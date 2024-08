I 10 migliori libri sul cibo frugale

Questa selezione di libri si concentra sul concetto di alimentazione frugale, esplorando sia gli aspetti pratici che filosofici del consumo di cibo in un modo più consapevole e sostenibile. Coprendo prospettive storiche, culturali e legate alla salute, queste opere offrono ai lettori l’opportunità di scoprire nuovi approcci al cibo che promuovono sia il benessere fisico sia una connessione più profonda con il mondo che li circonda.

Di cosa parlano i libri sul cibo frugale

Il piacere della frugalità di Dominique Loreau invita i lettori a riconsiderare il loro rapporto con il cibo attraverso la lente della filosofia orientale. Il libro sottolinea l’idea che meno è di più, incoraggiando un approccio raffinato al mangiare che nutre sia il corpo che l’anima. Loreau combina riflessioni, suggerimenti e ricette semplici per promuovere uno stile di vita che si concentra sulla bellezza e la cura del cibo, sostenendo un ritorno a un consumo più consapevole.

In Il pasto frugale , Raffaella Di Vincenzo esplora il significato sociale e politico del cibo nell’antica Roma durante la transizione dalla Repubblica all’Impero. Il testo approfondisce il concetto di frugalità, rivelando come fosse profondamente intrecciato con le tradizioni e i costumi romani. Il libro funge da esame breve ma perspicace di come il cibo abbia svolto un ruolo cruciale nel plasmare la società e la cultura romana.

Il cibo dell’uomo di Franco Berrino fornisce una guida all’alimentazione sana, basata su ricerche scientifiche e antica saggezza. Il libro offre consigli pratici, come l’inserimento di più cereali integrali, legumi e verdure nella propria dieta, riducendo al contempo l’assunzione di zuccheri raffinati, carni e latticini. Berrino sottolinea l’importanza di cibi semplici e nutrienti nella prevenzione delle malattie croniche e nel miglioramento del benessere generale.

Poveri toscani! di Maria Concetta Salemi porta i lettori in un viaggio attraverso la storia culinaria della Toscana, mostrando come la scarsità e l’ingegno abbiano portato alla creazione di alcuni dei piatti più famosi della regione. Il libro esplora la geografia, la storia e le tradizioni della Toscana, prima di presentare una raccolta di ricette che evidenziano le origini, l’etimologia e le varianti di questi amati piatti.

La cucina degli antenati di Carlo Lapucci approfondisce i cibi stagionali e tradizionali della Toscana. Offre uno sguardo alle pratiche alimentari del passato. Il libro sottolinea i benefici dell’alimentazione stagionale, che fornisce una dieta varia ed equilibrata che si allinea con i cicli naturali. Lapucci esplora anche la conoscenza di piante ed erbe che è stata tramandata di generazione in generazione, rivelando come queste risorse naturali possano essere utilizzate sia per scopi culinari che come rimedi.

Libri in inglese

In Frugal Food , Delia Smith offre una raccolta aggiornata di ricette che dimostrano come creare pasti deliziosi con un budget limitato. Con 170 ricette che coprono zuppe, portate principali e dessert, Smith dimostra che la cucina economica può essere comunque piacevole ed elegante. È una guida pratica per chiunque voglia sfruttare al meglio il proprio budget alimentare senza sacrificare sapore o qualità.

The Housewife’s Guide to Frugal Food di Bethany Bontrager è un manuale completo che insegna ai lettori come sfamare una famiglia con un budget minimo. Diviso in tre parti, il libro tratta strategie di acquisto, consigli di cucina e pianificazione del menu. Bontrager condivide i suoi metodi per risparmiare denaro, come allungare gli ingredienti, conservare i prodotti e trovare cibo gratuito o a basso costo. Questa guida è piena di consigli pratici per chiunque voglia ridurre le spese alimentari.

What to Eat When You’re Broke di Daisy Luther offre un approccio pratico al mangiare bene con un budget limitato. Invece di essere un tradizionale libro di cucina, questo lavoro è una raccolta di idee frugali e ricette flessibili che possono essere adattate in base a ciò che è disponibile. Luther sottolinea l’importanza della creatività in cucina e fornisce una serie di suggerimenti per risparmiare denaro pur continuando a gustare pasti gustosi. È pieno di umorismo e consigli pratici, il che lo rende una risorsa coinvolgente per coloro che cercano di tagliare i costi.

