I 10 migliori libri sul latte

Il latte è una bevanda nutriente prodotta da mammiferi come mucche, capre e pecore, ricca di calcio, vitamina D e altri nutrienti essenziali che sono fondamentali per mantenere una buona salute. Può essere consumato crudo o trasformato in vari prodotti come formaggio, yogurt e burro, tra gli altri.

Si tratta di una delle bevande più diffuse in assoluto e quindi molte persone possono mettersi alla ricerca di libri per capire di più riguardo ai vari aspetti della produzione, della commercializzazione o della scienza.

Di cosa parlano i libri sul latte?

L’elenco che forniamo contiene libri che si concentrano sul latte e che ne ripercorrono i vari aspetti, in particolare quelli riguardanti l’industria lattiero-casearia e la produzione di vari derivati del latte stesso. Questi libri possono parlare, per esempio, del processo di produzione del latte, dall’allevamento e l’alimentazione degli animali ai prodotti finali come il formaggio. La maggior parte dei libri sono didattici, con l’obiettivo di fornire ai lettori una conoscenza essenziale dell’industria lattiero-casearia. Alcuni libri sono stati scritti per i professionisti del settore lattiero-caseario, come quelli che producono latte e formaggi, mentre altri sono stati scritti per gli hobbisti che vogliono produrre in casa prodotti a base di latte.

I libri offrono informazioni dettagliate sulla composizione del latte, comprese le sue proprietà fisiche e chimiche, nonché sull’igiene e la microbiologia del latte e dei suoi sottoprodotti.

Alcuni libri in elenco sono dedicati alla tecnologia e alla lavorazione del latte e dei suoi derivati. Spiegano il processo di produzione dei prodotti caseari, l’uso delle materie prime e le tecniche impiegate durante il processo di trasformazione. Altri libri nell’elenco forniscono prospettive storiche e socio-politiche sull’industria lattiero-casearia, comprese le lotte affrontate dalle aziende lattiero-casearie nel corso degli anni.

In generale, la maggior parte dei libri è piuttosto lunga, alcuni hanno più di 700 pagine, mentre altri hanno meno di 200 pagine. La maggior parte è stata pubblicata negli ultimi 20 anni. I libri sono stati pubblicati da varie case editrici, tra cui Tecniche Nuove, Edagricole Calderini e Il Mulino.

Scienza del latte

Titolo: Scienza del latte

ISBN-13: 978-8848110419

Autore: Charles Alais

Traduttore: G. Giussani

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: terza (21 luglio 2000)

Pagine: 739

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tecnologia del latte. Materie prime e processi di lavorazione

Titolo: Tecnologia del latte

Sottotitolo: Materie prime e processi di lavorazione

ISBN-13: 978-8850649860

Autore: Ottavio Salvadori Del Prato

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 23 maggio 2005

Pagine: 475

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il latte di qualità. Allevamento, alimentazione e mungitura delle bovine

Titolo: Il latte di qualità

Sottotitolo: Allevamento, alimentazione e mungitura delle bovine

ISBN-13: 978-8850651375

Autore: Antonio Giussani

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 30 aprile 2005

Pagine: 235

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Latte e formaggi caprini. Tecniche delle produzioni casearie

Titolo: Latte e formaggi caprini

Sottotitolo: Tecniche delle produzioni casearie

ISBN-13: 978-8850649914

Autore: Ottavio Salvadori Del Prato

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 30 settembre 2004

Pagine: 267

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Formaggi e latticini fai da te

Titolo: Formaggi e latticini fai da te

ISBN-13: 978-8848132152

Autore: Chiara Frascari

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 122

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le vie del latte. Dalla Padania alla steppa

Titolo: Le vie del latte

Sottotitolo: Dalla Padania alla steppa

ISBN-13: 978-8842827207

Autore: Piero Camporesi

Prefazione: Allan Bay

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 30 luglio 2020

Pagine: 122

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tuo Latte Vegetale Fatto in Casa

Titolo: Tuo Latte Vegetale Fatto in Casa

ISBN-13: 978-8828527923

Autore: Bartolome Aranburuzabala Itziar; Monforte Antxon

Editore: Macro Edizioni

Edizione: New – Enlarged (13 dicembre 2022)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lina. Storia di una goccia di latte

Titolo: Lina

Sottotitolo: Storia di una goccia di latte

ISBN-13: 978-8894121650

Autore: Consuelo Puxeddu

Editore: Babele

Edizione: 18 maggio 2017

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato











