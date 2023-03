I 10 migliori libri sul Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II è stato un raduno di vescovi (concilio ecumenico) organizzato dalla Chiesa cattolica durato dal 1962 al 1965. Convocato da Papa Giovanni XXIII, il concilio è stato organizzato per capire come modernizzare e rinnovare la stessa Chiesa cattolica, cosa che poi è stata fatta tramite varie modifiche e riforme, alcune delle quali anche abbastanza significative e relative al ruolo dei laici e al rapporto con le altre religioni. Si è trattato di un evento molto importante perché ha innanzitutto riconosciuto la necessità per la chiesa di impegnarsi con la società contemporanea e di adattarsi alle mutevoli circostanze sociali e culturali. E poi lo stesso concilio ha reso evidente l’importanza del dialogo interreligioso e, in generale, di promuovere un’unità e una cooperazione tra i cristiani e gli esponenti delle altre religioni.

Di cosa parlano i libri sul Concilio Vaticano II

I libri sul Concilio Vaticano II parlano perlopiù del suo impatto sulla Chiesa cattolica e del contesto storico in cui si è svolto. Alcuni di essi riportano i documenti (a volte anche con testo latino naturalmente tradotto) relativi ai dibattiti e alle discussioni che hanno avuto luogo tra i vescovi nonché alle le decisioni e le riforme che sono state infine adottate.

Tra i migliori libri per capire l’importanza di questo evento c’è Il Concilio Vaticano II , un libro che descrive il concilio da un punto di vista storico, non tanto teologico, un punto di vista che permette di analizzare meglio gli effetti che poi l’evento ha avuto nel corso degli anni successivi. L’autore ha usato vari documenti d’archivio nonché corrispondenze e testimonianze delle persone che hanno partecipato al concilio.

Per consultare direttamente i documenti si consiglia, invece, I documenti del Concilio Vaticano II , un testo che raccoglie tutti documenti ufficiali pubblicati dallo stesso Vaticano.

Lista dei migliori libri sul Concilio Vaticano II su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sul Concilio Vaticano II che sono in vendita su Amazon:

Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta

Titolo: Il Concilio Vaticano II

Sottotitolo: Una storia mai scritta

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8833531120

Autore: Roberto De Mattei

Editore: Lindau

Edizione: seconda (3 ottobre 2019)

Pagine: 640

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I documenti del Concilio Vaticano II. Ediz. plastificata

Titolo: I documenti del Concilio Vaticano II

Sottotitolo: Ediz. plastificata

ISBN-13: 978-8831529877

Autore: Paoline Editoriale Libri

Editore: Paoline Editoriale Libri

Edizione: quarta (7 gennaio 2006)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione al Concilio Vaticano II. Oltre ogni clericalismo. Ediz. plastificata

Titolo: Introduzione al Concilio Vaticano II. Oltre ogni clericalismo

Sottotitolo: Ediz. plastificata

ISBN-13: 978-8825052725

Autore: Alessandro Cortesi, Marco Pietro Giovannoni

Editore: EMP

Edizione: 11 aprile 2022

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Concilio Vaticano II

Titolo: Il Concilio Vaticano II

ISBN-13: 978-8843065141

Autore: Philippe Chenaux

Editore: Carocci

Edizione: 6 settembre 2012

Pagine: 189

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Breve storia del Concilio Vaticano II (1959-1965)

Titolo: Breve storia del Concilio Vaticano II (1959-1965)

ISBN-13: 978-8815238733

Autore: Giuseppe Alberigo

Editore: Il Mulino

Edizione: 10 maggio 2012

Pagine: 201

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Concilio Vaticano II. Edizione del cinquantesimo

Titolo: Il Concilio Vaticano II

Sottotitolo: Edizione del cinquantesimo

ISBN-13: 978-8810802496

Autore:

Editore: EDB

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 1940

Recensioni: vedi

Formato: Rilegato in Pelle







La recezione del Concilio Vaticano II: Riforma o discontinuità?

Titolo: La recezione del Concilio Vaticano II

Sottotitolo: Riforma o discontinuità?

ISBN-13: 978-8874026753

Autore: Francesco Saverio Venuto

Editore: Effatà Editrice

Edizione: 1 marzo 2011

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gaudium et spes. Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo

Titolo: Gaudium et spes

Sottotitolo: Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo

ISBN-13: 978-8831503419

Autore: Concilio Vaticano II (a cura di)

Editore: Paoline Editoriale Libri

Edizione: 39 (25 gennaio 1979)

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tutti i documenti del Concilio Vaticano II e le norme di applicazione. Testo latino e italiano

Titolo: Tutti i documenti del Concilio Vaticano II e le norme di applicazione

Sottotitolo: Testo latino e italiano

ISBN-13: 978-8870306118

Autore: AA.VV, Casa Ed. Massimo (a cura di)

Editore: Massimo

Edizione: 1 gennaio 1967

Pagine: 1340

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I documenti del Concilio Vaticano II

Titolo: I documenti del Concilio Vaticano II

ISBN-13: 978-8831542920

Autore:

Editore: Paoline Editoriale Libri

Edizione: 1 febbraio 2015

Pagine: 816

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











