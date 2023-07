I 10 migliori libri sul gusto

Andiamo rappresentare una serie di libri che approfondiscono l’affascinante mondo del gusto in relazione al cibo e alla gastronomia. Questi titoli coprono una vasta gamma di argomenti, dalla psicologia dietro le nostre preferenze alimentari alla scienza della percezione del sapore e all’estetica delle esperienze gustative. Se ti sei mai chiesto quali siano le origini delle nostre simpatie e antipatie nel cibo, l’impatto di fattori sensoriali come il colore e la consistenza o il ruolo delle emozioni nelle nostre esperienze culinarie, questi libri potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Di cosa parlano i libri sul gusto?

In generale questi testi esplorano gli intricati meccanismi che sono alla base della nostra percezione del gusto, incorporando fattori biologici, sociali, emotivi e relazionali.

Ad esempio Psicologia del gusto esamina i meccanismi psicologici e fisiologici alla base del nostro senso del gusto, esplorando i vari fattori che influenzare le nostre esperienze alimentari.

Anche L’equazione del gusto denota un approccio scientifico: parla della scienza dietro la percezione dei sapori attraverso una combinazione di saggi, infografiche e ricette (più di 100) e rivela come ottimizzare e modulare i sette profili chiave del gusto.

L’altro gusto esplora l’intersezione tra gastronomia ed estetica, suggerendo che il regno del gusto può essere oggetto di seria indagine filosofica ed esperienza estetica. Fornisce analisi storico-critiche e ipotesi teoriche che collegano le esperienze gustative all’estetica relazionale, partecipativa ed ecologica.

Fisiologia del gusto o meditazioni di gastronomia trascendente è un’opera pionieristica pubblicata nel lontano 1825 di Brillat-Savarin. Parla dell’arte della cucina e della tavola e denota, almeno in parte, un approccio scientifico. Attraverso meditazioni, storie e aneddoti, offre una deliziosa esplorazione dei grandi temi del cibo e della convivialità, lasciando un’impronta duratura nella cultura culinaria occidentale.

All’Origine Del Gusto è un altro libro di stampo scientifico che parla del gusto del concetto di “neurogastronomia”. Definito come “molto interessante” o addirittura “magistrale e unico” dai recensori su Amazon, il testo presenta un linguaggio tecnico che fa riferimento alle varie funzioni del cervello per spiegare il concetto di sapore e di gusto. Il gusto come esperienza di Nicola Perullo è un lavoro filosofico che esplora le diverse esperienze del cibo, incentrato sul concetto di gusto e sui suoi tre approcci qualitativi: piacere, conoscenza e indifferenza.

La passione del gusto di Rosalia Cavalieri indaga sulla complessa connessione tra gusto, cibo e piacere descrivendo il gusto come un’esperienza raffinata e costruita ad arte, una percezione influenzata dalla cultura e dalla tecnica.

Semiotica del gusto di Gianfranco Marrone esplora la natura significativa del cibo e la sua costruzione. Esamina vari aspetti culinari, come piatti che definiscono l’identità, utensili da cucina, cibi naturali e livelli di gusto, rivelando l’intricato sistema semiotico alla base della cultura culinaria.

Il laboratorio delle attività sensoriali si concentra non solo sul gusto ma sulle varie esperienze sensoriali degli esseri umani, dunque vista, tatto, gusto e olfatto. È una specie di manuale pratico che offre una serie strutturata di descrizioni relative alle attività sensoriali, un testo che potrebbe essere utile per educatori e professionisti che lavorano con bambini piccoli. E l’uomo inventò i sapori. traccia l’evoluzione del gusto umano esplorando come il nostro senso del gusto sia diventato un’esperienza cognitiva complessa e piacevole.

Lista dei migliori libri sul gusto su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri sul gusto che sono disponibili per l’acquisto su Amazon Italia:

Psicologia del gusto

Titolo: Psicologia del gusto

ISBN-13: 978-8843094295

Autori: Mara Bellati, Martine Vallarino

Editore: Carocci

Edizione: 28 febbraio 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’equazione del gusto. La scienza della grande cucina. Con oltre 100 ricette indispensabili

Titolo: L’equazione del gusto

Sottotitolo: La scienza della grande cucina. Con oltre 100 ricette indispensabili

ISBN-13: 978-8897932420

Autore: Nik Sharma

Illustratore: Matteo Riva

Editore: Bibliotheca Culinaria

Edizione: 6 ottobre 2021

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’altro gusto. Per un’estetica dell’esperienza gustativa

Titolo: L’altro gusto

Sottotitolo: Per un’estetica dell’esperienza gustativa

ISBN-13: 978-8846760326

Autore: Nicola Perullo

Editore: Edizioni ETS

Edizione: 8 maggio 2021

Pagine: 254

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fisiologia del gusto o meditazioni di gastronomia trascendente

Titolo: Fisiologia del gusto o meditazioni di gastronomia trascendente

ISBN-13: 978-8884996787

Autore: Jean-Anthelme Brillat Savarin

Presentazione: Carlo Petrini

Prefazione: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Slow Food

Edizione: 28 aprile 2021

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il gusto come esperienza: Saggio di filosofia ed estetica del cibo

Titolo: Il gusto come esperienza

Sottotitolo: Saggio di filosofia ed estetica del cibo

ISBN-13: 978-8884994387

Autore: Nicola Perullo

Editore: Slow Food

Edizione: 4 maggio 2016

Pagine: 194

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La passione del gusto. Quando il cibo diventa piacere

Titolo: La passione del gusto

Sottotitolo: Quando il cibo diventa piacere

ISBN-13: 978-8815266545

Autore: Rosalia Cavalieri

Editore: Il Mulino

Edizione: 27 ottobre 2016

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Semiotica del gusto. Linguaggi della cucina, del cibo, della tavola

Titolo: Semiotica del gusto

Sottotitolo: Linguaggi della cucina, del cibo, della tavola

ISBN-13: 978-8857533148

Autore: Gianfranco Marrone

Editore: Mimesis

Edizione: 11 marzo 2016

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il laboratorio delle attività sensoriali. Vista, tatto, gusto e olfatto

Titolo: Il laboratorio delle attività sensoriali

Sottotitolo: Vista, tatto, gusto e olfatto

ISBN-13: 978-8879462778

Autore: Jackie Cooke

Traduttore: A. Bagnari

Editore: Erickson

Edizione: 1 marzo 2002

Pagine: 147

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







E l’uomo inventò i sapori. Storia naturale del gusto

Titolo: E l’uomo inventò i sapori

Sottotitolo: Storia naturale del gusto

ISBN-13: 978-8815248022

Autore: Rosalia Cavalieri

Editore: Il Mulino

Edizione: 30 gennaio 2014

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul gusto





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul gusto







FXX