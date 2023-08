I 10 migliori libri sul KGB

La selezione di libri sul KGB parla della storia, delle operazioni e dell’influenza del famigerato servizio segreto sovietico. Scavando nei segreti di questa organizzazione clandestina, questi testi fanno luce su vari aspetti della sua esistenza.

Di cosa parlano i libri sul KGB?

Sebbene questi libri condividano un tema comune del KGB, differiscono nel loro obiettivo. Alcuni esplorano eventi storici, altri analizzano l’influenza post-sovietica dell’organizzazione e uno fornisce persino uno sguardo all’aspetto mentale dello spionaggio.

Una raccolta di libri approfondisce la storia del KGB dalle sue origini nella rivoluzione russa al suo coinvolgimento durante la seconda guerra mondiale e l’era della guerra fredda. Questi lavori offrono approfondimenti sulle strategie impiegate dall’agenzia di intelligence sovietica e sui ruoli dei suoi agenti sia all’interno dell’Unione Sovietica che all’estero. Rivelano episodi meno noti e figure chiave che hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare il 20° secolo.

Un’altra serie di libri si concentra sull’era post-sovietica, esplorando come l’influenza del KGB sia durata oltre la dissoluzione dell’URSS. Questi libri discutono degli sforzi della Russia per espandere la sua influenza a livello globale, inclusa l’interferenza nelle elezioni straniere e il sostegno ai movimenti populisti. Gli autori analizzano l’ascesa di Vladimir Putin e degli ex agenti del KGB che lo circondano, descrivendo in dettaglio come hanno rimodellato l’economia russa e ampliato la sua portata internazionale.

Inoltre, un libro offre una prospettiva intrigante fornendo approfondimenti sull’addestramento e il condizionamento mentale degli agenti del KGB. Sottolinea l’importanza della memoria e delle capacità cognitive per le spie, evidenziando le sfide di operare di nascosto e non lasciare tracce.

Lista dei migliori libri sul KGB su Amazon

E adesso la classifica dei 10 migliori libri sul KGB che si possono comprare su Amazon versione italiana:

La storia segreta del KGB. Gli uomini e le operazioni dei più temuti segreti al mondo

Titolo: La storia segreta del KGB

Sottotitolo: Gli uomini e le operazioni dei più temuti segreti al mondo

ISBN-13: 978-8817093248

Autori: Christopher Andrew, Oleg Gordievskij, Paolo Mieli (a cura di)

Traduttori: Piero Spinelli, Gabriella Manna

Editore: Rizzoli

Edizione: 9 marzo 2017

Pagine: 869

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







KGB. La vera storia dei servizi segreti sovietici

Titolo: KGB

Sottotitolo: La vera storia dei servizi segreti sovietici

ISBN-13: 978-8809969384

Autore: Bernard Lecomte

Traduttori: Valeria Pazzi, Martina Cocchini

Editore: Giunti Editore

Edizione: 8 febbraio 2023

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli uomini di Putin. Come il KGB si è ripreso la Russia e sta conquistando l’Occidente

Titolo: Gli uomini di Putin

Sottotitolo: Come il KGB si è ripreso la Russia e sta conquistando l’Occidente

ISBN-13: 978-8834610688

Autore: Catherine Belton

Traduttore: Alberto Cristofori

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 24 marzo 2022

Pagine: 648

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come diventare una spia. Addestramento mentale per agenti del KGB

Titolo: Come diventare una spia

Sottotitolo: Addestramento mentale per agenti del KGB

ISBN-13: 978-8804688792

Autore: Denis Bukin

Traduttore: Sergio Orrao

Editore: Mondadori

Edizione: 5 giugno 2018

Pagine: 270

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







C’era una volta il KGB

Titolo: C’era una volta il KGB

ISBN-13: 978-8877514141

Autore: Eugenio Benedetti

Editore: Maimone

Edizione: 1 gennaio 2016

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giovanni Bertoni. Un romagnolo nel KGB

Titolo: Giovanni Bertoni

Sottotitolo: Un romagnolo nel KGB

ISBN-13: 978-8865418659

Autore: Angelo Emiliani

Editore: Il Ponte Vecchio

Edizione: 15 ottobre 2019

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Professione spia. Dal fascismo agli anni di piombo cinquant’anni al servizio del KGB

Titolo: Professione spia

Sottotitolo: Dal fascismo agli anni di piombo cinquant’anni al servizio del KGB

ISBN-13: 978-8831780575

Autore: Francesco Grignetti

Editore: Marsilio

Edizione: 13 novembre 2002

Pagine: 221

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Incarichi speciali. Le memorie di una spia del KGB

Titolo: Incarichi speciali

Sottotitolo: Le memorie di una spia del KGB

ISBN-13: 978-8817843577

Autori: Pavel Sudoplatov, Anatoli Sudoplatov

Traduttore: S. Galli

Editore: Rizzoli

Edizione: Prima edizione (1 dicembre 1994)

Pagine: 638

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tra partito e KGB. Per una ricostruzione del ruolo di Jurij Andropov nella politica sovietica

Titolo: Tra partito e KGB

Sottotitolo: Per una ricostruzione del ruolo di Jurij Andropov nella politica sovietica

ISBN-13: 978-8892114999

Autore: Andrea Giannotti

Editore: Giappichelli

Edizione: 30 marzo 2018

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











