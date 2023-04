I 10 migliori libri sul krav maga

Il Krav Maga è un sistema di difesa personale israeliano che dà la priorità alle tecniche pratiche e alle situazioni del mondo reale, piuttosto che allo sport o alla competizione. Questo insieme di tecniche è in realtà un connubio di vari stili di combattimento ed è progettato per essere semplice e facile da imparare. Queste caratteristiche l’hanno reso popolare sia tra i civili che tra il personale delle forze dell’ordine/militari.

Di cosa parlano i libri sul krav maga?

I libri sul Krav Maga possono cenare, oltre che alle tecniche per mettere in atto questo tipo di difesa personale, anche la storia e i principi che ne sono alla base. Alcuni libri descrivono le tecniche avanzate mentre altri sono più indirizzati ai principianti. Molti dei libri riportano anche tecniche che tirano in ballo i fattori psicologici oppure si concentrano su scenari particolari come la difesa da persone armate oppure da gruppi di persone.

In ogni caso sono libri per le persone interessate all’autodifesa, alle arti marziali, alla forma fisica o a coloro che vivono o lavorano in ambienti ad alto rischio. Un ottimo testo con cui potresti iniziare è Krav Maga. Arte marziale dei corpi speciali israeliani di Giovanni Viscione; si tratta diè un libro illustrato di circa 190 pagine che esplora le tecniche principali del Krav Maga in maniera semplice e rapida senza formalismi.

Anche Krav Maga. Difesa contro un attacco armato di Imi Sde-Or e Eyal Yanilov, un libro di 285 pagine, insegnare principali tecniche di questo sistema di autodifesa concentrandosi anche sulla difesa da persone armate (si armi da fuoco che armi taglienti o non taglienti).

Lista dei migliori libri sul krav maga su Amazon

E adesso la “classifica” dei 10 migliori libri sul krav maga che si possono trovare su Amazon:

Krav Maga. Difesa contro un attacco armato

Titolo: Krav Maga

Sottotitolo: Difesa contro un attacco armato

ISBN-13: 978-8827225707

Autore: Imi Sde-Or, Eyal Yanilov, C. Fubiani (a cura di)

Traduttore: A. Rosoldi

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 11 marzo 2015

Pagine: 285

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Krav Magà Impara a Difenderti con semplicità: Autodifesa per tutti

Titolo: Krav Magà Impara a Difenderti con semplicità

Sottotitolo: Autodifesa per tutti

ISBN-13: 978-1715731403

Autore: Alfonso Torregrossa

Editore: Blurb

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Krav Maga. Arte marziale dei corpi speciali israeliani. Difesa personale, street fighting

Titolo: Krav Maga

Sottotitolo: Arte marziale dei corpi speciali israeliani. Difesa personale, street fighting

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8827219614

Autore: Giovanni Viscione

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: illustrata (4 febbraio 2008)

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Krav Maga: Viaggio all’inferno e ritorno

Titolo: Krav Maga

Sottotitolo: Viaggio all’inferno e ritorno

ISBN-13: 978-1075888311

Autore: federico fogliano

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Krav maga. Autodifesa israeliana per tutti

Titolo: Krav maga

Sottotitolo: Autodifesa israeliana per tutti

ISBN-13: 978-8888911564

Autore: Kobi Lichtenstein

Editore: Jute Sport

Edizione: 27 agosto 2010

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Moderno Krav Maga. Scienza e tecnica del metodo di difesa israeliano più diffuso nel mondo

Titolo: Il Moderno Krav Maga

Sottotitolo: Scienza e tecnica del metodo di difesa israeliano più diffuso nel mondo

ISBN-13: 9791220392709

Autore: Antonio Monsellato, Massimo Panerai

Editore: Youcanprint

Edizione: 24 marzo 2022

Pagine: 274

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







KRAV MAGA: Strategia, Psicologia e Emozionalità nella Difesa Personale NUOVA EDIZIONE

Titolo: KRAV MAGA

Sottotitolo: Strategia, Psicologia e Emozionalità nella Difesa Personale NUOVA EDIZIONE

ISBN-13:

Autore: Joanna Secchi (Collaboratore)

Editore: Publisystem Edizioni

Edizione: Terza

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: Libro di testo







Proteggersi con la Difesa Personale Israeliana Krav Maga-Kapap

Titolo: Proteggersi con la Difesa Personale Israeliana Krav Maga-Kapap

ISBN-13: 978-0244480486

Autore: Rossella Pescante, Katia Vellucci

Editore: Lulu Press, Inc.

Edizione: 27 aprile 2019

Pagine: 84

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







FEMMINICIDIO e KRAV MAGA: La Difesa Personale Israeliana contro il Femminicidio

Titolo: FEMMINICIDIO e KRAV MAGA

Sottotitolo: La Difesa Personale Israeliana contro il Femminicidio

ISBN-13: 978-8899121907

Autore: Rossella Pescante dr.ssa

Editore: Cabinato Editore International

Edizione: 1 marzo 2015

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











