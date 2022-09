I 10 migliori libri sul clima

Il clima è diventato, nel corso degli ultimi decenni ma soprattutto nel corso degli ultimi anni, uno degli argomenti principali del dibattito politico, sociale e in generale pubblico. Il perché è presto detto: i cambiamenti climatici che prima venivano descritti solo nelle riviste di scienza e in qualche articolo di giornale hanno cominciato a ad avere un effetto reale sulle vite quotidiane delle persone. Si parla, infatti, di “clima impazzito” o di “eventi climatici estremi” in relazione ai cambiamenti del nostro clima di cui siamo testimoni attualmente.

Tra anni record per quanto riguarda i livelli di caldo e alluvioni con quantità di piogge da primato che cadono in poche ore, ci siamo resi conto che il cambiamento climatico in corso non è più un’ipotesi riguardante il futuro.

Su Amazon i libri sul cambiamento climatico e in generale sul clima non mancano e, a testimonianza di quanto detto sopra, molti di essi sono stati scritti proprio negli ultimi anni. Uno dei più apprezzati è un libro di Bill Gates, intitolato Clima come evitare un disastro, che riassume gli studi condotti dallo stesso Gates durante gli ultimi anni sugli effetti del cambiamento climatico. Si tratta di studi che il noto imprenditore e informatico statunitense ha condotto insieme a molti scienziati, biologi, ingegneri e in generale esperti di scienze climatiche nonché di finanza e di economia globale. E i risultati, con tanto di previsioni descritte nel libro, non sono di certo confortanti.

Lista dei migliori libri sul clima su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sul clima che sono disponibili su Amazon:

Clima come evitare un disastro. Le soluzione di oggi. Le sfide di domani

Titolo: Clima come evitare un disastro. Le soluzione di oggi. Le sfide di domani

ISBN-10: 8834604670

ISBN-13: 9788834604670

Autore: Bill Gates

Traduttore: Andrea Silvestri

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 18 febbraio 2021

Pagine: 400

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al riscaldamento globale

Titolo: Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al riscaldamento globale

ISBN-10: 8833928197

ISBN-13: 9788833928197

Autore: Wolfgang Behringer

Traduttore: Corrado Bertani

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: sesta (6 ottobre 2016)

Pagine: 352

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi

Titolo: Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi

ISBN-10: 8823527232

ISBN-13: 9788823527232

Autore: Jonathan Safran Foer

Traduttore: Irene Abigail Piccinini

Editore: Guanda

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 320

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?

Titolo: Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?

ISBN-10: 8893852234

ISBN-13: 9788893852234

Autore: Ernesto Pedrocchi

Editore: Esculapio

Edizione: seconda (3 novembre 2020)

Pagine: 160

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Atlante del clima e della meteorologia

Titolo: Atlante del clima e della meteorologia

Note: edizione illustrata

ISBN-10: 8869854743

ISBN-13: 9788869854743

Autore:

Prefazione: Luca Baione

Prefazione: Carlo Cacciamani

Editore: Libreria Geografica

Edizione: illustrata (2 novembre 2021)

Pagine: 256

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il clima che cambia l’Italia. Viaggio in un Paese sconvolto dall’emergenza climatica

Titolo: Il clima che cambia l’Italia. Viaggio in un Paese sconvolto dall’emergenza climatica

ISBN-10: 8806247362

ISBN-13: 9788806247362

Autore: Roberto Mezzalama

Editore: Einaudi

Edizione: 27 aprile 2021

Pagine: 200

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il tempo della Terra. Il cambiamento climatico nel contesto geologico

Titolo: Il tempo della Terra. Il cambiamento climatico nel contesto geologico

ISBN-10: 8820395650

ISBN-13: 9788820395650

Autore: Marcia Bjornerud

Traduttore: Alfonso Lucifredi

Editore: Hoepli

Edizione: 7 febbraio 2020

Pagine: 192

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Carbon Almanac. Guida al cambiamento climatico

Titolo: Carbon Almanac. Guida al cambiamento climatico

ISBN-10: 8836201174

ISBN-13: 9788836201174

Autore: Seth Godin (a cura di)

Traduttore: Isabella Riva

Traduttore: Stefano Viviani Stogl

Editore: ROI edizioni

Edizione: 13 luglio 2022

Pagine: 339

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











