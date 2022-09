I 10 migliori libri sul cicloturismo

Il cicloturismo è una forma di turismo uomo che vede gli utenti utilizzare le biciclette per attraversare i luoghi che si vogliono visitare. Il cicloturismo ha avuto ampia diffusione nel corso degli ultimi anni anche a seguito dei vari regolamenti che molte città hanno messo a punto riguardo l’utilizzo dei veicoli a motore e l’istituzione di piste ciclabili sempre più numerose. In molte città, per esempio, i veicoli a motore sono vietati fortemente limitati e quindi affittare un’auto o usarne una propria non è sempre una buona idea.

Si pensi, per esempio, alle aree dei centri storici cittadini, notoriamente mete dei visitatori, che spesso non possono essere attraversate dai veicoli a motore causa i regolamenti comunali.

Inoltre andare in bicicletta in un paesaggio naturale, come può essere un bosco, una montagna o una pianura, ha un suo fascino innegabile. Come per ogni forma di turismo c’è bisogno di guide e anche per quanto riguarda il cicloturismo ci sono diversi libri su Amazon, alcuni dei quali, per esempio, dedicati al cicloturismo riguardante una sola regione.

Lista dei migliori libri sul cicloturismo su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sul cicloturismo che sono acquistabili su Amazon in italiano:

Cicloturismo per tutti. Come organizzare una vacanza in bicicletta

Titolo: Cicloturismo per tutti. Come organizzare una vacanza in bicicletta

ISBN-10: 8865491522

ISBN-13: 9788865491522

Autore: Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Editore: Ediciclo

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 187

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







In bicicletta. L’Europa a due ruote: National Geographic

Titolo: In bicicletta. L’Europa a due ruote: National Geographic

ISBN-10: 8854048522

ISBN-13: 9788854048522

Autore: Monica Nanetti

Editore: White Star

Edizione: 29 giugno 2021

Pagine: 224

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Cicloturismo Vintage: La via Appia

Titolo: Cicloturismo Vintage: La via Appia

ISBN-13: 9798654738431

Autore: Carmine Papa

Editore: Independently published

Pagine: 160

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Cicloturismo tra le Dolomiti. 26 itinerari in Veneto, Trentino e Alto Adige

Titolo: Cicloturismo tra le Dolomiti

Sottotitolo: 26 itinerari in Veneto, Trentino e Alto Adige

ISBN-10: 8866437666

ISBN-13: 9788866437666

Autore: Gianni Pasquale

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 25 maggio 2021

Pagine: 176

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Veneto in bicicletta. Le guide ai sapori e ai piaceri

Titolo: Veneto in bicicletta

Sottotitolo: Le guide ai sapori e ai piaceri

ISBN-10: 8836150823

ISBN-13: 9788836150823

Autore:

Editore: Gedi (Gruppo Editoriale)

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 456

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta

Titolo: I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta

ISBN-13:

Autore: Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Editore: Licenza – Newton Compton Editori

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 410

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Atlante dei sentieri di campagna. Lombardia a piedi e in bicicletta

Titolo: Atlante dei sentieri di campagna. Lombardia a piedi e in bicicletta

ISBN-10: 8865493250

ISBN-13: 9788865493250

Autore: Albano Marcarini

Editore: Ediciclo

Edizione: 2 luglio 2020

Pagine: 160

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











