I 10 migliori libri sul cuore

In questo assortimento di libri sulla salute del cuore troverai una gamma completa di argomenti che riguardano vari aspetti della cardiologia e della salute cardiovascolare. Questi testi sono risorse preziose per le persone interessate a comprendere le malattie cardiache, la loro prevenzione, il trattamento e le straordinarie storie dietro la scienza. Esaminiamo le categorie e i temi chiave di questa raccolta:

Di cosa parlano i libri sul cuore?

Tra questa selezione, un libro si distingue per la sua attenzione alla nutrizione e il suo collegamento diretto con la salute cardiovascolare. Scritto da un cardiologo-nutrizionista, “Nutri il tuo cuore” esamina meticolosamente il ruolo dei nutrienti quotidiani nella prevenzione delle malattie cardiache come infarti, ictus e ipertensione Il testo svela come queste condizioni spesso derivino da un colpevole comune: l’aterosclerosi, l’infiammazione cronica delle arterie. È illuminante capire come le nostre scelte alimentari quotidiane possano guarire o danneggiare il nostro cuore.

Al contrario, “Malattie del cuore di Braunwald” adotta un approccio clinico, offrendo una risorsa completa per medici e ricercatori. Questa decima edizione integra ricerche all’avanguardia, compresi aspetti genetici e medicina personalizzata, rendendola un riferimento essenziale nel campo in continua evoluzione della cardiologia.

Per coloro che sono interessati a comprendere le basi fisiologiche delle malattie cardiache, “Fisiopatologia del cuore” è un altro testo che può risultare molto interessante. Questo testo innovativo, nato da una collaborazione tra studenti e docenti della School of Medicine dell’Università di Harvard, approfondisce i fondamenti delle malattie cardiovascolari e i loro principali fattori di rischio.

Su un piano diverso, “Il cuore di un uomo” affascina i lettori con la straordinaria storia di René Gerónimo Favaloro, una vera icona della cardiochirurgia. Mette in mostra il suo viaggio da una piccola città argentina a diventare un pioniere nella chirurgia di bypass aorto-coronarico. L’impegno di Favaloro nel portare cure cardiache avanzate nella sua terra natale in mezzo ai disordini politici è a dir poco stimolante.

“Dalla parte del cuore” adotta un approccio unico condividendo le esperienze professionali e umane di Antonio, esperto cardiologo. Attraverso le storie dei suoi pazienti, i lettori approfondiscono le sfide e i trionfi della medicina cardiaca, sottolineando il profondo impatto che i professionisti medici hanno sugli individui e sulle loro famiglie.

Lista dei migliori libri sul cuore su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri sul cuore che sono acquistabili su Amazon.it:

Malattie del cuore di Braunwald. Trattato di medicina cardiovascolare

Titolo: Malattie del cuore di Braunwald

Sottotitolo: Trattato di medicina cardiovascolare

ISBN-13: 978-8821440069

Autori: Eugene Braunwald, Douglas L. Mann, Douglas P. Zipes, Peter Libby, Robert O. Bonow

Editore: Edra

Edizione: decima (11 maggio 2016)

Pagine: 2112

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fisiopatologia del cuore

Titolo: Fisiopatologia del cuore

ISBN-13: 978-8829929801

Autori: Leonard S. Lilly, Piergiuseppe Agostoni (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 1 aprile 2019

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cuore di un uomo

Titolo: Il cuore di un uomo

ISBN-13: 978-8817160797

Autore: Luca Serafini

Editore: Rizzoli

Edizione: 18 gennaio 2022

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dalla parte del cuore. Storie di un cardiologo e dei suoi pazienti

Titolo: Dalla parte del cuore

Sottotitolo: Storie di un cardiologo e dei suoi pazienti

ISBN-13: 978-8849874532

Autore: Antonio Rebuzzi

Prefazione: Renato Zero, Evita Comes (Collaboratore principale)

Editore: Rubbettino

Edizione: 2 dicembre 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cuore. Una storia

Titolo: Il cuore

Sottotitolo: Una storia

ISBN-13: 978-8833931357

Autore: Jauhar Sandeep

Traduttore: Benedetta Antonielli d’Oulx

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 5 settembre 2019

Pagine: 261

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Hurst. Il cuore. Il manuale

Titolo: Hurst

Sottotitolo: Il cuore. Il manuale

ISBN-13: 978-8838639951

Autore: G. Mercuro (a cura di)

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: tredicesima (20 giugno 2016)

Pagine: 911

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Anatomia clinica del cuore

Titolo: Anatomia clinica del cuore

ISBN-13: 978-8865151716

Autore: Antonino Massimiliano Grande

Editore: SEU

Edizione: 10 ottobre 2020

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cuore è una porta. Dalla scienza, un’ipotesi di evoluzione

Titolo: Il cuore è una porta

Sottotitolo: Dalla scienza, un’ipotesi di evoluzione

ISBN-13: 978-8869962462

Autore: Silvia Di Luzio

Editore: Amrita

Edizione: 28 gennaio 2022

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Opie. Farmaci per il cuore

Titolo: Opie

Sottotitolo: Farmaci per il cuore

ISBN-13: 978-8821457258

Autori: Deepak L. Bhatt, Claudio Borghi (a cura di)

Editore: Edra

Edizione: nona (22 aprile 2023)

Pagine: 696

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul cuore





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul cuore