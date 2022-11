I 10 migliori libri sul feudalesimo

Il feudalesimo è stato un sistema economico e in generale sociale esistito in Europa, sotto varie forme, durante il periodo medievale. Il sistema sociale del feudalesimo si basava sul possesso, da parte di alcune famiglie, di solito nobili, della terra e su vari servizi forniti a queste famiglie, come il lavoro agricolo, realizzato dai contadini i quali di solito venivano pagati proprio con il prodotto della terra che essi stessi coltivavano. In realtà non esiste una definizione accettata dagli storici del feudalesimo.

Ancora oggi il termine viene usato in contesti politici, spesso propagandistici, del tutto slegati da quello di del medioevo. Si può in generale dire che con il termine si indica, in maniera sommaria, il sistema che si basava su tre soggetti chiave: i signori (proprietari delle terre), i vassalli (coloro che avevano obblighi nei confronti dei signori) e i feudi. Questi ultimi erano i diritti (di solito rappresentati dall’usufrutto di una terra) concessi dai signori e dai proprietari terrieri in cambio di servizi forniti in maniera continuativa.

Tra i libri sul feudalesimo presenti su Amazon spicca La società feudale, di Marc Bloch, una sorta di “classico” per quanto riguarda la storia del medioevo. L’edizione è del 1999 ma il libro è stato originariamente scritto tra il 1939 e il 1940. Nonostante il linguaggio risenta un po’ degli anni, le nozioni e i concetti espressi nelle pagine di questo ampio volume risultano ancora molto interessanti, anche in rapporto alla società odierna. Molto utile anche Vassalli, feudi, feudalesimo, di Giuseppe Albertoni (edizione del 2015) che approfondisce con un linguaggio certamente più chiaro rispetto al precedente il tema del feudalesimo. Questo volume risulta utile anche per eventuali esami universitari sulla materia.

Lista dei migliori libri sul feudalesimo su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sul feudalesimo che si possono comprare su Amazon italiano:

La società feudale

Titolo: La società feudale

ISBN-10: 8806152536

ISBN-13: 9788806152536

Autore: Marc Bloch

Traduttore: Bianca Maria Cremonesi

Editore: Einaudi

Edizione: prima (22 giugno 1999)

Pagine: 500

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Vassalli, feudi, feudalesimo

Titolo: Vassalli, feudi, feudalesimo

ISBN-10: 8843076703

ISBN-13: 9788843076703

Autore: Giuseppe Albertoni

Editore: Carocci

Edizione: 30 aprile 2015

Pagine: 235

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Lavoro e tecnica nel Medioevo

Titolo: Lavoro e tecnica nel Medioevo

ISBN-10: 8842050308

ISBN-13: 9788842050308

Autore: Marc Bloch

Traduttore: G. Procacci

Editore: Laterza

Edizione: sesta (7 maggio 2009)

Pagine: 262

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Famiglie feudali nell’età moderna. I principi di Valguarnera

Titolo: Famiglie feudali nell’età modern

Sottotitolo: I principi di Valguarnera

ISBN-10: 8838911248

ISBN-13: 9788838911248

Autore: Antonino Morreale

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 16 novembre 1995

Pagine: 180

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese

Titolo: Le terre dei baroni ribelli

Sottotitolo: Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese

ISBN-13: 9791254690048

Autore: Luciana Petracca

Editore: Viella

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 336

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)

Titolo: Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno

Sottotitolo: Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)

ISBN-10: 8896177280

ISBN-13: 9788896177280

Autore: G. Brancaccio (a cura di)

Editore: Biblion

Edizione: 1 gennaio 2011

Pagine: 542

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Feudalesimo e potere monarchico in Francia nel basso Medioevo

Titolo: Feudalesimo e potere monarchico in Francia nel basso Medioevo

ISBN-10: 8878012592

ISBN-13: 9788878012592

Autore: Lemarignier, J. -François

Traduttore: A. Gallo

Editore: Jouvence

Edizione: 1 ottobre 2002

Pagine: 280

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa

Titolo: Il mito delle nazioni

Sottotitolo: Le origini medievali dell’Europa

ISBN-10: 8843083046

ISBN-13: 9788843083046

Autore: Patrick J. Geary

Traduttore: G. C. Brioschi

Editore: Carocci

Edizione: 15 settembre 2016

Pagine: 196

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il feudalesimo nell’Europa moderna

Titolo: Il feudalesimo nell’Europa moderna

ISBN-10: 8815118653

ISBN-13: 9788815118653

Autore: Aurelio Musi

Editore: Il Mulino

Edizione: 21 giugno 2007

Pagine: 342

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Formazione e trasformazione dei sistemi economici in Europa dal feudalesimo al capitalismo

Titolo: Formazione e trasformazione dei sistemi economici in Europa dal feudalesimo al capitalismo

ISBN-10: 8813218089

ISBN-13: 9788813218089

Autore: C. Manca (a cura di)

Editore: CEDAM

Edizione: terza (1 marzo 1999)

Pagine: 470

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











