibile



Il virus buono. Perché il nemico della salute può diventare il nostro miglior alleato Titolo: Il virus buono

Sottotitolo: Perché il nemico della salute può diventare il nostro miglior alleato

ISBN-10: 9788817141994

ISBN-13: 9788817141994

Autore: Silvestri, Guido (Autore), Schmid, Claudia (Autore)

Editore: Rizzoli

Edizione: 28 maggio 2019

Pagine: 309

Formato: Copertina rigida



Principi di virologia medica Titolo: Principi di virologia medica

ISBN-10: 9788808187178

ISBN-13: 9788808187178

Autore: Antonelli, G. (a cura di), Clementi, M. (a cura di)

Editore: CEA

Edizione: terza (15 gennaio 2018)

Pagine: 448

Formato: Turtleback

Note: Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)



Spillover. L’evoluzione delle pandemie Titolo: Spillover. L’evoluzione delle pandemie

ISBN-10: 9788845932045

ISBN-13: 9788845932045

Autore: Quammen, David (Autore), Civalleri, L. (Traduttore)

Editore: Adelphi

Edizione: 31 agosto 2017

Pagine: 608

Formato: Copertina flessibile



Introduzione alla virologia moderna Titolo: Introduzione alla virologia moderna

ISBN-10: 9788808187246

ISBN-13: 9788808187246

Autore: Dimmock, Nigel J. (Autore), Easton, Andrew J. (Autore), Leppard, Keith N. (Autore)

Editore: CEA

Edizione: 4 settembre 2017

Pagine: 416

Formato: Copertina flessibile

Note: Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)



Le grandi epidemie. Come difendersi. Tutto quello che dovreste sapere sui microbi Titolo: Le grandi epidemie. Come difendersi

Sottotitolo: Tutto quello che dovreste sapere sui microbi

ISBN-10: 9788868438821

ISBN-13: 9788868438821

Autore: Gallavotti, Barbara (Autore), Galassi, Francesco M. (Autore)

Editore: Donzelli

Edizione: 9 maggio 2019

Pagine: 196

Formato: Copertina flessibile



1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo Titolo: 1918. L’influenza spagnola

Sottotitolo: La pandemia che cambiò il mondo

ISBN-10: 9788829702886

ISBN-13: 9788829702886

Autore: Spinney, Laura (Autore), Taroni, A. (Traduttore), Travagli, S. (Traduttore)

Editore: Marsilio

Edizione: 7 novembre 2019

Pagine: 348

Formato: Copertina flessibile



La «Spagnola» in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919) Titolo: La «Spagnola» in Italia

Sottotitolo: Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919)

ISBN-10: 9788891712981

ISBN-13: 9788891712981

Autore: Tognotti, Eugenia (Autore)

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (4 ottobre 2016)

Pagine: 192

Formato: Copertina flessibile



Principi di virologia molecolare Titolo: Principi di virologia molecolare

ISBN-10: 9788840813639

ISBN-13: 9788840813639

Autore: Cann, Alan J. (Autore), Campadelli Fiume, Gabriella (Autore)

Editore: CEA

Edizione: 30 settembre 2006

Pagine: 352

Formato: Copertina flessibile



