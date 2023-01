I 10 migliori libri sul Cilento

Il Cilento è una zona, territorialmente appartenente alla provincia di Salerno, situata in Campania. Il Cilento è noto per le sue bellezze naturali, per le colline e i monti, per alcuni siti di antiche rovine e per le spiagge incontaminate. Nel Cilento si trova anche il Parco Nazionale del Cilento, uno dei parchi naturali più noti di tutta la regione Campania, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Tra diversi libri sul Cilento presenti su Amazon alcuni possono concentrarsi sulla storia e sulla cultura mentre altri sulle tradizioni culinarie dell’area. Altri libri, invece, sono guide che descrivono quali sono i migliori posti da visitare e i punti di riferimento dell’area.

Tra i più interessanti si trova un libro pubblicato maniera indipendente su Amazon nel 2020, Cilento: Viaggio nei 5 sensi , una guida per scoprire le tradizioni culinarie, le bellezze artistiche e i luoghi incontaminati della zona.

C’è anche un libro di circa 370 pagine che tratta della storia remota del Cilento, una storia che parte dai primi insediamenti primitivi. E per chi ama le escursioni in bicicletta c’è Mountain bike in Cilento che descrive 52 itinerari da percorrere in bici in quelli che sono i più suggestivi paesaggi della regione all’interno del parco nazionale. Una guida più “classica” è invece la guida Touring che descrive i luoghi che dovrebbero essere visitati all’interno del parco e anche fuori, come le spiagge e il sito delle rovine di Paestum.

Lista dei migliori libri sul Cilento su Amazon

E adesso la classifica dei 10 migliori libri sul Cilento che si possono comprare su Amazon italiano:

Calabria-Costiera Amalfitana e Cilento

Titolo: Calabria-Costiera Amalfitana e Cilento

ISBN-13: 978-8833332253

Autore:

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 5 agosto 2021

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cilento: Viaggio nei 5 sensi

Titolo: Cilento

Sottotitolo: Viaggio nei 5 sensi

ISBN-13: 9798574047576

Autore: Gennaro Abbruzzese

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 201

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Appunti di Storia del Cilento

Titolo: Appunti di Storia del Cilento

ISBN-13: 978-8890231704

Autore: Amedeo La Greca

Editore: CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE PER IL CILENTO

Edizione: 1 maggio 2006

Pagine: 374

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Cilento. 50 percorsi tra il mare e i monti nel Parco Nazionale

Titolo: Mountain bike in Cilento

Sottotitolo: 50 percorsi tra il mare e i monti nel Parco Nazionale

ISBN-13: 978-8898609826

Autore: Antonello Naddeo, Caterina La Bella

Editore: Versante Sud

Edizione: 31 agosto 2016

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le ricette del Cilento. La dieta mediterranea nel Parco del Cilento

Titolo: Le ricette del Cilento

Sottotitolo: La dieta mediterranea nel Parco del Cilento

ISBN-13: 978-8888986876

Autore: Luciano Pignataro

Editore: Edizioni dell’Ippogrifo

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 600

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cilento. Contadini galantuomini briganti

Titolo: Cilento

Sottotitolo: Contadini galantuomini briganti

ISBN-13: 978-8888986890

Autore: Domenico Chieffallo

Editore: Edizioni dell’Ippogrifo

Edizione: 10 giugno 2015

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cilento. Le spiagge, il parco e Paestum

Titolo: Cilento

Sottotitolo: Le spiagge, il parco e Paestum

ISBN-13: 978-8836575077

Autore:

Editore: Touring

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cilento. 12 itinerari tra arte, natura e cibo

Titolo: Cilento

Sottotitolo: 12 itinerari tra arte, natura e cibo

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8898660889

Autore: Antonio Isabella

Editore: Area Blu Edizioni

Edizione: New (1 luglio 2017)

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











