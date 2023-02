I 10 migliori libri sul colera

Il colera è una malattia causata dall’infezione del batterio Vibrio cholerae. Il batterio può essere trasmesso agli esseri umani tramite acqua o cibo contaminato, in particolare tramite materia fecale di persone già infette. I sintomi della malattia includono disidratazione, vomito e soprattutto una diarrea che può essere molto grave. Quando non trattato lo stesso colera può essere fatale. In passato il colera ha rappresentato una grave minaccia per la salute globale anche perché la sua diffusione veniva agevolata dalla mancanza di accesso ad acqua potabile pulita nonché da sistemi fognari del tutto inadeguati e da sovraffollamento, tutte caratteristiche esistenti in molte città nei secoli passati e, in alcune aree del globo, fino a pochi decenni fa.

Di cosa parlano i libri sul colera

I libri sul colera di solito trattano la storia, la scienza e l’impatto sociale del colera. Alcuni libri esplorano i fattori sociali e politici che hanno portato alla diffusione della malattia, come la povertà e la mancanza di accesso ai servizi di base. Su Amazon italiano, tuttavia, molti dei libri dedicati al colera si soffermano su epidemie del passato avvenute in città italiane.

Libri da leggere sul colera

Segnaliamo in particolare un testo, intitolato Cattive acque , scritto da John Snow (1813-1858), un medico inglese. Si tratta di un lavoro per l’epoca pionieristico ma molto interessante e godibile ancora oggi anche per gli esperti di epidemiologia.

Sempre su Amazon è Inoltre presente un libro di Gigi Di Fiore intitolato Pandemia 1836 . Il libro si sofferma sull’epidemia di colera nel 1836 e si concentra sulla città di Napoli.

Lista dei migliori libri sul colera su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sul colera che si trovano su Amazon versione italiana:

Cattive acque. Sul modo di trasmissione del colera

Titolo: Cattive acque

Sottotitolo: Sul modo di trasmissione del colera

ISBN-13: 978-8849005998

Autore: John Snow, Tom Jefferson (a cura di)

Editore: Il Pensiero Scientifico

Edizione: seconda (27 ottobre 2017)

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pandemia 1836. La guerra dei Borbone contro il colera

Titolo: Pandemia 1836

Sottotitolo: La guerra dei Borbone contro il colera

ISBN-13: 978-8851183059

Autore: Gigi Di Fiore

Editore: UTET

Edizione: 29 settembre 2020

Pagine: 202

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Colera. Scienza, storia, costume, letteratura

Titolo: Colera

Sottotitolo: Scienza, storia, costume, letteratura

ISBN-13: 978-8836291052

Autore: Piero Grima

Editore: Besa muci

Edizione: 3 luglio 2020

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il flagello delle indie. L’epidemia colerica del 1836

Titolo: Il flagello delle indie

Sottotitolo: L’epidemia colerica del 1836

ISBN-13: 978-8837236250

Autore: Alberto Tanturri

Editore: Morcelliana

Edizione: 24 giugno 2022

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il colera in letteratura. Dalla narrativa europea a Mastriani

Titolo: Il colera in letteratura

Sottotitolo: Dalla narrativa europea a Mastriani

ISBN-13: 978-8868662776

Autore: Roberta Pelagalli

Editore: Guida

Edizione: 21 agosto 2017

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







‘Sta porcaccia infamaccia ammalatia: 1837: Il colera a Roma

Titolo: ‘Sta porcaccia infamaccia ammalatia: 1837

Sottotitolo: Il colera a Roma

ISBN-13: 978-8832903720

Autore: Marcello Teodonio

Editore: Castelvecchi

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 207

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La politica delle calamità. Terremoto e colera nella Sicilia borbonica

Titolo: La politica delle calamità

Sottotitolo: Terremoto e colera nella Sicilia borbonica

ISBN-13: 978-8877511461

Autore: Enrico Iachello

Editore: Maimone

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 188

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ultima pandemia. 1887: acqua igiene colera a Messina

Titolo: L’ultima pandemia. 1887

Sottotitolo: acqua igiene colera a Messina

ISBN-13: 978-8874428823

Autore: Giusi Arimatea

Prefazione: Gerardo Rizzo

Editore: Armando Siciliano Editore

Edizione: 23 ottobre 2018

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











