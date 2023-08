I 10 migliori libri sul comportamento umano

Il comportamento umano può essere considerato come uno dei più complessi in natura. In questa selezione di libri, ovviamente tutti disponibili su Amazon in lingua italiana, troverai una vasta gamma di testi che approfondiscono questo complesso argomento. Questi volumi coprono vari aspetti, dalle neuroscienze alla psicologia, dalle previsioni di sopravvivenza all’analisi del carattere. Offrono collettivamente approfondimenti sulle complessità della mente umana e sui fattori che modellano le nostre azioni.

Di cosa parlano i libri sul comportamento umano?

Alcuni libri sono dedicati alla comprensione delle basi fisiologiche del comportamento. Esplorano come la geografia del cervello influenza le azioni umane, descrivendo in dettaglio gli intricati territori del cervello e le loro connessioni con il comportamento. Questi testi forniscono una prospettiva aggiornata sulla mappatura del cervello e sulle reti che sono alla base di funzioni come il linguaggio e la memoria.

Altri volumi si concentrano sulle metodologie di ricerca all’interno della psicologia, sottolineando l’importanza del pensiero critico e della creatività rispetto a formule rigide. Questi libri incoraggiano studenti e ricercatori ad avvicinarsi al proprio lavoro come contributori attivi al corpus di conoscenze in evoluzione, piuttosto che limitarsi a seguire procedure predefinite.

Per coloro che sono interessati alle previsioni di sopravvivenza e alle relazioni interpersonali, un libro delinea un quadro completo per valutare il comportamento umano basato sul tono emotivo di un individuo. Questo approccio aiuta a comprendere e gestire le interazioni tra le persone.

Un tomo autorevole nella raccolta analizza le basi fisiologiche del comportamento, offrendo una guida completa alle neuroscienze comportamentali. Copre argomenti che vanno dai sistemi sensoriali al controllo motorio e include discussioni su emozioni, apprendimento e disturbi neurologici.

Diverse altre opere approfondiscono l’analisi del carattere e il suo ruolo nella comprensione delle azioni umane. Questi testi offrono strumenti e approfondimenti per decodificare i tratti della personalità e il loro impatto sul comportamento, fornendo una comprensione più profonda di come gli individui rispondono a varie situazioni.

Nel regno della psicologia, c’è un libro progettato per gli studenti delle scuole superiori, che offre un’esplorazione completa della motivazione e del comportamento umano. Il testo è integrato con risorse online per migliorare l’apprendimento. Potrebbe rivelarsi utile per chi vuole un approccio all’argomento più diretto e schematico ma allo stesso tempo non troppo complicato.

Lista dei migliori libri sul comportamento umano su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sul comportamento umano che sono acquistabili su Amazon:

Geografia della mente. Territori cerebrali e comportamenti umani

Titolo: Geografia della mente

Sottotitolo: Territori cerebrali e comportamenti umani

ISBN-13: 978-8860301758

Autore: Alberto Oliverio

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 31 gennaio 2008

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Metodologia della ricerca psicologica. L’indagine sul comportamento umano

Titolo: Metodologia della ricerca psicologica

Sottotitolo: L’indagine sul comportamento umano

ISBN-13: 978-8884347145

Autori: Sonia Ingoglia, Stefano Boca

Editore: Edizioni Junior

Edizione: 4 dicembre 2015

Pagine: 354

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza della sopravvivenza. Previsione del comportamento umano

Titolo: Scienza della sopravvivenza

Sottotitolo: Previsione del comportamento umano

ISBN-13: 978-8776871529

Autore: L. Ron Hubbard

Editore: New Era Publications Int.

Edizione: Prima edizione (1 gennaio 2007)

Pagine: 713

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisiologia del comportamento

Titolo: Fisiologia del comportamento

ISBN-13: 978-8829933495

Autori: Neil R. Carlson, Melissa A. Birkett, Luigi De Gennaro (a cura di), Laura Buonarrivo (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: quarta (1 marzo 2023)

Pagine: 749

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caratterologia. L’analisi del carattere per capire i comportamenti umani

Titolo: Caratterologia

Sottotitolo: L’analisi del carattere per capire i comportamenti umani

ISBN-13: 978-8860815514

Autori: Tommaso Traetta, Gianluca Bianco (Collaboratore principale)

Editore: Armando Editore

Edizione: 1 ottobre 2009

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Psicologia. I motivi del comportamento umano. Per le Scuole superiori

Titolo: Psicologia

Sottotitolo: I motivi del comportamento umano

Note: per le scuole superiori; con espansione online

ISBN-13: 978-8808068934

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Alberto Oliverio

Editore: Zanichelli

Edizione: settima (19 febbraio 2007)

Pagine: 488

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Sé sinaptico. Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo

Titolo: Il Sé sinaptico

Sottotitolo: Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo

ISBN-13: 978-8870787955

Autore: Joseph Ledoux

Traduttori: M. Longoni, A. Ranieri

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 1 ottobre 2002

Pagine: 570

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio

Titolo: So quel che fai

Sottotitolo: Il cervello che agisce e i neuroni specchio

ISBN-13: 978-8860300027

Autori: Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: prima (1 ottobre 2005)

Pagine: 225

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia

Titolo: Capire il comportamento umano

Sottotitolo: Azione, razionalità, empatia

ISBN-13: 978-8843096817

Autore: Antonio Rainone

Editore: Carocci

Edizione: 5 dicembre 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul comportamento umano





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul comportamento umano