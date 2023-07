I 10 migliori libri sul DNA

Se stai cercando libri sul DNA, sei nel posto giusto! Abbiamo una selezione di cinque intriganti titoli che approfondiscono l’affascinante mondo del DNA e le sue implicazioni. Questi libri coprono una vasta gamma di argomenti, dalle origini della vita e il ruolo del DNA nel cancro al suo potenziale nelle indagini forensi. Esplorano la storia, la scienza e le possibilità future che circondano questa incredibile molecola. Preparati a scoprire i segreti nascosti nei filamenti di DNA e come danno forma alle nostre vite.

Di cosa parlano i libri sul DNA?

DNA. Un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro tratta l’evoluzione della nostra specie e le notevoli caratteristiche del DNA, approfondendo il suo ruolo nella replicazione cellulare, nel differenziamento e nelle malattie.

Intervista impossibile al DNA esplora la natura sfaccettata del DNA, la sua connessione con il comportamento umano, il suo ruolo nella prevenzione delle malattie e le promesse e le preoccupazioni associate ai progressi genetici.

Epigenetica, il DNA che impara parla di come la natura e il tempo influenzano il nostro DNA, lasciando impronte chimiche che hanno un impatto sulle generazioni future. Questo libro esplora il concetto di eredità genetica al di là della sequenza del DNA e fa luce su come le nostre azioni possono lasciare segni duraturi nel nostro corredo genetico.

Rosalind Franklin. Ho fotografato il DNA tratta Rosalind Franklin, una brillante scienziata che ha avuto un ruolo fondamentale nello svelare la struttura del DNA. Questo libro intreccia finzione e storia scientifica per ritrarre una narrativa accattivante.

La prova regina tratta l’analisi forense del DNA, che si è guadagnata il titolo di “re delle prove”. Questo libro esamina l’evoluzione della tecnologia del DNA e il suo ruolo cruciale nella risoluzione di noti crimini. Intreccia l’analisi tecnica con le storie avvincenti dietro casi criminali di alto profilo, scatenando dibattiti all’interno della sfera pubblica.

Genomica sociale esplora la connessione tra il nostro ambiente sociale e le funzioni del nostro genoma, facendo luce su come vari fattori ambientali fattori possono modificare l’espressione genica e avere un impatto sulla nostra salute e sulle disparità sociali.

Il codice della vita parla di un’affascinante correlazione tra gli alfabeti biblici e la genetica moderna, rivelando un codice nascosto all’interno di ogni essere umano essere che fornisce indizi sulle nostre origini divine e l’unità di tutta la vita.

Chi siamo e come siamo arrivati fin qui dimostra come le scoperte nell’analisi del DNA antico ci permettano di svelare la storia genetica della nostra specie, sfidando la nozione di uniformità biologica tra le popolazioni umane e rivelando una comprensione più sfumata della nostra diversità genetica.

DNA. Il segreto della vita racconta la scoperta della doppia elica del DNA e le sue implicazioni rivoluzionarie mentre Sulle tracce del DNA è un libro per bambini che accompagna i giovani lettori in un’avventura fantasiosa all’interno di una cellula umana.

Lista dei migliori libri sul DNA su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri sul DNA che sono disponibili per l’acquisto su Amazon.it:

DNA. Un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro

Titolo: DNA

Sottotitolo: Un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro

ISBN-13: 978-8804728597

Autore: Telmo Pievani

Editore: Mondadori

Edizione: 26 maggio 2020

Pagine: 127

Formato: copertina flessibile







Intervista impossibile al DNA

Titolo: Intervista impossibile al DNA

ISBN-13: 978-8815274878

Autori: Giovanni Destro Bisol, Marco Capocasa

Editore: Il Mulino

Edizione: 16 marzo 2018

Pagine: 217

Formato: copertina flessibile







Epigenetica, il DNA che impara. Istruzioni per l’uso del patrimonio genetico

Titolo: Epigenetica, il DNA che impara

Sottotitolo: Istruzioni per l’uso del patrimonio genetico

ISBN-13: 978-8893131360

Autore: Ernesto Di Mauro

Editore: Asterios

Edizione: seconda (6 febbraio 2020)

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







Rosalind Franklin. Ho fotografato il DNA

Titolo: Rosalind Franklin

Sottotitolo: Ho fotografato il DNA

ISBN-13: 978-8862989442

Autore: Paola Cadelli

Editore: Morellini

Edizione: 17 giugno 2022

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







La prova regina. DNA forense e celebri delitti italiani

Titolo: La prova regina

Sottotitolo: DNA forense e celebri delitti italiani

ISBN-13: 978-8875786694

Autore: Gianfranco Bangone

Prefazione: Giuseppe Novelli

Editore: Codice

Edizione: 2 marzo 2017

Pagine: 190

Formato: copertina flessibile







Genomica sociale. Come la vita quotidiana può modificare il nostro dna

Titolo: Genomica sociale

Sottotitolo: Come la vita quotidiana può modificare il nostro dna

ISBN-13: 978-8843090815

Autori: Carlo Alberto Redi, Manuela Monti

Editore: Carocci

Edizione: 12 aprile 2018

Pagine: 175

Formato: copertina flessibile







Il codice della vita. Le origini divine del DNA

Titolo: Il codice della vita

Sottotitolo: Le origini divine del DNA

ISBN-13: 978-8828509813

Autore: Braden Gregg

Editore: Macro Edizioni

Edizione: seconda (11 gennaio 2021)

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile







Chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità

Titolo: Chi siamo e come siamo arrivati fin qui

Sottotitolo: Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità

ISBN-13: 978-8832851076

Autore: David Reich

Traduttore: Giancarlo Carlotti

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 19 settembre 2019

Pagine: 403

Formato: copertina flessibile







DNA. Il segreto della vita

Titolo: DNA

Sottotitolo: Il segreto della vita

ISBN-13: 978-8845920516

Autori: James D. Watson, Andrew Berry

Traduttore: I. Blum

Editore: Adelphi

Edizione: 19 aprile 2006

Pagine: 462

Formato: copertina flessibile







Sulle tracce del Dna

Titolo: Sulle tracce del Dna

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8893930055

Autore: Claudia Flandoli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: illustrata (26 febbraio 2020)

Pagine: 192

Formato: copertina rigida











