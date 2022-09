I 10 migliori libri sul brigantaggio

Il brigantaggio è stato un fenomeno di banditismo che ha riguardato soprattutto l’Italia meridionale tra il XIX e il XX secolo. Anche se con questo termine si intende il fenomeno soprattutto in questo periodo, in realtà il brigantaggio ha origini molto remote e ha riguardato anche altre zone d’Italia (senza parlare delle forme di banditismo antico presenti in altri paesi e zone d’Europa e del mondo).

Il brigantaggio e le storie dei vari briganti riscuotono sempre l’interesse degli italiani, anche perché è contraddistinto innegabilmente anche da forti risvolti sociali e in parte politici. Lo dimostra anche il numero di libri dedicati prettamente a questo argomento e presenti su Amazon in lingua italiana.

Lista dei migliori libri sul brigantaggio su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sul brigantaggio che si possono comprare su Amazon:

Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio

Titolo: Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio

ISBN-10: 8804680475

ISBN-13: 9788804680475

Autore: Giordano Bruno Guerri

Editore: Mondadori

Edizione: prima (25 ottobre 2017)

Pagine: 302

Formato: Copertina flessibile

Brigantaggio italiano. Considerazioni e studi nell’Italia unita

Titolo: Brigantaggio italiano. Considerazioni e studi nell’Italia unita

ISBN-10: 8868573270

ISBN-13: 9788868573270

Autore: Marco Vigna, Alessandro Barbero (Avanti)

Editore: Interlinea

Edizione: 16 luglio 2020

Pagine: 560

Formato: Copertina flessibile

La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio

Titolo: La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio

ISBN-10: 8858140802

ISBN-13: 9788858140802

Autore: Enzo Ciconte

Editore: Laterza

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 286

Formato: Copertina flessibile

Atterrite queste popolazioni. La repressione del brigantaggio nel carteggio privato Sacchi-Milon 1868-1870

Titolo: Atterrite queste popolazioni. La repressione del brigantaggio nel carteggio privato Sacchi-Milon 1868-1870

ISBN-10: 8866491149

ISBN-13: 9788866491149

Autore: Eugenio De Simone

Editore: Magenes

Edizione: 14 aprile 2016

Pagine: 362

Formato: Copertina flessibile

Il brigantaggio meridionale. Cronaca inedita dell’Unità d’Italia

Titolo: Il brigantaggio meridionale. Cronaca inedita dell’Unità d’Italia

ISBN-10: 8864732640

ISBN-13: 9788864732640

Autore: Aldo De Jaco

Editore: Editori Riuniti Univ. Press

Edizione: 3 luglio 2017

Pagine: 459

Formato: Copertina flessibile

Brigantaggio: storia e storie

Titolo: Brigantaggio: storia e storie

ISBN-10: 8881670017

ISBN-13: 9788881670017

Autore: Marco Monnier

Editore: Osanna Edizioni

Edizione: seconda (1 aprile 1991)

Pagine: 166

Formato: Copertina flessibile

Come divenni brigante 2.0: Nuova edizione riveduta e ampliata

Titolo: Come divenni brigante 2.0: Nuova edizione riveduta e ampliata

ISBN-10: 8896576861

ISBN-13: 9788896576861

Autore: Carmine Crocco

Editore: Edizioni Trabant

Edizione: seconda (15 marzo 2022)

Pagine: 254

Formato: Copertina flessibile

Dal banditismo al brigantaggio. La resistenza allo Stato moderno nel Mezzogiorno d’Italia

Titolo: Dal banditismo al brigantaggio. La resistenza allo Stato moderno nel Mezzogiorno d’Italia

ISBN-10: 8889341803

ISBN-13: 9788889341803

Autore: Francesco Pappalardo

Editore: D’Ettoris

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 210

Formato: Copertina flessibile

Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resistenza e reazione

Titolo: Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resistenza e reazione

ISBN-10: 8889341865

ISBN-13: 9788889341865

Autore: Francesco Pappalardo

Editore: D’Ettoris

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 128

Formato: Copertina flessibile

