I 10 migliori libri sul ballo

Il ballo è una forma d’arte che ha affascinato gli esseri umani fin dall’inizio dei tempi. Dalle antiche civiltà alla cultura moderna, la danza è stata un modo per le persone di esprimersi, connettersi con gli altri e celebrare la vita. È una forma di movimento che può assumere molti stili e forme diverse, dalle danze popolari tradizionali all’hip-hop contemporaneo. La danza non è solo un’attività fisica, ma anche un modo per comunicare emozioni e idee. Può raccontare una storia, trasmettere un messaggio o essere semplicemente una forma di intrattenimento. Richiede disciplina, coordinazione e creatività, il che la rende una forma di espressione stimolante e gratificante.

Di cosa parlano i libri sul ballo

I libri sul ballo possono trattare la storia e l’evoluzione dei diversi stili di danza, fornire istruzioni tecniche e suggerimenti per i ballerini o analizzare il significato culturale e sociale della danza. Alcuni libri di danza possono concentrarsi sugli aspetti fisici della danza, come la postura, l’allineamento e le tecniche di movimento, in questo caso si tratta di veri e propri manuali. Altri possono approfondire gli aspetti creativi, come l’improvvisazione e la coreografia.

Per chi possono risultare interessanti i libri sul ballo

I libri sul ballo possono essere utili per ballerini di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, perché approfondire anche solo gli aspetti storici di questa pratica può aprire le menti e migliorare le proprie performance. Proprio per questo i libri che elenchiamo qui sotto possono essere una guida per coloro che desiderano migliorare le proprie capacità, nonché ispirazione e intuizione per coloro che desiderano approfondire la propria comprensione della danza come forma d’arte.

Lista dei migliori libri sul ballo su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sul ballo che si possono trovare su Amazon:

Il grande libro del ballo. Storia, generi, stili da tutto il mondo

Titolo: Il grande libro del ballo

Sottotitolo: Storia, generi, stili da tutto il mondo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8809060333

Autore: G. Porciatti (a cura di)

Editore: Giunti Editore

Edizione: illustrata (26 novembre 2008)

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Sul tango. L’improvvisazione intima

Titolo: Sul tango

Sottotitolo: L’improvvisazione intima

ISBN-13: 978-8815259851

Autore: Davide Sparti

Editore: Il Mulino

Edizione: 29 ottobre 2015

Pagine: 221

Formato: copertina flessibile







Manuale di danza dell’800. Passi e figure delle danze di società

Titolo: Manuale di danza dell’800

Sottotitolo: Passi e figure delle danze di società

ISBN-13: 978-8875273361

Autore: Fabio Mòllica, Simonetta Balsamo (a cura di)

Editore: Audino

Edizione: 10 marzo 2017

Pagine: 148

Formato: copertina flessibile







Io ballo. Teoria e tecnica di danza sportiva

Titolo: Io ballo

Sottotitolo: Teoria e tecnica di danza sportiva

ISBN-13: 978-8884406538

Autore: Rino Capone

Editore: Gremese Editore

Edizione: 30 settembre 2010

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







Enciclopedia ragionata della salsa. Storia tradizioni folklore

Titolo: Enciclopedia ragionata della salsa

Sottotitolo: Storia tradizioni folklore

ISBN-13: 978-8864621036

Autore: Gianni Salvaterra

Editore: Edizioni Artestampa

Edizione: 13 ottobre 2011

Pagine: 300

Formato: copertina flessibile







Tango. Guida tecnica ai fondamenti e analisi dei comportamenti emotivi nella danza

Titolo: Tango

Sottotitolo: Guida tecnica ai fondamenti e analisi dei comportamenti emotivi nella danza

ISBN-13: 978-8867510467

Autore: Carlo Colajanni

Editore: Youcanprint

Edizione: 1 giugno 2012

Pagine: 158

Formato: copertina flessibile







Swing mania. Moda, musica, cultura e passi di danza

Titolo: Swing mania

Sottotitolo: Moda, musica, cultura e passi di danza

ISBN-13: 978-8857608280

Autore: Scott Cupit

Editore: Logos

Edizione: 7 settembre 2016

Pagine: 192

Formato: copertina rigida







Tangofulness: Esplorare la connessione, la consapevolezza e il significato nel tango

Titolo: Tangofulness

Sottotitolo: Esplorare la connessione, la consapevolezza e il significato nel tango

ISBN-13: 9798573737379

Autore: Dimitris Bronowski

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 150

Formato: copertina flessibile











