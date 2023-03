I 10 migliori libri sul machine learning

Il machine learning (espressione spesso tradotta anche con “apprendimento automatico”) è una tecnica del settore dell’intelligenza artificiale che comporta lo sviluppo di algoritmi e modelli in grado di apprendere dai dati e fare previsioni o decisioni basate su tale apprendimento. Con l’esplosione dei dati e la necessità di processi decisionali automatizzati in vari campi, l’apprendimento automatico è diventato sempre più importante negli ultimi anni. Gli algoritmi di machine learning possono essere usati in vari settori dal rilevamento delle frodi nel settore finanziario a quello del marketing pubblicitario fino alla diagnosi e al trattamento medico passando per astronomia e farmaceutica.

Di cosa parlano i libri sul machine learning

I libri di machine learning parlano di questa particolare tecnica algoritmica che caratterizza oggi spesso gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Possono parlare di tecniche avanzate di machine learning come il deep learning e l’apprendimento per rinforzo. Possono anche coprire applicazioni specifiche dell’apprendimento automatico, come l’elaborazione del linguaggio naturale, la visione artificiale o l’analisi delle serie temporali. Molti libri trattano l’implementazione di questi algoritmi tramite linguaggi di programmazione specifici come Python.

A chi possono interessare i libri sul machine learning

Questi libri possono essere utili per chiunque sia interessato a conoscere l’apprendimento automatico, dai principianti (c’è anche il libro indirizzato proprio ai principianti, Machine learning for dummies scritto dall’informatico Luca Massaron) ai professionisti e i tecnici che sono già ad un livello avanzato. Possono essere particolarmente utili per gli studenti di informatica, matematica o statistica, nonché per i professionisti in campi come la scienza dei dati o la finanza.

Lista dei migliori libri sul machine learning su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sul machine learning che si possono trovare su Amazon in lingua italiana:

Big Data Analytics. Analizzare e interpretare dati con il machine learning

Titolo: Big Data Analytics

Sottotitolo: Analizzare e interpretare dati con il machine learning

ISBN-13: 978-8850334780

Autore: Andrea De Mauro

Editore: Apogeo

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 235

Formato: copertina flessibile







Machine learning con Python. Costruire algoritmi per generare conoscenza

Titolo: Machine learning con Python

Sottotitolo: Costruire algoritmi per generare conoscenza

ISBN-13: 978-8850335244

Autore: Vahid Mirjalili, Sebastian Raschka

Editore: Apogeo

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 624

Formato: copertina flessibile







Machine learning for dummies

Titolo: Machine learning for dummies

ISBN-13: 978-8820391447

Autore: Luca Massaron, John Paul Mueller

Editore: Hoepli

Edizione: 28 giugno 2019

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning

Titolo: Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning

ISBN-13: 978-8828829171

Autore: Pasceri

Collaboratore: Pasceri

Editore: Giuffrè

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Data Science con Python. Dalle stringhe al machine learning, le tecniche essenziali per lavorare sui dati

Titolo: Data Science con Python

Sottotitolo: Dalle stringhe al machine learning, le tecniche essenziali per lavorare sui dati

ISBN-13: 978-8850334148

Autore: Dmitry Zinoviev

Traduttore: Paolo Poli

Editore: Apogeo

Edizione: 29 giugno 2017

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







Data Science con Python. La guida completa, dai Big Data al Machine Learning

Titolo: Data Science con Python

Sottotitolo: La guida completa, dai Big Data al Machine Learning

ISBN-13: 978-8868958060

Autore: Giuseppe Maggi

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: prima (10 giugno 2020)

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile







Machine learning con R. Conoscere le tecniche per costruire modelli predittivi

Titolo: Machine learning con R

Sottotitolo: Conoscere le tecniche per costruire modelli predittivi

ISBN-13: 978-8850335398

Autore: Brett Lantz

Editore: Apogeo

Edizione: 10 settembre 2020

Pagine: 420

Formato: copertina flessibile







Deep learning. Dalle basi alle architetture avanzate con Python

Titolo: Deep learning

Sottotitolo: Dalle basi alle architetture avanzate con Python

ISBN-13: 978-8848141130

Autore: Seth Weidman

Traduttore: Rosario Viscardi

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 30 luglio 2020

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Machine Learning: Il sesto chakra dell’intelligenza artificiale

Titolo: Machine Learning

Sottotitolo: Il sesto chakra dell’intelligenza artificiale

ISBN-13: 9798644551132

Autore: Diego Gosmar

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 284

Formato: copertina flessibile











