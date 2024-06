I 10 migliori libri sul cambiare il mondo per bambini

Questa selezione di libri offre storie educative e stimolanti rivolte a bambini e giovani lettori, concentrandosi su temi che possono cambiare il mondo, come l’ambientalismo, la giustizia sociale e il senso di responsabilità.

Di cosa parlano i libri sul cambiare il mondo per bambini

Possiamo cambiare il mondo di Rossella Köhler, illustrato da Ilaria Zanellato, esplora il progetto Agenda 2030 delle Nazioni Unite attraverso un bambino- lente amichevole. Descrive in dettaglio 17 obiettivi globali, tra cui la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali, attraverso storie e progetti, rendendo argomenti complessi accessibili ai giovani lettori.

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo di Ben Brooks presenta 100 storie di bambini che hanno trasformato le loro vulnerabilità in punti di forza. Ogni storia cerca di ispirare i giovani lettori ad abbracciare la propria unicità e a credere nel proprio potenziale per fare la differenza. Le recensioni lodano le sue narrazioni riconoscibili e stimolanti, anche se alcuni menzionano il suo stile di scrittura giornalistico.

Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia è una guida pratica che propone 50 attività progettate per ispirare il cambiamento ecologico e sociale. Ogni attività incoraggia i bambini a compiere piccoli passi per avere un impatto positivo. Gli utenti apprezzano i suoi contenuti coinvolgenti e fruibili, adatti sia ai bambini che agli adulti.

101 piccoli modi per cambiare il mondo di Aubre Andrus presenta 101 idee in tre sezioni: prendersi cura degli altri, del pianeta e se stessi. Questo manuale offre suggerimenti pratici e divertenti per i giovani lettori per fare la differenza, dagli atti di gentilezza alle sfide di risparmio energetico.

I fratelli che volevano cambiare il mondo di Walter Veltroni racconta la storia di John e Robert Kennedy attraverso gli occhi di un ragazzo di nome Giovanni. Ispirato da una chiave misteriosa ricevuta dalla nonna, Giovanni scopre una storia familiare intrecciata con le battaglie politiche e sociali dei Kennedy.

Max salva il pianeta di Tim Allman, illustrato da Nick Shepherd, segue un giovane ragazzo di nome Max che intraprende un’attività creativa e missioni divertenti per salvare il pianeta. Dal nascondere le chiavi della macchina al piantare alberi a scuola, le avventure di Max sono sia educative che divertenti.

Racconti per bambini che sognano di cambiare il mondo di Marcelo Mazzanti contiene 50 storie su bambini eroi di tutti i giorni come Alan Turing e Wolfgang Amadeus Mozart. Ogni racconto ispira i giovani lettori a sognare in grande e a sforzarsi di fare la differenza.

Libertà di Andrea Melis, illustrato da Fabio Sardo, presenta 15 storie di personaggi storici che hanno combattuto contro le ingiustizie, come Spartaco, Gandhi e Malala Yousafzai. Questa collaborazione tra Feltrinelli ed Emergency cerca di instillare nei giovani lettori un senso di giustizia e coraggio.

Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, illustrazioni di Roberta Maddalena, schede figure come Emma Watson e Greta Thunberg, che hanno dato un contributo significativo all’ambiente. Ogni storia sottolinea che anche i giovani possono apportare cambiamenti sostanziali.

La storia di Greta di Valentina Camerini, illustrata da Veronica Carratello, racconta il viaggio di Greta Thunberg da adolescente preoccupata a ragazza influente attivista per il clima. Questa biografia descrive in dettaglio le sue proteste iniziali e il movimento globale che ha ispirato. Le recensioni ne lodano la scrittura chiara e le illustrazioni educative.

