I 10 migliori libri sul comportamenti degli animali

Di cosa parlano i libri sul comportamento degli animali?

Il comportamento animale di Aubrey Manning e Marian Stamp Dawkins è un lavoro fondamentale per comprendere il comportamento animale. Coprendo uno spettro che va dalla neuroetologia alla sociobiologia, questo libro approfondisce gli intricati modelli delle specie selvatiche e domestiche. È un testo chiave per comprendere l’etologia, offrendo numerosi esempi e un approccio illustrativo che rende accessibili concetti complessi. Perfetto per lo studio accademico, è altrettanto coinvolgente per l’interesse personale.

Il comportamento degli animali. Evoluzione, cognizione e benessere , scritto da Valeria A. Sovrano, Paolo Zucca e Lucia Regolin, presenta un’interessante esplorazione del comportamento, della cognizione e del benessere degli animali. Partendo dalle radici storiche dell’eziologia, si avventura nell’etologia classica, nell’ecoetologia e nella cognizione animale. Questo studio completo intreccia il rigore scientifico con l’attenzione al benessere degli animali e alle relazioni uomo-animale.

Etologia. Lo studio del comportamento animale di Giuseppe Bogliani e altri è una sintesi aggiornata di etologia. Indaga i determinanti genetici, fisiologici, psicologici e ambientali del comportamento animale, compreso l’uomo. Questo volume è una risorsa essenziale, che fornisce ai lettori una panoramica ampia e contemporanea del campo, arricchita da casi di studio e discussioni sugli esperimenti, offrendo una visione intricata di questa disciplina dalle molteplici sfaccettature.

L’etologia di Konrad Lorenz è un testo fondamentale nella scienza del comportamento animale. Concentrandosi sull’analisi comparativa, Lorenz affronta gli istinti primordiali che costituiscono la base del comportamento animale. Questo libro è vitale per coloro che desiderano sfidare o comprendere le teorie di Lorenz, offrendo approfondimenti sulle basi istintive condivise attraverso la scala evolutiva.

Etologia patologica di Pierluca Costa solleva l’intrigante questione della ‘follia’ negli animali. Apporta una nuova prospettiva eziologica allo studio del comportamento patologico negli animali, combinando approfondimenti provenienti dalla medicina veterinaria e dall’etologia. Questo libro invita i lettori a considerare i meccanismi evolutivi alla base delle anomalie comportamentali, presentando un approccio interdisciplinare con una miscela di teoria e casi di studio pratici.

Istinto e intelligenza di Anthony Barnett è un libro introduttivo che giustappone “istinto” e “intelligenza” nel comportamento animale. Fornisce una visione completa dei comportamenti umani e animali, esaminando i meccanismi sociali, lo sviluppo emotivo e intellettuale. Questo classico dell’etologia chiarisce concetti complessi rivolgendosi sia agli specialisti che ai lettori generali interessati agli aspetti cognitivi e sociali del comportamento animale.

Il comportamento degli animali. Atlante illustrato di etologia di Emanuele Coco e Rita Cervo offre un vivido ritratto del comportamento animale negli ultimi sessant’anni. Questo atlante illustrato va oltre le osservazioni sul campo per includere esperimenti e confronti tra specie. Discute le strategie di vita sociale degli animali, fornendo un equilibrio tra teoria evolutiva, costi e benefici nei loro comportamenti.

Il comportamento degli animali domestici di Katherina A. Houpt fornisce una guida aggiornata e di facile consultazione sugli animali comuni comportamenti, che riflettono i progressi nei farmaci psicotropi e le maggiori capacità di apprendimento negli animali. Questo testo, che tratta del comportamento degli animali domestici e da produzione, è essenziale per gli studenti di veterinaria e per chiunque sia interessato al comportamento e al benessere degli animali.

Come noi? I pensieri, i sentimenti e il comportamento degli animali di Norbert Sachser è un’esplorazione stimolante della vita interiore degli animali. Mette in discussione le somiglianze e le differenze tra esseri umani e animali, utilizzando aneddoti e risultati della ricerca per illustrare pensieri, sentimenti e comportamenti degli animali.

Il linguaggio degli uccelli di Barbara Ballentine e Jeremy Hyman si tuffa nel complesso mondo della comunicazione aviaria. Il libro rivela le complessità della produzione e dell’apprendimento del canto degli uccelli, dei segnali visivi e delle manifestazioni comportamentali. Fornisce approfondimenti sull’intelligenza degli uccelli e su come comunicano in vari contesti, offrendo una nuova prospettiva sull’intelligenza aviaria.

