I 10 migliori libri sul cambiamento climatico usciti nel 2023

Nel campo della letteratura che affronta la questione urgente del cambiamento climatico, emerge una selezione diversificata di testi e più si va avanti negli anni più questi testi aumentano in termini di pubblicazioni. Un esempio è l’anno 2023: diversi interessanti libri sono usciti nel corso di questo anno riguardo all’argomento dei cambiamenti climatici del risanamento globale. Andiamo a vedere quali sono i migliori di quest’anno.

Di cosa parlano i libri sul cambiamento climatico del 2023?

Il secolo nomade approfondisce le profonde implicazioni del cambiamento climatico, sottolineando l’imminente crisi dei senzatetto come un tema centrale. Gaia Vince presenta una narrazione avvincente supportata da fatti e cifre, esortando l’umanità ad abbracciare soluzioni innovative. Questo libro rappresenta un campanello d’allarme, affrontando l’urgenza delle sfide della nostra epoca.

Passando a La Groenlandia non era tutta verde , Gianluca Lentini accompagna i lettori in un’esplorazione del cambiamento climatico. Fornisce una interessante disamina dell’argomento, affrontandone la misurazione, le cause e le potenziali conseguenze.

Racconti di due pianeti a cura di John Freeman raccoglie una raccolta di narrazioni che fanno luce sulla vasta portata del cambiamento climatico impatti sia sulle comunità vulnerabili che su quelle benestanti in tutto il mondo. Il libro mette in mostra una vasta gamma di voci, offrendo una prospettiva completa su questa crisi globale, rendendolo una preziosa aggiunta al discorso.

In Nella peggiore delle ipotesi , Andrea Giuliacci, esperto di climatologia, esplora le terribili conseguenze dell’inazione di fronte a cambiamento climatico. Con un’enfasi sugli scenari peggiori, Giuliacci presenta un quadro drammatico di un mondo alle prese con eventi meteorologici estremi.

Passando a Il lato oscuro dell’abbondanza , Hope Jahren approfondisce le radici del cambiamento climatico, rintracciandolo nel passato, nello specifico nell’insaziabile desiderio di abbondanza dell’umanità. L’approccio basato sui dati di Jahren dipinge un quadro chiaro di come i nostri modelli di consumo abbiano contribuito al degrado ambientale.

Anthropica , scritto da Emanuela Dattolo e Domenico D’Alelio, offre una prospettiva sul cambiamento climatico concentrandosi sulla situazione dell’Italia. Gli autori intraprendono un viaggio in bicicletta attraverso il paese, evidenziando l’intersezione tra ecosistemi umani e naturali. Questo libro sottolinea l’importanza di riconoscere e preservare la biodiversità nelle nostre immediate vicinanze.

Nel tentativo di coinvolgere il pubblico più giovane, Perché il clima sta cambiando? di Mario Tozzi affronta il cambiamento climatico in un linguaggio accessibile ai ragazzi. Il libro sottolinea l’urgenza della gestione ambientale e incoraggia le generazioni future ad agire.

Poi abbiamo inserito due interessanti libri in inglese. The Parrot and the Igloo di David Lipsky offre un’esplorazione ricca di narrativa della storia della scienza del clima. Presenta ai lettori figure e momenti chiave del settore, tracciando l’evoluzione del negazionismo climatico. Questo libro rivela le conseguenze allarmanti della disinformazione e sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e accurata.

Infine Forget Me Not di Sophie Pavelle si concentra sulle specie e gli habitat in via di estinzione in Gran Bretagna minacciati dai cambiamenti climatici. Pavelle intraprende un viaggio a basse emissioni di carbonio per far luce sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi locali.

Lista dei migliori libri sul cambiamento climatico usciti nel 2023 su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri sul cambiamento climatico usciti nel 2023 che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Il secolo nomade. Come sopravvivere al disastro climatico

Titolo: Il secolo nomade

Sottotitolo: Come sopravvivere al disastro climatico

ISBN-13: 978-8833938097

Autore: Gaia Vince

Traduttore: Giuliana Olivero

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 5 maggio 2023

Pagine: 302

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La Groenlandia non era tutta verde. Il cambiamento climatico e le decisioni da prendere

Titolo: La Groenlandia non era tutta verde

Sottotitolo: Il cambiamento climatico e le decisioni da prendere

ISBN-13: 978-8823839205

Autore: Gianluca Lentini

Prefazione: Luciano Canova

Editore: EGEA

Edizione: 2 giugno 2023

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Racconti di due pianeti. Storie di cambiamento climatico e disuguaglianza in un mondo diviso

Titolo: Racconti di due pianeti

Sottotitolo: Storie di cambiamento climatico e disuguaglianza in un mondo diviso

ISBN-13: 978-8804746492

Traduttore: Manuela Faimali

Editore: Mondadori

Edizione: 19 settembre 2023

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il lato oscuro dell’abbondanza. Come siamo arrivati al cambiamento climatico e dove andare da qui in poi

Titolo: Il lato oscuro dell’abbondanza

Sottotitolo: Come siamo arrivati al cambiamento climatico e dove andare da qui in poi

ISBN-13: 978-8804731986

Autore: Hope Jahren

Traduttore: Matteo Vegetti

Editore: Mondadori

Edizione: 11 aprile 2023

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Anthropica. Viaggio nell’Italia del cambiamento ambientale

Titolo: Anthropica

Sottotitolo: Viaggio nell’Italia del cambiamento ambientale

ISBN-13: 978-8836010486

Autori: Emanuela Dattolo, Domenico D’Alelio

Editore: Hoepli

Edizione: 31 marzo 2023

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Perché il clima sta cambiando?

Titolo: Perché il clima sta cambiando?

ISBN-13: 978-8866567974

Autore: Mario Tozzi

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: 9 maggio 2023

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il polmone blu. Salvare gli oceani per combattere il riscaldamento globale

Titolo: Il polmone blu

Sottotitolo: Salvare gli oceani per combattere il riscaldamento globale

ISBN-13: 978-8822049032

Autore: Alessandro Macina

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 24 marzo 2023

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The Parrot and the Igloo: Climate and the Science of Denial

Titolo: The Parrot and the Igloo

Sottotitolo: Climate and the Science of Denial

ISBN-13: 978-0393866704

Autore: David Lipsky

Editore: W W Norton & Co Inc

Edizione: 11 luglio 2023

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Forget Me Not: Finding the forgotten species of climate-change Britain

Titolo: Forget Me Not

Sottotitolo: Finding the forgotten species of climate-change Britain

ISBN-13: 978-1472986238

Autore: Sophie Pavelle

Editore: Bloomsbury Wildlife

Edizione: 22 giugno 2023

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











