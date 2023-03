I 10 migliori libri sul comportamento del cane

Il comportamento del cane si riferisce alle azioni, reazioni e interazioni che i cani esibiscono in diverse situazioni. Comprendere il comportamento del cane è essenziale per costruire una relazione sana e felice con questi animali. Comprenderlo può anche aiutarti a riconoscere i segni di angoscia, paura o ansia dell’animale e ad adottare misure per affrontare eventuali problemi di fondo.

Di cosa parlano i libri sul comportamento del cane

I libri sul comportamento del cane parlano generalmente della psicologia canina e delle tecniche che si possono attuare per modificare lo stesso comportamento dell’animale. Possono esplorare argomenti come la socializzazione, la comunicazione, l’aggressività, la paura e l’ansia e offrire spunti su come i cani apprendono ed elaborano le informazioni.

Alcuni libri sul comportamento del cane possono concentrarsi specificamente sulle tecniche di addestramento, fornendo una guida passo passo su come insegnare al tuo cane i comandi di obbedienza di base, le maniere al guinzaglio e altri comportamenti.

Chi può trovare utili i libri sul comportamento del cane

I libri sul comportamento del cane possono essere innanzitutto utili per i probitadi di questi animali, in particolare e per quelli che hanno recentemente adottato un nuovo canone un cucciolo. Se si ha a che fare con un problema comportamentale specifico, come l’aggressività o l’ansia, un libro sul comportamento del cane può offrire una guida su come affrontare il problema in maniera molto più efficace. Inoltre questi libri possono essere utili per le persone che lavorano in campi legati al comportamento o all’addestramento degli animali, come addestratori di cani, veterinari e responsabili delle forze dell’ordine che lavorano con questi animali.

Lista dei migliori libri sul comportamento del cane su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri sul comportamento del cane che si possono trovare su Amazon (versione italiana):

Dogs. Una nuova sorprendente chiave di lettura dell’origine, dell’evoluzione e del comportamento del cane

Titolo: Dogs

Sottotitolo: Una nuova sorprendente chiave di lettura dell’origine, dell’evoluzione e del comportamento del cane

Note: con DVD

ISBN-13: 978-8889006245

Autore: Raymond Coppinger, Lorna Coppinger, L. Massaro (a cura di)

Traduttore: N. Gatti

Editore: Haqihana

Edizione: 16 giugno 2012

Pagine: 416

Cane no problem. Come riconoscere e risolvere i problemi di comportamento del cane

Titolo: Cane no problem

Sottotitolo: Come riconoscere e risolvere i problemi di comportamento del cane

ISBN-13: 978-8890398278

Autore: William E. Campbell

Editore: Edizioni Altea

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 308

La comunicazione del cane. Come interpretare segnali, comportamenti e interazioni

Titolo: La comunicazione del cane

Sottotitolo: Come interpretare segnali, comportamenti e interazioni

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8850652518

Autore: Alexa Capra, Daniele Robotti

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: illustrata (1 gennaio 2010)

Pagine: 167

Psicologia canina. Come interpretare e correggere i problemi di comportamento del cane

Titolo: Psicologia canina

Sottotitolo: Come interpretare e correggere i problemi di comportamento del cane

ISBN-13: 978-8871103969

Autore: William E. Campbell

Traduttore: Franco Monti

Editore: Edizioni Medico-Scientifiche

Edizione: 31 dicembre 2020

Pagine: 397

Il cane aggressivo. Gestione del cane aggressivo nella pratica clinica

Titolo: Il cane aggressivo

Sottotitolo: Gestione del cane aggressivo nella pratica clinica

ISBN-13: 978-8895995311

Autore: Dehasse, Joël, Marika Michelazzi (a cura di)

Editore: Point Veterinaire Italie

Edizione: 1 luglio 2006

Pagine: 303

Come i cani ci amano. La scienza dietro i loro sentimenti

Titolo: Come i cani ci amano

Sottotitolo: La scienza dietro i loro sentimenti

ISBN-13: 978-8851179830

Autore: Gregory Berns

Traduttore: Manuela Piemonte

Editore: De Agostini

Edizione: 16 giugno 2020

Pagine: 320

Cambiare il comportamento del mio cane in 7 giorni. Iperattività, aggressività, paure…

Titolo: Cambiare il comportamento del mio cane in 7 giorni

Sottotitolo: Iperattività, aggressività, paure…

ISBN-13: 978-8899211134

Autore: Dehasse, Joël

Traduttore: Manuela Michelazzi

Editore: Point Veterinaire Italie

Edizione: 1 maggio 2016

Pagine: 238

Comprendere il linguaggio del cane. Come conoscerlo e interpretarlo in ogni situazione

Titolo: Comprendere il linguaggio del cane

Sottotitolo: Come conoscerlo e interpretarlo in ogni situazione

ISBN-13: 978-8841217597

Autore: Valeria Rossi

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 aprile 2020

Pagine: 160

