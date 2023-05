I 10 migliori libri sul caos

Il caos è un concetto che si basa sul disordine sull’imprevedibilità. Si tratta di un concetto che può sembrare negativo, ma la sua natura accattivante affascina la mente umana. Per comprendere il caos, ottenere informazioni preziose e navigare nelle sue complessità, è possibile fare ricorso ai libri che elenchiamo qui sotto. Si tratta di libri che, nella maggior parte dei casi, fanno luce sul caos come concetto matematico e fisico. Diversi dei testi esaminano modelli intricati e l’impatto di perturbazioni minori sull’ordine delle cose per spiegare il concetto del caos.

Di cosa parlano i libri sul caos?

La teoria del caos, nata alla fine del XX secolo, ha rivoluzionato la nostra comprensione dei sistemi complessi e dell’imprevedibilità. I libri di questa selezione offrono prospettive e approfondimenti unici sul caos, esplorandone le origini, i fondamenti matematici e le applicazioni del mondo reale.

Temi simili esplorati

All’interno di questo assortimento di titoli, diversi libri si distinguono per la loro attenzione ad aspetti specifici della teoria del caos. Ad esempio, Caos. La nascita di una nuova scienza di Gleick, James fornisce un’esauriente introduzione alla teoria, offrendo chiarezza sui suoi principi fondamentali e sul suo sviluppo. Un’altra opera degna di nota, La fine delle certezze di Prigogine, Ilya, approfondisce il rapporto tra il tempo e le leggi fisiche mentre Teoria delle catastrofi di Arnold, Vladimir I. esplora la teoria delle catastrofi, un ramo della matematica strettamente legata alla teoria del caos. Questo libro esamina il verificarsi di cambiamenti improvvisi e drammatici all’interno di sistemi complessi e mette in luce l’interconnessione tra il caos e gli eventi catastrofici.

Altri dettagli

I libri in questo assortimento variano in lunghezza, con il più breve che si estende intorno alle 110 pagine e il più lungo è Dio gioca a dadi? La nuova matematica del caos con oltre 500 pagine. D’altra parte, alcuni volumi sono relativamente più brevi, con un paio che non superano le 200 pagine. Per quanto riguarda le date di pubblicazione, le edizioni in questa selezione abbracciano un intervallo di anni, con alcune risalenti agli anni 2010, 2000 e persino agli anni ’90. L’ultima edizione nell’elenco è stata pubblicata nel 2023.

Caos. La nascita di una nuova scienza

Titolo: Caos

Sottotitolo: La nascita di una nuova scienza

ISBN-13: 978-8817103572

Autore: James Gleick

Traduttore: Libero Sosio

Editore: Rizzoli

Edizione: prima (20 settembre 2018)

Pagine: 400

Formato: copertina flessibile







Caos

Titolo: Caos

ISBN-13: 978-8815280084

Autore: Marco Malvaldi, Stefano Marmi

Editore: Il Mulino

Edizione: 26 settembre 2019

Pagine: 210

Formato: copertina flessibile







Caso e caos

Titolo: Caso e caos

ISBN-13: 978-8833924212

Autore: David Ruelle

Traduttore: L. Sosio

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 7 febbraio 2013

Pagine: 185

Formato: copertina flessibile







Come funziona il caos. Dal moto dei pianeti all’effetto farfalla

Titolo: Come funziona il caos

Sottotitolo: Dal moto dei pianeti all’effetto farfalla

ISBN-13: 978-8833928777

Autore: Ivar Ekeland

Traduttore: Andrea Migliori

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 16 marzo 2017

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile







La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura

Titolo: La fine delle certezze

Sottotitolo: Il tempo, il caos e le leggi della natura

ISBN-13: 978-8833925646

Autore: Ilya Prigogine

Traduttore: Libero Sosio

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: quarta (8 maggio 2014)

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Dio gioca a dadi? La nuova matematica del caos

Titolo: Dio gioca a dadi? La nuova matematica del caos

ISBN-13: 978-8833926780

Autore: Ian Stewart

Traduttore: Libero Sosio

Traduttore: Angela Iorio

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: quarta (1 giugno 2017)

Pagine: 515

Formato: copertina flessibile







Teoria delle catastrofi

Titolo: Teoria delle catastrofi

ISBN-13: 978-8833925684

Autore: Vladimir I. Arnold

Traduttore: F. Aicardi

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 5 giugno 2014

Pagine: 145

Formato: copertina flessibile







A caso. La sorte, la scienza, il mondo

Titolo: A caso

Sottotitolo: La sorte, la scienza, il mondo

ISBN-13: 978-8833925349

Autore: Ivar Ekeland

Traduttore: L. Sosio

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 156

Formato: copertina flessibile







Caos. Come la crisi climatica influenzerà la migrazione globale

Titolo: Caos

Sottotitolo: Come la crisi climatica influenzerà la migrazione globale

ISBN-13: 978-8867999941

Autore: Ludovica Amici

Editore: Edizioni Clichy

Edizione: 23 maggio 2023

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







I dadi giocano a Dio? La matematica dell’incertezza

Titolo: I dadi giocano a Dio? La matematica dell’incertezza

ISBN-13: 978-8806243982

Autore: Ian Stewart

Traduttore: Daniele A. Gewurz

Editore: Einaudi

Edizione: 9 giugno 2020

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile











