I 10 migliori libri sul coaching

Il coaching è una pratica in base alla quale si aiuta una persona ad effettuare uno o più cambiamenti (ad esempio a cambiare il suo modo di fare ho il suo carattere) affinché raggiunga un obiettivo o più semplicemente affinché possa andare nella direzione in cui La stessa persona vuole andare.

In pratica il coaching serve a sbloccare il potenziale di un essere umano affinché ottenga prestazioni migliori e quindi benefici pratici nel corso della sua vita.

Si tratta di un metodo di “allenamento” della persona che si rivela utilissimo soprattutto in ambito lavorativo ma che può essere usato anche per migliorare semplicemente la vita di un individuo. In effetti è un metodo di formazione personale nonché di consulenza e di istruzione “alla vita” che differisce dalla mera formazione professionale, quella che, in sostanza, insegna un lavoro o una professione. I manuali di coaching che si trovano su Amazon sono numerosi e molti di essi sono stati molto apprezzati sul sito.

Lista dei migliori libri sul coaching su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sul coaching che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Coaching. Come risvegliare il potenziale umano nella vita professionale e personale

Coaching. Come risvegliare il potenziale umano nella vita professionale e personale

John Whitmore

Coaching indispensabile. La teoria e la pratica che ti servono

Coaching indispensabile. La teoria e la pratica che ti servono

Steve Bavister, Amanda Vickers

Coaching strategico. Trasformare i limiti in risorse

Coaching strategico. Trasformare i limiti in risorse

Roberta Milanese, Paolo Mordazzi

L’essenza del coaching. Il metodo per scoprire le potenzialità e sviluppare l’eccellenza

L'essenza del coaching

Il metodo per scoprire le potenzialità e sviluppare l'eccellenza

Alessandro Pannitti, Franco Rossi

Coaching e neuroscienze

Coaching e neuroscienze

Raquel Guarnieri, Paolo Baldriga

Il group coaching. Sviluppare il potenziale dei piccoli gruppi di formazione

Il group coaching

Sviluppare il potenziale dei piccoli gruppi di formazione

Pina Sabatino

L’onda del coaching. Come favorire un’evoluzione consapevole

L'onda del coaching

Come favorire un'evoluzione consapevole

Giovanna Giuffredi

Teen coaching. Un metodo per il coaching con adolescenti

Teen coaching. Un metodo per il coaching con adolescenti

Giulio Mazzetti

Quando il coaching diventa emotivamente intelligente

Quando il coaching diventa emotivamente intelligente

Sonia Brunello

Conscious Coaching. Arte e scienza per creare sinergia

Conscious Coaching. Arte e scienza per creare sinergia

edizione integrale

Brett Bartholomew, Stanislao Zama (a cura di)