The Frugal Foodie Cookbook di Lara Starr e Lynette Shirk insegna ai lettori come sfruttare al meglio i loro ingredienti e gli avanzi per creare pasti convenienti. Con capitoli come “Bankable Breakfasts” e “Lunch for Less”, il libro copre una gamma di pasti per diverse occasioni. Gli autori includono anche suggerimenti per tostare il caffè a casa e creare soddisfacenti casseruole, rendendo questa una guida versatile e informativa per una cucina frugale.

The Frugal Gourmet Keeps the Feast di Jeff Smith unisce la cucina alla storia. Offre più di cento ricette ispirate ai cibi menzionati nella Bibbia. Smith, un ministro metodista, esplora ingredienti tradizionali come melograni, orzo e farro, dimostrando come questi cibi antichi possano essere utilizzati nella cucina moderna. Il libro riflette anche sulle tradizioni delle feste.

Lista dei migliori libri sul cibo frugale su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sul cibo frugale che si possono trovare su Amazon Italia:

Il piacere della frugalità. L’arte del cibo che rende felici corpo e anima

Titolo: Il piacere della frugalità

Sottotitolo: L’arte del cibo che rende felici corpo e anima

ISBN-13: 978-8867313150

Autore: Dominique Loreau

Traduttore: Ornella Ciarcià

Editore: Vallardi A.

Edizione: seconda (6 febbraio 2014)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il pasto frugale. La valenza socio-politica del cibo a Roma fra Repubblica e Impero

Titolo: Il pasto frugale

Sottotitolo: La valenza socio-politica del cibo a Roma fra Repubblica e Impero

ISBN-13: 978-8869150272

Autore: Raffaella Di Vincenzo

Editore: Nulla Die

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cibo dell’uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze

Titolo: Il cibo dell’uomo

Sottotitolo: La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze

ISBN-13: 978-8891740496

Autore: Franco Berrino

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (15 aprile 2016)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cucina degli antenati. Le stagioni degli alimenti e i piatti poveri della Toscana

Titolo: La cucina degli antenati

Sottotitolo: Le stagioni degli alimenti e i piatti poveri della Toscana

ISBN-13: 978-8856300987

Autore: Carlo Lapucci

Editore: Sarnus

Edizione: 27 febbraio 2014

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Frugal Food

Titolo: Frugal Food

ISBN-13: 978-0340712948

Autore: Delia Smith

Editore: Coronet Books

Edizione: 6 novembre 1997

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Housewife’s Guide to Frugal Food: How to Eat for.00 per Week: Volume 1

Titolo: The Housewife’s Guide to Frugal Food: How to Eat for.00 per Week

Sottotitolo: Volume 1

ISBN-13: 978-1539173632

Autore: Bethany Bontrager

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: prima (30 settembre 2016)

Pagine: 250

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







What to Eat When You’re Broke: A Frugal Food Philosophy for Eating WELL on a Tiny Budget

Titolo: What to Eat When You’re Broke

Sottotitolo: A Frugal Food Philosophy for Eating WELL on a Tiny Budget

ISBN-13: 978-1735870526

Autore: Daisy Luther

Editore: Banned Books

Edizione: 14 marzo 2023

Pagine: 343

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Frugal Foodie Cookbook: Waste-Not Recipes for the Wise Cook

Titolo: The Frugal Foodie Cookbook

Sottotitolo: Waste-Not Recipes for the Wise Cook

ISBN-13: 978-1573443630

Autori: Lara Starr, Lynette Shirk

Editore: Viva Editions

Edizione: 29 ottobre 2009

Pagine: 189

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Frugal Gourmet Keeps the Feast: Past Present and Future

Titolo: The Frugal Gourmet Keeps the Feast

Sottotitolo: Past Present and Future

ISBN-13: 978-0688115685

Autore: Jeff Smith

Editore: William Morrow & Co

Edizione: 1 novembre 1995

Pagine: 302

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul cibo frugale